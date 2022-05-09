Все, что люди потеряли из-за войны, мы вернем за счет оккупантов, - Шмыгаль
Все, что разрушено Российской Федерацией и потеряно украинцами в результате военной агрессии, будет восстановлено за счет средств захватчиков.
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в интервью "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.
По его словам, сейчас Украина с партнерами преследует цель конфисковать и получить в пользу государства все арестованные российские активы, которые будут направлены на восстановление страны.
"В первую очередь мы пообещали, что все, что разрушено, все, что люди потеряли, мы вернем за счет оккупанта и агрессора. И проделаем большую работу по аресту и конфискации активов РФ", - подчеркнул Шмыгаль.
Он напомнил, что речь идет о порядка 300 млрд долларов российских активов, которые арестованы в США, Канаде и других странах: "А если брать средства их олигархов, то это в районе 500 млрд долларов. Мы с партнерами хотим все эти средства конфисковать и получить в пользу Украины".
Читайте на "Цензор.НЕТ": В ЕС обсуждают возможность передачи российских активов Украине, - Шмыгаль
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Невже цапів у помешкання вбитих українців заселите ?
Чтоб не сказать хуже
Завдяки зекоманді - Чернігів, Бородянка, Буча, Макарів, Ірпінь.
Шашлики зеленському важливіше життів людей
Паніки воно запобігло кинувши жінок та дітей на окупованій території.
і біля цього лайна треба єднатися???
Трибунал ціх покидьків об'єднає (в камері)
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Підспівують ***** та орками.
Зомбі в оргазмі від відосиків.
ДЕРЖАВНА, підпорядкована Шмигалю, Укрнафта продала фірмам з орбіти Коломойського автогаз вдвічі дешевше ринку.
https://www.epravda.com.ua/news/2022/04/30/686463/
Гостомель 03.05.2022
Що маємо на цей момент по пунктах :
Вирубка лісу. Страшенна. Все спостерігали своїми очима.
Ніякої допомоги від ВДА власникам зруйнованого житла.
Хто бомж- ласкаво просимо в диспансер на койку за 80 км.
Власників будинків зразу попереджують, що все власним коштом, компенсації не буде, комісії теж, бо її не існує.
Після цього комісія таки створена, але члени комісії - просто пересічні люди, які навіть не знають, що вони в складі.
Депутат з області стверджує, що голова ВДА доповідає йому про повний порядок, допомога не потрібна.
Робота сільради - окрема розмова. Щодня нові бланки та правила.
Подача заяви про знищення житла щодня ускладнюється.
До речі, компанія мого чоловіка пропонувала їм техніку та працівників. Ігнор.
Безкоштовне поховання? Не чули. Близько 20 000 грн на стіл, тоді поговоримо.
ДСНС з 14.04 на підозру на розтяжку ще не доїхало.
Поліція, щоб скласти акт теж. Страшне мародерство. Мародерів не садять. Поліція їх просто відпускає. А іноді - самі долучаються (Вінницькі).
Перешкоджання роботі волонтерів. Комунікації - біль.
Чого мені болить саме за зруйновані будинки? Бо то зруйновані життя. Часто, дитячі.
На них, на жаль, абсолютно плювати ВДА, яка працює суворо з 10 до 17 і вже поклала лапу на деревину, яку, до речі, на укріпленні Гостомеля я не бачила.
А корчит з себе законотворця та патриота огидник
Сколько оружия вы купили за свои кровные и отвезли на фронт, как помогли фронту ваши друзья
крупные предприниматели с миллионами. Мы любознательные.
Апеляцій, касації, інша муйня. На роки.
крастивідновлювати! Навіть під час війни... Жахливий, мерзенний скот, ці ваші слуги, народе України.
А хватит арест активов на компенсации?