Все, что люди потеряли из-за войны, мы вернем за счет оккупантов, - Шмыгаль

Все, что разрушено Российской Федерацией и потеряно украинцами в результате военной агрессии, будет восстановлено за счет средств захватчиков.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в интервью "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, сейчас Украина с партнерами преследует цель конфисковать и получить в пользу государства все арестованные российские активы, которые будут направлены на восстановление страны.

"В первую очередь мы пообещали, что все, что разрушено, все, что люди потеряли, мы вернем за счет оккупанта и агрессора. И проделаем большую работу по аресту и конфискации активов РФ", - подчеркнул Шмыгаль.

Он напомнил, что речь идет о порядка 300 млрд долларов российских активов, которые арестованы в США, Канаде и других странах: "А если брать средства их олигархов, то это в районе 500 млрд долларов. Мы с партнерами хотим все эти средства конфисковать и получить в пользу Украины".

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