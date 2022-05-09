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Новости Санкции против России Война
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Все, что люди потеряли из-за войны, мы вернем за счет оккупантов, - Шмыгаль

шмигаль

Все, что разрушено Российской Федерацией и потеряно украинцами в результате военной агрессии, будет восстановлено за счет средств захватчиков.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в интервью "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, сейчас Украина с партнерами преследует цель конфисковать и получить в пользу государства все арестованные российские активы, которые будут направлены на восстановление страны.

"В первую очередь мы пообещали, что все, что разрушено, все, что люди потеряли, мы вернем за счет оккупанта и агрессора. И проделаем большую работу по аресту и конфискации активов РФ", - подчеркнул Шмыгаль.

Он напомнил, что речь идет о порядка 300 млрд долларов российских активов, которые арестованы в США, Канаде и других странах: "А если брать средства их олигархов, то это в районе 500 млрд долларов. Мы с партнерами хотим все эти средства конфисковать и получить в пользу Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ЕС обсуждают возможность передачи российских активов Украине, - Шмыгаль

россия (96192) убытки (397) Шмыгаль Денис (2726) актив (94)


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Топ комментарии
+11
І людей повернете ?
Невже цапів у помешкання вбитих українців заселите ?
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09.05.2022 11:34 Ответить
+9
Такий же балабол як і ЗЕ.
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09.05.2022 11:41 Ответить
+8
А загиблих жителів Бучі та Маріуполя повернете? Яких вбилиз із-за того, що зе зрадник не розбудовав армію і нагло казав в очі Залужного, що не можна збільшувати ЗСУ, оскільки це приведет до скорочення будівництва інфраструктурних об єктів, які і ***** нікому не треба на фоні таких жертв серед людей. Скажіть головне - до вашого тупоголового зе-керівництва нарешті дошло, що економіка та добробут людей залежить виключно від міцної армії, яка охороняє все це, а не від доріг!
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09.05.2022 11:45 Ответить
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І людей повернете ?
Невже цапів у помешкання вбитих українців заселите ?
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09.05.2022 11:34 Ответить
пі-ста-бол. кому повернете, чючєло ахмєтовське, людям , чи собі?
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09.05.2022 11:36 Ответить
На Киевещене уже в некоторых районах началась отстройка жилья вместо разрушенного до 100 кв.м это не пропаганда это рассказывают знакомые которые потеряли жилье - говорят сами не ожидали
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09.05.2022 11:49 Ответить
Знову на Київщині.....як ви сцуки заїбали ,для вас інших регіонів не існує!
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09.05.2022 12:05 Ответить
Нуда. На огороде бабаке быстровозводимый летний барак вместо кирпичного частного дома. Типа временно. Но народ в таких бараках и помрет.
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09.05.2022 12:47 Ответить
Кому він поверне ? Своєму хазяїну ахметову?
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09.05.2022 11:36 Ответить
А не "про"бете" ?
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09.05.2022 11:36 Ответить
Скорее на"бут как всегда.
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09.05.2022 12:04 Ответить
Веш, косой
Чтоб не сказать хуже
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09.05.2022 11:38 Ответить
смотря сколько продлится война - потому как разрушения со временем станут такими критическими, что всех бабок мордора не хватит.
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09.05.2022 11:39 Ответить
смотрел раша тв седне. орков очень еще дохера. просто пипец как много. Нужно жечь технику, тогда их и из станкого пулемета можно будет косить!!!
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09.05.2022 11:56 Ответить
Це гарна новина і це потрібно людям казати на всіх каналах
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09.05.2022 11:40 Ответить
Згідно з Оманським договором вони нічого платити не будуть.
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09.05.2022 11:51 Ответить
з зеленою владою *********** краще не зв"язуватися, бо ще винен залишисссся цьому театру ляльок Бєні Барабаса..
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09.05.2022 11:40 Ответить
Такий же балабол як і ЗЕ.
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09.05.2022 11:41 Ответить
Там вся команда - профи)))
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09.05.2022 13:44 Ответить
Спочатку треба перемогти...
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09.05.2022 11:43 Ответить
А ... " по два раба " кожному українцю !?
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09.05.2022 11:44 Ответить
Про них вже ніхто і не згадує, нафіг нікому не потрібні ці тваринки.
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09.05.2022 12:06 Ответить
зе зусиллями був відкрит південь, зруйнован Мариупіль.
Завдяки зекоманді - Чернігів, Бородянка, Буча, Макарів, Ірпінь.
Шашлики зеленському важливіше життів людей
Паніки воно запобігло кинувши жінок та дітей на окупованій території.
і біля цього лайна треба єднатися???
Трибунал ціх покидьків об'єднає (в камері)
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09.05.2022 11:45 Ответить
А загиблих жителів Бучі та Маріуполя повернете? Яких вбилиз із-за того, що зе зрадник не розбудовав армію і нагло казав в очі Залужного, що не можна збільшувати ЗСУ, оскільки це приведет до скорочення будівництва інфраструктурних об єктів, які і ***** нікому не треба на фоні таких жертв серед людей. Скажіть головне - до вашого тупоголового зе-керівництва нарешті дошло, що економіка та добробут людей залежить виключно від міцної армії, яка охороняє все це, а не від доріг!
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09.05.2022 11:45 Ответить
А чого про парад в мацкві ніхто не пише? Там цікаво було
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09.05.2022 11:46 Ответить
из интересного это отсутствие самолетов (летчики качественные закончились) и кашляещее *****?
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09.05.2022 11:58 Ответить
свадєбний генерал,бєня з ахметкою керують баблом
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09.05.2022 11:49 Ответить
Ваша зелена шобла скоріше організовано здасться у полон. Вже прошмигалили все що можна. А тепер піаряться на ЗСУ....
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09.05.2022 11:50 Ответить
Шмигаль, годі про майно і бабло!!! Давай краще про загиблих, калік, мільони жінок з дітьми в евакуації. Про Південь нашої ще Неньки. Про хлопців з "Азову" і про "славетну"суку Тарана.
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09.05.2022 11:52 Ответить
Поверни спочатку те, що вкрав в Україні.
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09.05.2022 11:52 Ответить
Кому вернете? Себе, любимым? Не забыл, что Украина - одна из самых коррумпированных стран мира, как единожды заявил Байден?
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09.05.2022 11:53 Ответить
Велике будівництво, эпизод №6. Хотя скорее полшестой. Отдайте людям деньги, а они уже найдут что с ними сделать.
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09.05.2022 11:54 Ответить
А сексотам все не до вподоби
.
Підспівують ***** та орками.
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09.05.2022 11:55 Ответить
Люди бачать та оцінюють СПРАВИ.
Зомбі в оргазмі від відосиків.

ДЕРЖАВНА, підпорядкована Шмигалю, Укрнафта продала фірмам з орбіти Коломойського автогаз вдвічі дешевше ринку.

https://www.epravda.com.ua/news/2022/04/30/686463/

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09.05.2022 12:06 Ответить
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09.05.2022 12:53 Ответить
трындеть - не мешки ворочать...
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09.05.2022 11:59 Ответить
https://www.facebook.com/ya.nataliya.v?__cft__%5b0%5d=***************************-*******************************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Наталия Легкая

Гостомель 03.05.2022

Що маємо на цей момент по пунктах :
Вирубка лісу. Страшенна. Все спостерігали своїми очима.

Ніякої допомоги від ВДА власникам зруйнованого житла.
Хто бомж- ласкаво просимо в диспансер на койку за 80 км.

Власників будинків зразу попереджують, що все власним коштом, компенсації не буде, комісії теж, бо її не існує.
Після цього комісія таки створена, але члени комісії - просто пересічні люди, які навіть не знають, що вони в складі.
Депутат з області стверджує, що голова ВДА доповідає йому про повний порядок, допомога не потрібна.
Робота сільради - окрема розмова. Щодня нові бланки та правила.
Подача заяви про знищення житла щодня ускладнюється.
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09.05.2022 12:02 Ответить
Депутати "наймають" техніку для прибирання. По факту - прибирають волонтери. (Так, ми теж не сидимо на місці, прибирали)
До речі, компанія мого чоловіка пропонувала їм техніку та працівників. Ігнор.

Безкоштовне поховання? Не чули. Близько 20 000 грн на стіл, тоді поговоримо.

ДСНС з 14.04 на підозру на розтяжку ще не доїхало.

Поліція, щоб скласти акт теж. Страшне мародерство. Мародерів не садять. Поліція їх просто відпускає. А іноді - самі долучаються (Вінницькі).

Перешкоджання роботі волонтерів. Комунікації - біль.

Чого мені болить саме за зруйновані будинки? Бо то зруйновані життя. Часто, дитячі.

На них, на жаль, абсолютно плювати ВДА, яка працює суворо з 10 до 17 і вже поклала лапу на деревину, яку, до речі, на укріпленні Гостомеля я не бачила.
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09.05.2022 12:03 Ответить
Все що за межами Києва- провінція і київським зовсім ***** що там відбувається, навіть якщо ця провінція за 10км від сталіци.
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09.05.2022 12:11 Ответить
Хто він, найманец, виконавча влада. ставленик олігархів
А корчит з себе законотворця та патриота огидник
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09.05.2022 12:03 Ответить
Це йому х#йло пообіцяв?
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09.05.2022 12:06 Ответить
А почему только за счёт раши, а не за ваш тоже, вы же, как сказал светило Арестович. про...бали всё, и, главное, как собираетесь требовать у путина, лично?
Сколько оружия вы купили за свои кровные и отвезли на фронт, как помогли фронту ваши друзья
крупные предприниматели с миллионами. Мы любознательные.
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09.05.2022 12:16 Ответить
Дебилами популистами были и такими же и остались. Рассуждать о "восстановлении утраченного" в начале войны может или полный дебил или тот, кто эту войну продолжать и выигрывать не собирается.
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09.05.2022 12:17 Ответить
Ну що ж шмигаль, давай порядку. Я українка і я втратила: улюблену Херсонщину, славетний регіон Запоріжжя, стратегічний Крим, Луганщину і Донеччину, купу ресурсів і потужностей, порти і пляжі....починай мені це все повертати, зараз!
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09.05.2022 12:17 Ответить
Є юридичні моменти. Від них нікуди не дітися. На жаль. Питання фінансових репарацій і продаж арештованих активів з фінансуванням коштів в Україну - питання складне і затягнеться міжнародними судами на роки.

Апеляцій, касації, інша муйня. На роки.
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09.05.2022 12:22 Ответить
И про себя любимых не забыть. 500 млрд! - это же пилить и пилить.
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09.05.2022 12:26 Ответить
PZDж, повернуть тільки друзям ЗЕ.
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09.05.2022 12:27 Ответить
Лучший друг the это бородатая бабушка Беня
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09.05.2022 12:30 Ответить
Як же ********* руки все красти відновлювати! Навіть під час війни... Жахливий, мерзенний скот, ці ваші слуги, народе України.
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09.05.2022 12:38 Ответить
******* - не мешки ворочать , ..................
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09.05.2022 13:44 Ответить
Ты лошара про дело Юкоса читал? Уже десятки лет судятся..... По второму или третьему кругу....
А хватит арест активов на компенсации?
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09.05.2022 14:38 Ответить
Життя людей поверніть ,шашличніки
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09.05.2022 14:58 Ответить
 
 