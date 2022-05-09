"Сегодняшний день решающий", - Гайдай сообщил, что рашисты перешли Северский Донец и могут отрезать Луганщину

Армия РФ переправила технику через Северский Донец. Если они закрепятся – могут отрезать Луганщину.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай опубликовал в телеграме краткую утреннюю сводку 9 мая, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодняшний день решающий. Будем драться за "дорогу жизни", - подчеркнул он, уточнив, что продолжаются мощные бои в Рубежном и Белогоровке.

"Рашисты пытаются отобрать у нас "дорогу жизни" - трассу Лисичанск-Бахмут. Понтоном через Северский Донец россияне переправили технику на другой берег. Если закрепятся, смогут развить наступление и приблизиться к дороге, отрезав Луганщину - это будет означать потерю единого пути в безопасность и сообщения с другими областями.

Верим в ВСУ! Чем бить орков есть. Как реку перешли, так назад и поплывут", - подчеркнул глава ОВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эвакуации из Луганщины сегодня не будет, россияне обстреливают трассу Лисичанск-Бахмут, - Гайдай