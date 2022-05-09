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Новости Война
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"Сегодняшний день решающий", - Гайдай сообщил, что рашисты перешли Северский Донец и могут отрезать Луганщину

лисичанськ,бахмут

Армия РФ переправила технику через Северский Донец. Если они закрепятся – могут отрезать Луганщину.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай опубликовал в телеграме краткую утреннюю сводку 9 мая, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодняшний день решающий. Будем драться за "дорогу жизни", - подчеркнул он, уточнив, что продолжаются мощные бои в Рубежном и Белогоровке.

"Рашисты пытаются отобрать у нас "дорогу жизни" - трассу Лисичанск-Бахмут. Понтоном через Северский Донец россияне переправили технику на другой берег. Если закрепятся, смогут развить наступление и приблизиться к дороге, отрезав Луганщину - это будет означать потерю единого пути в безопасность и сообщения с другими областями.
Верим в ВСУ! Чем бить орков есть. Как реку перешли, так назад и поплывут", - подчеркнул глава ОВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эвакуации из Луганщины сегодня не будет, россияне обстреливают трассу Лисичанск-Бахмут, - Гайдай

армия РФ (19682) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6510)


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Топ комментарии
+60
Валерій Прозапас.

Загроза війни після обстрілу наших кораблів в 2018 - воєнний стан в 10 областях, збір резервістів, перевірка готовності до мобілізації, тестування всіх служб на випадок нападу.

Реакція - "Ахаха! путіннападьот? Наживаются! Давайтє хоть поржом!"

Попередження про війну після концентрації військ рф біля кордонів з весни 2021 - "Я з 30 жовтня ходжу в цьому одягу!.. Ми як могли подавали сигнали суспільству!" (с)

Реакція - ботоферма "неначасі" та трусєля з Арєстовічєм.

...............

Війна не могла не розпочатись, їй буквально прокладали шлях безвідповідальним популізмом та брехнею до останньої хвилини, ну і руйнівними діями агентів впливу, звичайно.

Це має усвідомити суспільство, зробити відповідні висновки зі своїх помилок та вимагати своєчасних адекватних дій посдовців, а не вдовольнятися тупими або солодкоголосими відмазками - росію переможе тільки потужна Українська Держава з дорослим народом, іншого шляху не було і не буде.
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09.05.2022 12:37 Ответить
+42
Ну так роз**бали вже ту переправу. Тобто тим хто переправився не позаздриш
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09.05.2022 12:34 Ответить
+35
вряд ли что сегодня день "решающий". Орки будут идти пока не кончатся, либо пока не получат приказ валить в мордор.
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09.05.2022 12:34 Ответить
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Ну так роз**бали вже ту переправу. Тобто тим хто переправився не позаздриш
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09.05.2022 12:34 Ответить
Переправы можно строить очень быстро
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09.05.2022 12:44 Ответить
...орков тоже можно ******* очень быстро)
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09.05.2022 12:46 Ответить
И долго
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09.05.2022 12:50 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ZkcMHn6ePpg&ab_channel=%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%9E%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4 Фрегата Адмірал Макаров немає на поверхні Чорного моря
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09.05.2022 12:53 Ответить
невже поповнив підводний хлот рассеї
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09.05.2022 13:10 Ответить
Та була з Севастополя інфа - він там. Мабуть в док загнали.
Стан - хйз.... але мабуть вже "здоровячка нема... нема"
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09.05.2022 13:17 Ответить
Не було такої інфи. Не плутай з інфою про пошкоджений у Мелітополі десантний корабель, що зумів звітам відійти після пожежі.
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09.05.2022 14:08 Ответить
у Мелітополі немає моря, нажаль для мелітопольців. Мелітопольці їздять у Бердянськ та Киряївку)
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09.05.2022 14:11 Ответить
Та хай строять на вже пристриляній ділянці
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09.05.2022 12:50 Ответить
Особенно сидя на диване
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09.05.2022 12:58 Ответить
Виктор федырч, вы?
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09.05.2022 13:07 Ответить
вряд ли что сегодня день "решающий". Орки будут идти пока не кончатся, либо пока не получат приказ валить в мордор.
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09.05.2022 12:34 Ответить
Як землею і водою можна битися з ордою.
Розповідає Євген Шупик, знавець історії Київського украпленого району (КиУР), запис річної давнини, вельми актуалізований тепер - https://podcasts.nv.ua/episode/2810.html https://podcasts.nv.ua/episode/2810.html

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09.05.2022 12:43 Ответить
Як асфальтом з шаурмою можна битися з ордою
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09.05.2022 13:20 Ответить
еще не надоело откладывать это в каждой теме, герой из за канавы
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09.05.2022 13:27 Ответить
Долбо*обам, про это нужно напоминать постоянно, может дойдёт.
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09.05.2022 16:33 Ответить
"можуть відрізати Луганщину "... мені здається, що скоріше ЗСУ може відрізати їм яйця
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09.05.2022 12:36 Ответить
Знали, чекали, бачили, але...
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09.05.2022 12:36 Ответить
Там мабуть якраз не чикали і не бачили до пори часу,якщо глянути на місцевість.
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09.05.2022 14:11 Ответить
То ж начеб то розбили вже ту переправу.
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09.05.2022 12:36 Ответить
Так вони знову зробили.
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09.05.2022 12:38 Ответить
ну запустять їх БТГ через цю переправу, потім ********** переправу шоб не втекли назад, і утилізують БТГ. нічого ви не розумієте на війсковій тактиці, як казав Сунь Цзи.
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09.05.2022 12:41 Ответить
По Сунь Цзы их нужно было **#ть в момент переправы.
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09.05.2022 12:55 Ответить
как раз отсечь от тілового обоза и отхода - более правильній вариант.
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09.05.2022 13:06 Ответить
По Сунь-Цзы надо сидеть на берегу речки и смотреть как кацапы сами собой разъе........бутся
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09.05.2022 21:29 Ответить
вероятно Чернобаевку им давали занять и поставить лагерь столько раз не потому что ******* біло нечем ?
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09.05.2022 13:05 Ответить
Да, собралась тут толпа Веллингтонов! Такие таланты пропадают за клавами боевыми...
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09.05.2022 13:10 Ответить
Livemap не ту переправу відмітив. Ту зо розбили була на заході.
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09.05.2022 12:42 Ответить
Валерій Прозапас.

Загроза війни після обстрілу наших кораблів в 2018 - воєнний стан в 10 областях, збір резервістів, перевірка готовності до мобілізації, тестування всіх служб на випадок нападу.

Реакція - "Ахаха! путіннападьот? Наживаются! Давайтє хоть поржом!"

Попередження про війну після концентрації військ рф біля кордонів з весни 2021 - "Я з 30 жовтня ходжу в цьому одягу!.. Ми як могли подавали сигнали суспільству!" (с)

Реакція - ботоферма "неначасі" та трусєля з Арєстовічєм.

...............

Війна не могла не розпочатись, їй буквально прокладали шлях безвідповідальним популізмом та брехнею до останньої хвилини, ну і руйнівними діями агентів впливу, звичайно.

Це має усвідомити суспільство, зробити відповідні висновки зі своїх помилок та вимагати своєчасних адекватних дій посдовців, а не вдовольнятися тупими або солодкоголосими відмазками - росію переможе тільки потужна Українська Держава з дорослим народом, іншого шляху не було і не буде.
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09.05.2022 12:37 Ответить
Усі дії цієї команди "шоуменів" виглядають як запрошення до агресії.
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09.05.2022 13:22 Ответить
А,Вовка сказал всё освободит и всех
накажет.
Петросян отдыхает.
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09.05.2022 12:37 Ответить
только разница в том что - петросян шутит а зеленский брешет
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09.05.2022 13:15 Ответить
Не сси кацапчег.
Скоро Ленд-ліз почнется й ЗСУ швидше будуть перероблювати рюzzких нацистів у "гарних".
Як звільнили Ірпінь, Бучу, Ворзель, Бровари, з під Чернігова та Ніжина вибили рашиzzдов так буде Звільнена УСЯ Україна з Кримом від нацисто-рашиzzдав!
Слава Україні
********** - труп.
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09.05.2022 16:19 Ответить
Арестович вчора сказав, що питання поставок ленд-лизу вимірюється місяцями, а за той час орки будуть штурмовать вже Київ, Чернігів, Суми. Послухайте його вчорашне інтерв'ю Фейгіну.
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09.05.2022 21:28 Ответить
Новости подаются в обратном порядке…
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09.05.2022 12:37 Ответить
Сьогодні скріпи змушують лаптєногих бухати, Кобздон очікує аншлаг.
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09.05.2022 12:38 Ответить
Акакаяразніца.
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09.05.2022 12:43 Ответить
В мене в браузере відкриті дві вкладки: "Єдині новини" і Цензор. Новини на цензорі іноді з'являються с запізненням та не у відповідному порядку.
Гайдай виступав години 2-3 тому. І сказав про переправу. І що її разх....ли. І що він сподівається до вечора всіх орків відловлять.
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09.05.2022 12:50 Ответить
Населення розділилось на тих які читають "Єдині новини". і тих які думають головою.
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09.05.2022 16:43 Ответить
Не буду говорити де но вже 6 ракет прилетіло або авіа за 30 хвилин . Ждём тривога.
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09.05.2022 12:46 Ответить
Гайдай- ще той брехунець!
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09.05.2022 12:46 Ответить
Стиль Арестовича.
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09.05.2022 14:14 Ответить
Ничего не понимаю какого хера постят эту истеричку которая толи дезинфу кидает толи сливает данные....до того как огласит оф генштабгенштаб.
Оркам помагаете дизморалить народ или як це называется.
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09.05.2022 12:48 Ответить
Про#бали
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09.05.2022 12:50 Ответить
Это чисто армейский жаргон. Так все говорят, в случае неудач, потерь.
Тут либо просто про#бали, либо контразведка про#бала и не выявила шпиона.
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09.05.2022 13:09 Ответить
Важна суть этого слова, а не определение - жаргон это или жаргон??? Люсик же сказал что Чонгар ********, а ведь так оно и есть - всё хабы для крысчан строили и разминировани проводили, дороги асфальтировали и мосты вместо танков и ракет строили… вот и ********… короче, не нагнетайте… да слуги? ********!!!!!
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09.05.2022 13:35 Ответить
Чесно кажучи, взагалі не зрозуміло нахіба була та дорога через Чонгар усі ці роки? Давним давно мости та залізницю можна було спокійно розібрати, дороги поперекопувати, залишивши тільки сухопутний шлях через Армянськ. Кому так треба в той Крим, нехай пливуть.
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09.05.2022 13:59 Ответить
Одна інформація спростована другою. Може не розривати контекст,а печатати хронологічно .Вчора цей чиновник здав Рубіжне і відвів війська від Попасна,що ЗСУ не підтвердило
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09.05.2022 12:55 Ответить
Оманські домовленості ?
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09.05.2022 14:17 Ответить
Не ссы, москалик, сольют только вас! Все буде Украиїна!
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09.05.2022 13:11 Ответить
Сколько ж тут на боевых диванах стратегов тусуется...
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09.05.2022 13:08 Ответить
Ты в их числе? Не думал об этом? Или ты из окопа строчишь?
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09.05.2022 13:37 Ответить
Що не так з тією лугандонією? Гайдай що не повідомить, як скуліж побитої собаки. Ми чи не хочемо воювати за ту територію, чи не можемо. Якесь дике поле, як було, так і залишається.
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09.05.2022 13:21 Ответить
я думаю ,что на лугандонию эшелоны с боеприпасами подкатываются с сибирских складов один за другим-вот и поэтому идет медленное вытеснение ВСУ с разрушенных кацапской артиллерией позиций .Пока не будет паритета в артиллерии ,глобально ничего не поменяется -будет медленный с боями отход
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09.05.2022 21:36 Ответить
а Богдан Буткевич казав шо не перейдуть ніколи а вийшло навпаки
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09.05.2022 13:29 Ответить
Головне полоненних не беріть . Кожен вбитий росіянин - це маленький крок до Перемоги людей над рашистською гадиною .
Слава Україні ! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 )) Смерть російсько-фашистським загарбникам !
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09.05.2022 13:50 Ответить
це означатиме втрату єдиного шляху в безпеку та сполучення з іншими областями. Віримо у ЗСУ! Чим бити орків є. - (((Понтоном через Сіверський Донець росіяни переправили техніку на інший берег. Якщо закріпляться, зможуть розвинути наступ і наблизитися до дороги, відрізавши Луганщину - це означатиме втрату єдиного шляху в безпеку та сполучення з іншими областями.) немає чим бити???
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09.05.2022 14:03 Ответить
Щоб не повторити історії з Дебальцевим та Маріуполем треба вивести війська з Сівепськодонецька та Рубіжного на більш вигідні оборонні позиції.
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09.05.2022 14:16 Ответить
Хай краще всі кацапи втопляться в Сіверському Донці.
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09.05.2022 14:16 Ответить
Спокійно, все під контролем Володі із "95 кварталу". Ви просто слідкуйте за його промовами, які скоро ляжуть в найвєлічайшу книгу його цитат, хоча навряд ця попаде, вона не про те. Володя колись кричав на Президента Порошенко і звинувачував його в здачі Криму ворогу і казав, що якби він був президентом, то загинув би, але Крим не віддавби. Так що, спокійно, Володя слів на вітер не кидає, сказав зробить. Він мабуть чекає, щоб більше кацапні налізло на нашу землю і тоді візьме абдристовича, мамамію, додоляка, єлдака, лисого, колю котлєту, юзіка,верещалку,безмозглу, "тихо піду в ліс", дубінського, бужанського та інших, яких ви навибирали (еліта) і звільнить ці всі території. Буде їх дуже сильно бити із двох автоматів(як в кіно про голобородьку), а потім проведе парад на велосіпєдах в місті севастополі. Запросить всіх журналістів, особливо гандона, на чай у свою окуповану квартиру в Ялті. Лиш після цього збриє свою борідку, поїсть і виспиться, бо такий стомлений думати про Україну, що немає бідному часу. Тільки залишилася одна проблема в "героя", як йому сходити в туалєт, зелені барани і особливо овечки все так зализали, що і сліду не залишилося.
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09.05.2022 14:21 Ответить
Оманські домовленості це вам не шашлик башлик.
Цирк на крові.
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09.05.2022 14:27 Ответить
А обстрілювати переправу 24/7 артой не варіант ?
А зруйнувати кацапську переправу через сіверський Донець не варіант ?
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09.05.2022 14:25 Ответить
Луганскую область с нашими солдатами отрезают, а генштаб молчит
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09.05.2022 14:32 Ответить
цей гайдай мутний тип...
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09.05.2022 14:40 Ответить
Они Киев тоже 5 раз отрезали и через Васильков и через Бровары
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09.05.2022 17:08 Ответить
 
 