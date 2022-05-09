"Сегодняшний день решающий", - Гайдай сообщил, что рашисты перешли Северский Донец и могут отрезать Луганщину
Армия РФ переправила технику через Северский Донец. Если они закрепятся – могут отрезать Луганщину.
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай опубликовал в телеграме краткую утреннюю сводку 9 мая, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодняшний день решающий. Будем драться за "дорогу жизни", - подчеркнул он, уточнив, что продолжаются мощные бои в Рубежном и Белогоровке.
"Рашисты пытаются отобрать у нас "дорогу жизни" - трассу Лисичанск-Бахмут. Понтоном через Северский Донец россияне переправили технику на другой берег. Если закрепятся, смогут развить наступление и приблизиться к дороге, отрезав Луганщину - это будет означать потерю единого пути в безопасность и сообщения с другими областями.
Верим в ВСУ! Чем бить орков есть. Как реку перешли, так назад и поплывут", - подчеркнул глава ОВА.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Эвакуации из Луганщины сегодня не будет, россияне обстреливают трассу Лисичанск-Бахмут, - Гайдай
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Стан - хйз.... але мабуть вже "здоровячка нема... нема"
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Війна не могла не розпочатись, їй буквально прокладали шлях безвідповідальним популізмом та брехнею до останньої хвилини, ну і руйнівними діями агентів впливу, звичайно.
Це має усвідомити суспільство, зробити відповідні висновки зі своїх помилок та вимагати своєчасних адекватних дій посдовців, а не вдовольнятися тупими або солодкоголосими відмазками - росію переможе тільки потужна Українська Держава з дорослим народом, іншого шляху не було і не буде.
накажет.
Петросян отдыхает.
Скоро Ленд-ліз почнется й ЗСУ швидше будуть перероблювати рюzzких нацистів у "гарних".
Як звільнили Ірпінь, Бучу, Ворзель, Бровари, з під Чернігова та Ніжина вибили рашиzzдов так буде Звільнена УСЯ Україна з Кримом від нацисто-рашиzzдав!
Слава Україні
********** - труп.
Гайдай виступав години 2-3 тому. І сказав про переправу. І що її разх....ли. І що він сподівається до вечора всіх орків відловлять.
Оркам помагаете дизморалить народ или як це называется.
Тут либо просто про#бали, либо контразведка про#бала и не выявила шпиона.
Слава Україні ! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 )) Смерть російсько-фашистським загарбникам !
Цирк на крові.
А зруйнувати кацапську переправу через сіверський Донець не варіант ?