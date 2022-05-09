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Новости Война
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За сутки - 1 артудар по Харькову, из-за обстрелов в области есть погибшие и раненые. ВСУ постепенно ведут контрнаступательные действия, - Синегубов

обстріл,харків

Российские оккупационные войска нанесли по Харькову 1 артиллерийский удар. Пострадал район Сокольников.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ, комментируя ситуацию за минувшие сутки.

Как отмечается, в результате обстрела оккупантами Харьковского района (Русские Тишки, Циркуны, с.Михайловка, Рай-Оленевка) - 4 человека получили ранения, 1 человек погиб в Циркунах.

"В течение суток активные обстрелы продолжались в Богодухове и районе - 3 раненых, 2 погибших. Вечером 8 мая зафиксировали обстрелы оккупантов в Лозовской, Золочевской громадах - 2 раненых. Всего за сутки по Харьковской области из-за обстрелов россиян - 9 раненых, 3 человека, к сожалению, погибли", - отметил Синегубов.

По его словам, также продолжаются бои на Изюмщине. Враг активных наступательных действий не проводил, перегруппировывает подразделения и пытается удержать ранее занятые позиции.

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"Наши Вооруженные Силы Украины на своих позициях и не допускают продвижения врага и постепенно ведут контрнаступательные действия", - резюмирует Синегубов.

армия РФ (19682) обстрел (27874) Харьков (7580) Харьковщина (5577) Изюм (279) Синегубов Олег (560)


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Топ комментарии
+7
нарешті хоч від Харкова відігнали орків і вже саме місто не обстрілюють. жителів харківської області дуже шкода. глибоке співчуття....
сподіваюсь, скоро і всю харківсбку область очистять від біосміття.
правда, он сумщину очистили, то ссуки з-за кордону стріляють. нічого, і до них доберуться наші нові гаубиці.
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09.05.2022 12:50 Ответить
+6
Щоб ви демони здохли на своє побєдобєсіє.
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09.05.2022 12:51 Ответить
+5
Получается, что Русские Тишки уже наши. Погибшим Царствие небесное
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09.05.2022 12:50 Ответить
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нарешті хоч від Харкова відігнали орків і вже саме місто не обстрілюють. жителів харківської області дуже шкода. глибоке співчуття....
сподіваюсь, скоро і всю харківсбку область очистять від біосміття.
правда, он сумщину очистили, то ссуки з-за кордону стріляють. нічого, і до них доберуться наші нові гаубиці.
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09.05.2022 12:50 Ответить
Получается, что Русские Тишки уже наши. Погибшим Царствие небесное
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09.05.2022 12:50 Ответить
Щоб ви демони здохли на своє побєдобєсіє.
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09.05.2022 12:51 Ответить
"Постраждав район Сокільників". Хтось дуже грамотний в українській. Назви не перекладаються, як і прізвища, та ін. Район "Сокольники".
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09.05.2022 12:52 Ответить
прізвища відмінювати вони теж не вміють. вчора такого понаписували про Козирків, просто сором.
а героям - слава.
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09.05.2022 12:57 Ответить
Сокольники це по-московитськи. Сокільники-це людською мовою. По-українськи птах називається сокіл, а не сокол, тому сокільники, а не сокольники. А назви перекладаються. Белгород-Білгород, Харьков-Харків, Киев-Київ, Кишинёв-Кишинів, Николаев-Миколаїв. Так що не пиши дурниць.
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09.05.2022 13:07 Ответить
Ви, хоча б інтуітивно, відчуваєте різницю між перекладом, та правописом?
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09.05.2022 13:24 Ответить
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09.05.2022 13:05 Ответить
Твари. Пускай плешивый завтра объявляет войну, узнает в Белгороде и других городах, что такое война.
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09.05.2022 13:51 Ответить
Ламаємо хребет російсько - фашистській гадині .
Слава Україні ! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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09.05.2022 13:53 Ответить
 
 