За сутки - 1 артудар по Харькову, из-за обстрелов в области есть погибшие и раненые. ВСУ постепенно ведут контрнаступательные действия, - Синегубов

Российские оккупационные войска нанесли по Харькову 1 артиллерийский удар. Пострадал район Сокольников.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ, комментируя ситуацию за минувшие сутки.

Как отмечается, в результате обстрела оккупантами Харьковского района (Русские Тишки, Циркуны, с.Михайловка, Рай-Оленевка) - 4 человека получили ранения, 1 человек погиб в Циркунах.

"В течение суток активные обстрелы продолжались в Богодухове и районе - 3 раненых, 2 погибших. Вечером 8 мая зафиксировали обстрелы оккупантов в Лозовской, Золочевской громадах - 2 раненых. Всего за сутки по Харьковской области из-за обстрелов россиян - 9 раненых, 3 человека, к сожалению, погибли", - отметил Синегубов.

По его словам, также продолжаются бои на Изюмщине. Враг активных наступательных действий не проводил, перегруппировывает подразделения и пытается удержать ранее занятые позиции.

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"Наши Вооруженные Силы Украины на своих позициях и не допускают продвижения врага и постепенно ведут контрнаступательные действия", - резюмирует Синегубов.