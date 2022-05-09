"Мы не можем поставлять оружие для нанесения ударов по российской территории", - МИД Италии о вооружении для Украины
Италия и дальше будет оказывать поддержку нашей стране. В то же время военная помощь от Италии не должна использоваться для нанесения ударов по территории России.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на RaiNews.
"Мы должны оказывать поддержку Украине и ее армии в целях законной самозащиты, но, в то же время, Италия продолжает работать над достижением мира. Мы не можем поставлять оружие, чтобы наносить удары по российской территории", - заявил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Италия готовит для Украины военную помощь с новейшей техникой
Топ комментарии
+72 Oleg Mamont
показать весь комментарий09.05.2022 12:43 Ответить Ссылка
+56 Ан Мур
показать весь комментарий09.05.2022 12:43 Ответить Ссылка
+45 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий09.05.2022 12:45 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Как насчёт Румынов,Чехов,Венгров,Финов,Японцев
В любом случае сейчас в Херсоне в 4-5 раз меньше кацапов, чем в Изюме и Луганске в каждом из них (то есть в 10 раз суммарно) на попытку постепенно окружить Лисичанск, хотя до смыкания еще очень долго. Напасть дальше оттуда они вряд ли смогут.
Гниль....
муссоліні - ваш лідер був і є
Как освободить Крым не стреляя?
А Вовуся 120 Архитекторов в Бучу пригласил и не с Италии.
А "друзья"Украины требуют за 40 летние Т72 теперь Леопард2 от Германии.
Вот это по братски.Германия за все плати.
Миллиард поделили уже.
Муссоліні певний час навіть вважав Лєніна своїм учителем.
А це слова Лєніна про Муссоліні, які він сказав італійським комуністам:
«Муссолини - это смелый человек и прекрасный лидер. Жаль, что вы упустили его. Он привел бы вас к победе...».
*********макаронники делают в Украине? гнать в шею эту ********** шлюху Берлускони и еже с ними
"Просто Мария" интереснее было смотреть?
Других не надо в собственной тупости обвинять!
В Италии, между прочим, чтоб победить мафию и научить быдло голосовать, был период с выборами раз в год.
Простіше було сказати, "Ми не можемо постачати зброю, щоб завдавати ударів по російській армії"
Генную память еще ни кто не отменял.
в європі не розуміють що таке війна,
по телевізору дивляться ніби кіно про війну
чи х!йло вже пригрозив італійцям і одразу здались
Може так вони попереджають,що проти спаленя та руйнуваня кремля,побудованого італійцем?
Не скільки зброї, скільки застережень. Піде Ленд-Ліз, і без вас толерастів обійдемось.
Не хотілось би каркати, але хотів би я, щоб ви на власній шкурі випробували все ЦЕ, а потім послухати вас, скільки залишиться "примиренців".
Если Россию признали террористическим государством
То надо воспользоваться лозунгом Путина
Террористом будем убивать даже в туалете