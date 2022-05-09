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Новости Агрессия России против Украины Война
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"Мы не можем поставлять оружие для нанесения ударов по российской территории", - МИД Италии о вооружении для Украины

італія

Италия и дальше будет оказывать поддержку нашей стране. В то же время военная помощь от Италии не должна использоваться для нанесения ударов по территории России.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на RaiNews.

"Мы должны оказывать поддержку Украине и ее армии в целях законной самозащиты, но, в то же время, Италия продолжает работать над достижением мира. Мы не можем поставлять оружие, чтобы наносить удары по российской территории", - заявил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Италия готовит для Украины военную помощь с новейшей техникой

Италия (1655) оружие (10266)


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Топ комментарии
+72
ну добре, тоді в'***** по Криму. Італійці нічого проти не мають ? Крим - Україна ? Чи не так ?
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09.05.2022 12:43 Ответить
+56
а якщо з касапської території обстрілюються наші? Їх не колише?
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09.05.2022 12:43 Ответить
+45
Італійці-не можна сидіти на двох стільцях бо обов'язково лусне власна дупа...
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09.05.2022 12:45 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
за московським кораблем... "шагом марш"...
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09.05.2022 12:42 Ответить
Сегодня соус болоьес в спагеттях был явно не свеж 👎
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09.05.2022 12:53 Ответить
РОДИНА ФАШИЗМА ПЕЧЕТСЯ О СВОИХ ВНУЧАТЫХ НАСЛЕДЫШАХ РАШИСТАХ...
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09.05.2022 13:00 Ответить
а якщо з касапської території обстрілюються наші? Їх не колише?
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09.05.2022 12:43 Ответить
Взагалі, вони географію знають? Чи вірять територіальним претензіям раші?
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09.05.2022 13:32 Ответить
вірять раші....
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09.05.2022 13:40 Ответить
ну добре, тоді в'***** по Криму. Італійці нічого проти не мають ? Крим - Україна ? Чи не так ?
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09.05.2022 12:43 Ответить
Україна - це, окрім Криму, і брянська, і курська, і воронезька, і білогородська, і ростовська області, і навіть Кубань - це Україна. Бажано би це поянити макаронам... щоб вони втямили.
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09.05.2022 12:48 Ответить
мені здається що навідь сибір - це Україна. чи ви не знаєте скільки українців туди вислали совєти ? треба захистити нащадків депортованих українців !
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09.05.2022 12:52 Ответить
Це втрачені території - втрачені назавжди. І Україні вони не потрібні - бо населення цих територій ватне і утягне Україну у трясину якимось черговим Януковичем.
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09.05.2022 13:54 Ответить
але оголосити для світу потрібно. Щоб ті ж макарони знали!
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09.05.2022 14:12 Ответить
Нащо? Для всього світу ми захищаємо свою країну у всесвітньо визнаних кордонах (і так воно й є), а не маємо територіальні претензії до сусідів, що явно не гратиме на користь іміджу України.
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09.05.2022 15:06 Ответить
Не назавжди. Їх потрібно повертати, як мінімум в знак компенсації за війну! Як Польщі відійшли частина Німецьких земель після 2 світової!
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09.05.2022 15:20 Ответить
Україна - не СРСР, а демократична держава і не зможе впоратись з такою кількістю ватних територій - нам би наше повернути і там ще лад наводити довго.
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09.05.2022 19:45 Ответить
В таком случае вообще ничего нельзя поставлять, так как даже с автомата можно наносить удары по территории рф, правильно понял??
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09.05.2022 12:43 Ответить
ну макаронники даже с территории италии языком до очка пуйла достают, талант и годы тренировок...
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09.05.2022 13:14 Ответить
Італійці-не можна сидіти на двох стільцях бо обов'язково лусне власна дупа...
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09.05.2022 12:45 Ответить
Італія - батьківщина фашизму.
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09.05.2022 12:45 Ответить
А шо там с Германией сталось?
Как насчёт Румынов,Чехов,Венгров,Финов,Японцев
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09.05.2022 13:05 Ответить
Німеччина - батьківщина нацизму.
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09.05.2022 13:42 Ответить
Европа продолжает бояться что мы освободим Украину а потом погоним рашистов на Урал. Марио, дай нам оружие а мы подпишим каждый снаряд и можешь пойти проверить куда они летят
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09.05.2022 12:45 Ответить
короче, оцей Луїджі Ді Майо - гидота. Бум знать. Наскільки пригадую, в макаронів своя коаліція при владі, консерваторів з пацифістами і социками. Напевне, оцей Луїджі Ді Майо - один з таких популістів.
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09.05.2022 12:45 Ответить
То він вже вважає нашу окуповану територію російською? ну і долбойобіна
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09.05.2022 12:46 Ответить
завдавати ударів може тільки Мордор а Україна повина принімати удари терпіти і вмирати так судячи з логіки макаронників
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09.05.2022 12:46 Ответить
Луиджи ,ты дегенерат !
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09.05.2022 12:47 Ответить
Чесно кажучі, і на тому дякуємо. Обійдемося без соплівих макарон.
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09.05.2022 12:47 Ответить
Заметте, Италия так же предложила себя как *гаранта безопасности*. С такими гарантами и врагов не нужно
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09.05.2022 12:47 Ответить
Да❗Эти гаранты как пуля из 💩
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09.05.2022 12:56 Ответить
Может хватит балаболить что попало в контексте поставок вооружений в Украину?
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09.05.2022 12:48 Ответить
Вам все це колись повернеться..
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09.05.2022 12:49 Ответить
"Перший хто запропонував мириться - і є зрадник...." (Маріо Пьюзо "Хрещений батько")
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09.05.2022 13:51 Ответить
Партизанські рейди ніхто не відміняв.
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09.05.2022 12:49 Ответить
Партизанські рейди мона проводити коли населення їх підтримує, стратєх.
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09.05.2022 12:54 Ответить
Макароны ссутся, а то путлер бимбу на Рим запустит.
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09.05.2022 12:50 Ответить
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09.05.2022 12:51 Ответить
Скорее тогда вопрос к тому, что не были разрушены мосты через Днепр и в Каховке тоже. Ведь это легко можно было сделать довольно долгий срок, но конечно осложнило бы дальнейшее освобождение. Но завод же нужно было уничтожить, не дать его врагу. Это же стратегический завод.

В любом случае сейчас в Херсоне в 4-5 раз меньше кацапов, чем в Изюме и Луганске в каждом из них (то есть в 10 раз суммарно) на попытку постепенно окружить Лисичанск, хотя до смыкания еще очень долго. Напасть дальше оттуда они вряд ли смогут.
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09.05.2022 13:57 Ответить
Признать Белгородскую и Курсную народные республики. Их то можно обстреливать?
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09.05.2022 12:51 Ответить
От тобі і європейська "вермишель"....тьфу!!!
Гниль....
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09.05.2022 12:52 Ответить
соціально блізкіє, чо
муссоліні - ваш лідер був і є
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09.05.2022 12:52 Ответить
пута італіа, grande puta
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09.05.2022 12:53 Ответить
Я тепер не дивуюся чому Гітлер майже усю Європу захопив, окрім Британії...
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09.05.2022 12:54 Ответить
Что это за блеянье?У нас есть чем стрелять по расии на 100 км от границы,мы не стреляем по городам.Если у нас будут ракеты на 500 км,мы тоже по мирным стрелять не будем.Но это создаст паритет и нас перестанут бомбить ракетами.А так мы беззащитны.
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09.05.2022 12:54 Ответить
Как ты собрался всё освобождать не стреляя по городам?Кацы из города выбегать не собираются.
Как освободить Крым не стреляя?
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09.05.2022 12:56 Ответить
Більшість європейців влаштовує швидке закінчення війни і неважливо скільки людей та територій втратить Україна, а от тяжка поразка росії прямо нашкодить економіці ЄС тому у них така "страусина" позиція.
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09.05.2022 12:54 Ответить
брехня кацапская
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09.05.2022 13:30 Ответить
а в середині путлєр об'явить всю окуповану територію частиною рабсії, от і казочці кінець...
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09.05.2022 12:55 Ответить
Макарони постачайте і йдіть до дупи
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09.05.2022 12:56 Ответить
Поки не буде значних перемог, доти і будуть ці "качелі" дам-не дам. Після крейсера "москва", всі взялися допомагати. Тепер ху*ло, поки ще не здохло, парад якийсь відбувся- всі назад. Як тільки ще щось пошлем за москальським кораблем, знов будуть допомагати. В нас немає виходу, як перемагати, і ми обов'язково переможемо. Я особисто у це віру. Слава ЗСУ!
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09.05.2022 12:57 Ответить
Фашисти підтримують рашистів в питанні геноциду українців. І чому вас досі це дивує?
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09.05.2022 12:57 Ответить
Перед тим як бомбити італійців, є якась конкретика про яку саме зброю йде мова? Балістичні ракети? Танки? Літаки? Артилерія? Якщо вони не дадуть перше - то не проблема, а якщо вони не хочуть давати танки/броньовані машини/артилерія, то це проблема
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09.05.2022 12:57 Ответить
fashist fashistu fashist.
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09.05.2022 12:58 Ответить
Незабаром вони змінять свою позицію. Впевнена.
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09.05.2022 12:58 Ответить
країни в яких зародився фашизм і нацизм - Німеччина, Італія - зараз і підтримують своїх фашистів-колег, і це виглядає дуже фантасмагорично оскільки ті ж їх колеги-фашисті їх і опустили в 40-х....це ганьба для Німеччини і Італії. Вони навпаки зараз мали б виступити єдиним фронтом проти фашизму памятаючи свої помилки і бажаючи реабілітуватися, загладити помилки... але бачимо протилежне... парадокс однако...
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09.05.2022 12:59 Ответить
А якщо на російській території стоять літаки, які постійно ******** нашу територію, то що, ми не можемо їх там знищувати?
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09.05.2022 12:59 Ответить
Можешь,но не асфальтом, надо оружие производить.
А Вовуся 120 Архитекторов в Бучу пригласил и не с Италии.
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09.05.2022 13:08 Ответить
Правильно,этим оружием будут на Срацеи убивать.
А "друзья"Украины требуют за 40 летние Т72 теперь Леопард2 от Германии.
Вот это по братски.Германия за все плати.
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09.05.2022 12:59 Ответить
А какое там такое у сцикливых макаронников"оружие"?
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09.05.2022 13:02 Ответить
В Бучу на екскурсію запрошуйте нелюдя...
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09.05.2022 13:03 Ответить
Так 120 Архитекторов уже уехали с Бучи.
Миллиард поделили уже.
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09.05.2022 13:10 Ответить
Кацапська мерзота.Мусоліні. Фашисти
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09.05.2022 13:03 Ответить
Дєдушка Лєнін зустрічався з Муссоліні у Швейцарії, коли вони обоє були там у еміграці.
Муссоліні певний час навіть вважав Лєніна своїм учителем.
А це слова Лєніна про Муссоліні, які він сказав італійським комуністам:
«Муссолини - это смелый человек и прекрасный лидер. Жаль, что вы упустили его. Он привел бы вас к победе...».
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09.05.2022 13:06 Ответить
Пусть итальянцы не беспокоятся, потому что даже освободив от оккупантов саму маацьву, мы территорий выгребной ямы-404 "расисьи" и не коснёмся! Когда Китаю будете давать оружие =), то их стоит предупредить о "расисьи", что бы в Монголию, ни одной итальянской бомбы...
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09.05.2022 13:15 Ответить
Итальянские пацаны, не сцыте никто не узнаёт какой умный выстрел/снаряд/ракета прилетели в Брянск, Ростов, Севастополь или в Донецк ибо некому и не с чем рашистам будет разбираться - нет рашистанет проблем….
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09.05.2022 13:17 Ответить
если так, то что эти ********* макаронники делают в Украине? гнать в шею эту ********** шлюху Берлускони и еже с ними
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09.05.2022 13:18 Ответить
Самим слабо было за 30 лет сделать нормальное оружие?
"Просто Мария" интереснее было смотреть?
Других не надо в собственной тупости обвинять!
В Италии, между прочим, чтоб победить мафию и научить быдло голосовать, был период с выборами раз в год.
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09.05.2022 13:18 Ответить
а у нас дебилов которые верили в "дружбу с рашкой" и "нафиг нам армия" - просто разбомбили в подвалах или отправили в фильтрационные лагеря и выборы не понадобятся..
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09.05.2022 13:37 Ответить
Дорогой, а вот не хрен за разных лохов голосовать, то блин рецидивист, то блин толькоперестатьстрелять...
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09.05.2022 13:48 Ответить
а мафию то "победили" в Италии?Или она срослась там с государством?
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09.05.2022 21:25 Ответить
Фашистами були-фашистами і залишились
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09.05.2022 13:18 Ответить
Продажная сволочь! Их всех скупил Х*но, оптом и розницу!
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09.05.2022 13:22 Ответить
купил не всех - но мвд Италии явно защищает не итальянцев
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09.05.2022 13:39 Ответить
Ми не можемо постачати зброю, щоб завдавати ударів по російській території", - заявив міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо. Джерело:

Простіше було сказати, "Ми не можемо постачати зброю, щоб завдавати ударів по російській армії"
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09.05.2022 13:23 Ответить
то давай сюда військову миротворчу місію ООН, макарон ссиклвий
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09.05.2022 13:25 Ответить
Что мудьяры, что макаронники-пиперонники - были союзниками Гитлера.

Генную память еще ни кто не отменял.
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09.05.2022 13:43 Ответить
Яка генна пам'ять? Це явище має назву менталітет нації.
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09.05.2022 19:07 Ответить
Можемо нагадувати макаронникам про їх фашизм у 2 світовій війні, але зараз це не на часі. Раз, за їх словами, проблема тільки в обстрілі території *****, то хай дають ПВО.
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09.05.2022 13:43 Ответить
такого не варто бажати але іноді шкода що не у них війна,
в європі не розуміють що таке війна,
по телевізору дивляться ніби кіно про війну
чи х!йло вже пригрозив італійцям і одразу здались
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09.05.2022 13:50 Ответить
Італійський плакат "Руки геть від Європи!" (1944)

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09.05.2022 13:50 Ответить
італійські puttane dei bambini ,а продавати зброю вбивцю українського народу можна.???
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09.05.2022 13:55 Ответить
"Ми не можемо постачати зброю для завдання ударів по російській території" - муссолини?
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09.05.2022 14:04 Ответить
Схоже на те що фашизм після 2-ї світової так і не вивітрився з країн де він зародився. Італія та Германія з усіх сил підтримують ******** фашистів-росію.
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09.05.2022 14:24 Ответить
Не чув,щоб Італія надала зброю,яка може дістати до території лаптєстану!
Може так вони попереджають,що проти спаленя та руйнуваня кремля,побудованого італійцем?
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09.05.2022 14:38 Ответить
Хлопці з Італії, ідіть ви під три чорти.
Не скільки зброї, скільки застережень. Піде Ленд-Ліз, і без вас толерастів обійдемось.
Не хотілось би каркати, але хотів би я, щоб ви на власній шкурі випробували все ЦЕ, а потім послухати вас, скільки залишиться "примиренців".
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09.05.2022 14:47 Ответить
А что Россия приобрела'' патент ,, на обстрел со своей территории
Если Россию признали террористическим государством
То надо воспользоваться лозунгом Путина
Террористом будем убивать даже в туалете
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09.05.2022 15:07 Ответить
Скоты
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09.05.2022 15:23 Ответить
А как тогда победить рашизм? Почему-то советской армии никто не указывал где заканчивать ВОВ.Понятно было,что в Берлине.Даже когда ЗСУ зачистит Украину от последнего кацапа ,где гарантия , что они нас не будут обстреливать с воздуха?
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09.05.2022 15:37 Ответить
Дебільні продажні макаронники !
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09.05.2022 15:51 Ответить
Ну тоді будемо ******* русню на їхній території англійською і американською зброєю. А на своїй території італійською..
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09.05.2022 16:57 Ответить
В Італії сьогодні у прямому ефірі транслювали папєдабєсіє з червоного цвинтаря. Італійці обожнюють ***** та кацапів, вони майже в усьому звинувачують Україну, навіть у санкціях, через які у них підвищуються ціни майже на все. Знайте - для італтянців винні ми, і аж ніяк не раська-терористка на чолі з ******-рашиZдом.
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09.05.2022 19:18 Ответить
 
 