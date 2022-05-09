"Мы не можем поставлять оружие для нанесения ударов по российской территории", - МИД Италии о вооружении для Украины

Италия и дальше будет оказывать поддержку нашей стране. В то же время военная помощь от Италии не должна использоваться для нанесения ударов по территории России.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на RaiNews.

"Мы должны оказывать поддержку Украине и ее армии в целях законной самозащиты, но, в то же время, Италия продолжает работать над достижением мира. Мы не можем поставлять оружие, чтобы наносить удары по российской территории", - заявил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

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