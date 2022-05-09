Посевная в Украине отстает от прошлогодних показателей на 20-30%, состояние посевов значительно хуже, - Минагрополитики
Украина по суммарной площади посевов в этом сезоне отстает по сравнению с прошлогодними показателями, отставание в зависимости от сельхозкультуры составляет от 20 до 30%.
Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский сегодня на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Качество посевов существенно хуже по сравнению с прошлыми годами по понятным причинам. Это уже очень плохо влияет на мировые рынки и еще хуже - в средне- или долгосрочной перспективе", - добавил он.
По данным министра, помимо военного вторжения РФ, на ход посевной негативно влияет ряд факторов, прежде всего логистических.
"Посевная в Украине происходит достаточно активно. Есть понятные сложности, в первую очередь с логистикой. Фермеры и агропредприятия тратят меньше денег на базовые вещи - посевной материал, гербициды. Они экономят, насколько это возможно, учитывая перебои с дизелем. Очевидно, есть потери по времени, назовем это так, потому что комендантский час, перемещения техники, некоторая техника ушла на фронт, также осталось меньше людей", - уточнил Сольский.
По его словам, возникают сложности с хранением агропродукции и топлива. Совокупность этих факторов приводит как к снижению объемов производимой с/х продукции, так и к ухудшению ее качества.
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Такшо їжте рашистську нафту і газ!