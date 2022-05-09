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Новости Война
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Посевная в Украине отстает от прошлогодних показателей на 20-30%, состояние посевов значительно хуже, - Минагрополитики

посівна

Украина по суммарной площади посевов в этом сезоне отстает по сравнению с прошлогодними показателями, отставание в зависимости от сельхозкультуры составляет от 20 до 30%.

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский сегодня на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Качество посевов существенно хуже по сравнению с прошлыми годами по понятным причинам. Это уже очень плохо влияет на мировые рынки и еще хуже - в средне- или долгосрочной перспективе", - добавил он.

По данным министра, помимо военного вторжения РФ, на ход посевной негативно влияет ряд факторов, прежде всего логистических.

"Посевная в Украине происходит достаточно активно. Есть понятные сложности, в первую очередь с логистикой. Фермеры и агропредприятия тратят меньше денег на базовые вещи - посевной материал, гербициды. Они экономят, насколько это возможно, учитывая перебои с дизелем. Очевидно, есть потери по времени, назовем это так, потому что комендантский час, перемещения техники, некоторая техника ушла на фронт, также осталось меньше людей", - уточнил Сольский.

По его словам, возникают сложности с хранением агропродукции и топлива. Совокупность этих факторов приводит как к снижению объемов производимой с/х продукции, так и к ухудшению ее качества.

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Минагрополитики (412) посевная (42) Сольский Николай (55)


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Топ комментарии
+5
їм ху"ло крадене українське зерно продасть. власне, вже продає. і щось від України жодного позиву чи розголосу - хто купив крадене, хоча й сказали: "ми знаємо" - то ж все нормально? певно, ОПа вже перераховує "відкат"?
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09.05.2022 13:17 Ответить
+3
Ее не известно сколько сгорит полей, от кацапских прилетов
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09.05.2022 13:09 Ответить
+3
Это пока 70-80%. Могло быть намного хуже и еще может быть. Поэтому запасы зерна надо в том числе рассредоточить, не держать в каком-то огромном элеваторе.

И доставка еды в Африку - это хороший способ привлечь НАТО в Черное море для деблокады морского пути вдоль Турции и Румынии и прикрытием ПВО Одессы. Это вполне можно и нужно вывести в СовБез ООН и если Россия применит вето без Китая, то собрать чрезвычайную сессию с резолюцией деблокады морского пути силами НАТО, проголосовать большинством и начать операцию.
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09.05.2022 13:39 Ответить
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Женский половой орган , арабам и неграм , пробы уже записываться в добробаты за Украину
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09.05.2022 13:04 Ответить
їм ху"ло крадене українське зерно продасть. власне, вже продає. і щось від України жодного позиву чи розголосу - хто купив крадене, хоча й сказали: "ми знаємо" - то ж все нормально? певно, ОПа вже перераховує "відкат"?
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09.05.2022 13:17 Ответить
Може, хай продає? Головне, зафіксувати факт продажу краденого збіжжя, потім виставити рахунок покупцеві. Я думаю, що Єгипет тому і бортанув кацапські судна з накраденим, щоб потім не платити двічі. А ще й штрафи можуть бути нараховані судами. В цій історії Україна має сенс поборотися.
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09.05.2022 19:28 Ответить
Хай араби з неграми нафту їдять, а не українське зерно!
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09.05.2022 13:05 Ответить
ООН вже занепокоїлось, що це призведе до голоду в Африці?
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09.05.2022 13:05 Ответить
африке голод точно не грозит, просто перейдут к традиционной кухне
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09.05.2022 14:05 Ответить
Треба було відмовитися від кацапської нафти зразу, а не тягнути до останнього.
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09.05.2022 13:08 Ответить
Ее не известно сколько сгорит полей, от кацапских прилетов
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09.05.2022 13:09 Ответить
Это пока 70-80%. Могло быть намного хуже и еще может быть. Поэтому запасы зерна надо в том числе рассредоточить, не держать в каком-то огромном элеваторе.

И доставка еды в Африку - это хороший способ привлечь НАТО в Черное море для деблокады морского пути вдоль Турции и Румынии и прикрытием ПВО Одессы. Это вполне можно и нужно вывести в СовБез ООН и если Россия применит вето без Китая, то собрать чрезвычайную сессию с резолюцией деблокады морского пути силами НАТО, проголосовать большинством и начать операцию.
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09.05.2022 13:39 Ответить
Дуже слушна думка. Але починати операцію потрібно з розмінування морського шляху. Хай це розмінування теж НАТО робить, звісно, з мандатом від ООН.
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09.05.2022 19:15 Ответить
Нагодувати Африку - ще один бік "гібридної" війни. Якщо там буде голод, вони знов кинуться до Європи. Пара-трійка мілліонів африканських біженців в Європі дуже нашкодять і самій Європі, і Україні. Треба уникнути цього кризису.
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09.05.2022 19:20 Ответить
створити якийсь штаб по консолідації проблем і питань, і направляти ці питання для вирішення відповідним службам

який сенс від констатації фактів
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09.05.2022 13:40 Ответить
Вы просто ещё не поняли , Параша зеркально не дощетается 40% зерновых , а ещё не вечер точнее не осень , если осенью про......т то будет голод . А то ,что Египет и Иран своровал ,оно им не поможет . НАТО надо или в войну вступать , или начинать распахивать леса Амазонки и Сахару . Голодные негры с арабами ждать не будут ,они начнут штурмовать Европу ,ну и на индейцы подтянуться к мексиканской границе .
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09.05.2022 13:43 Ответить
Хай дякують рашистам... Це поки 20 - 30 %, війна на довго. Ще невідомо скільки поля із зерном згорить за літо - осінь?!
Такшо їжте рашистську нафту і газ!
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09.05.2022 13:45 Ответить
 
 