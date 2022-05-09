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Новости Война
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Столтенберг в очередной раз призвал Путина прекратить войну в Украине: НАТО стоит на стороне Киева

столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в День победы над нацизмом обратился к России. Он призвал главу Кремля Владимира Путина прекратить войну в Украине.

Об этом Столтенберг заявил в интервью Die Welt, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Я еще раз призываю президента Путина 9 мая немедленно прекратить войну, вывести свои войска из Украины и начать мирные переговоры", - заявил генсек.

При этом Столтенберг отметил, что Альянс "стоит на стороне Украины и будет помогать стране отстаивать право на самооборону".

В то же время генсек подчеркнул, что в прошлом Москва регулярно использовала 9 мая для "распространения неправды о Западе и критики НАТО".

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НАТО (10086) путин владимир (31564) россия (96192) Столтенберг Йенс (1620)


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Топ комментарии
+4
Імпотент і НЕ лідер. Звільнись з посади і сиди вдома!
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09.05.2022 13:20 Ответить
+4
А что ж этот гандон в очередной раз не уточнил что НАТО ни в коем случае вмешиваться не будет?
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09.05.2022 13:42 Ответить
+3
Очередной глас вопиющего в пустыне. Йенс похож на отличника, который уговаривает хулигана не бить окна в школе.
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09.05.2022 13:33 Ответить
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Імпотент і НЕ лідер. Звільнись з посади і сиди вдома!
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09.05.2022 13:20 Ответить
Ну так открывайте фторой фронт.
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09.05.2022 13:20 Ответить
а ми відкривали второй фронт коли рабсія сирію бомбила афганістан? ні... ми шашлики смажили і з шаурмою фоткалися
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09.05.2022 13:22 Ответить
Ну ты сравнил конечно. Назови мне хоть одну страну Европы граничащую с Сирией. Давай блесни знаниями географии
з.ы. Турция не Европа. И у нее там свои интиресы)
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09.05.2022 13:46 Ответить
"парад пабєди" у Варшаві:

https://charter97.org/ru/news/2022/5/9/466923/
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09.05.2022 13:29 Ответить
У Польщі відбувся напад на посла росії

За попередньою інформацією, його облили червоною фарбою, коли він намагався покласти квіти на цвинтарі радянських солдатів, повідомляють у ЗМІ. У Польщі відбувся напад на посла росії

https://t.me/operativnoZSU/23382
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09.05.2022 13:30 Ответить
Нічого не вийде, забув чарівне слово - будь-ласка, сказати.
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09.05.2022 13:33 Ответить
Очередной глас вопиющего в пустыне. Йенс похож на отличника, который уговаривает хулигана не бить окна в школе.
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09.05.2022 13:33 Ответить
Послєдній звонок
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09.05.2022 13:34 Ответить
Проще перестать называть Путина главой Кремля. Признать его нахождение у власти с 2012-го не легитимным, каковым оно и является. Включая и изменение президентского срока с 4 лет до 6. И общаться с той группой, которая сама займется его отстранением от власти, просто запрет в бункере и отрежет связь.
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09.05.2022 13:35 Ответить
ага стоїть, лежить десь там ховаючись і заплющив очі
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09.05.2022 13:38 Ответить
Отключайте его. Украинцы его не слушают. У нас есть Байден и Джонсон.
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09.05.2022 13:39 Ответить
А что ж этот гандон в очередной раз не уточнил что НАТО ни в коем случае вмешиваться не будет?
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09.05.2022 13:42 Ответить
постирай стринги, викинг ***
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09.05.2022 13:48 Ответить
Не вірно писати, що Столтенберг вчергове закликав. Потрібно писати так:Столтенберг вчергове змінив памперс і вийшов на люди.
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09.05.2022 15:15 Ответить
 
 