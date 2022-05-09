Столтенберг в очередной раз призвал Путина прекратить войну в Украине: НАТО стоит на стороне Киева
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в День победы над нацизмом обратился к России. Он призвал главу Кремля Владимира Путина прекратить войну в Украине.
Об этом Столтенберг заявил в интервью Die Welt, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Я еще раз призываю президента Путина 9 мая немедленно прекратить войну, вывести свои войска из Украины и начать мирные переговоры", - заявил генсек.
При этом Столтенберг отметил, что Альянс "стоит на стороне Украины и будет помогать стране отстаивать право на самооборону".
В то же время генсек подчеркнул, что в прошлом Москва регулярно использовала 9 мая для "распространения неправды о Западе и критики НАТО".
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з.ы. Турция не Европа. И у нее там свои интиресы)
https://charter97.org/ru/news/2022/5/9/466923/
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