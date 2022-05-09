Генсек Совета Европы прибыла в Украину. Увидела последствия российских обстрелов в Бородянке и Ирпене. ФОТО

9 мая во время рабочего визита в Украину Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич побывала в Киевской области и посетила Бородянку и Ирпень.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram главы Киевской ОВА Александра Павлюка.

Генеральному секретарю Совета Европы показали разрушенные жилые комплексы населенных пунктов Киевщины. Мария Пейчинович-Бурич увидела ужасающие последствия российских обстрелов мирных городов и доказательства военных преступлений РФ.





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"О военных преступлениях страны агрессора должен знать каждый в мире. Сегодня украинцы стоят форпостом в борьбе за будущее всей Европы и цивилизованного мира. И очень важно, что наши европейские партнеры поддерживают нас. Благодарим наших уважаемых гостей, посетивших Киевщину именно 9 мая – в День победы над нацизмом. Победа будет за нами, а наши города мы отстроим", - подчеркнул глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.