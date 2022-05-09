РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13373 посетителя онлайн
Новости
5 807 10

Генсек Совета Европы прибыла в Украину. Увидела последствия российских обстрелов в Бородянке и Ирпене. ФОТО

9 мая во время рабочего визита в Украину Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич побывала в Киевской области и посетила Бородянку и Ирпень.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram главы Киевской ОВА Александра Павлюка.

Генеральному секретарю Совета Европы показали разрушенные жилые комплексы населенных пунктов Киевщины. Мария Пейчинович-Бурич увидела ужасающие последствия российских обстрелов мирных городов и доказательства военных преступлений РФ.

Генсек Совета Европы прибыла в Украину. Увидела последствия российских обстрелов в Бородянке и Ирпене 01
Генсек Совета Европы прибыла в Украину. Увидела последствия российских обстрелов в Бородянке и Ирпене 02

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Еврокомиссар Миятович требует прекратить обстрелы городов в Украине и справедливости для пленных бойцов. Фоторепортаж


Генсек Совета Европы прибыла в Украину. Увидела последствия российских обстрелов в Бородянке и Ирпене 03

"О военных преступлениях страны агрессора должен знать каждый в мире. Сегодня украинцы стоят форпостом в борьбе за будущее всей Европы и цивилизованного мира. И очень важно, что наши европейские партнеры поддерживают нас. Благодарим наших уважаемых гостей, посетивших Киевщину именно 9 мая – в День победы над нацизмом. Победа будет за нами, а наши города мы отстроим", - подчеркнул глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.

визит (3110) Ирпень (370) Киевская область (4199) Совет Европы (703) Павлюк Александр (191) Бородянка (66)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+8
ці шоу-тури, як ви їх обізвали... якраз вчасні і дуже потрібні - вони відкривають очі на нашу біду...
навпаки - привезти б сюди всіх симпатиків рашки і тицьнути клювом (дзьобом) у згарища - бо з ситих і спокійних кабінетів у Європі важко відчути жах і сморід від руцькогомиру....
показать весь комментарий
09.05.2022 13:59 Ответить
+6
показать весь комментарий
09.05.2022 14:04 Ответить
+5
лучше 1 раз увидеть....чем 100 раз услышать.
(а лучше бы никогда этого не видеть на территории Украины...)
показать весь комментарий
09.05.2022 13:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ох..
показать весь комментарий
09.05.2022 13:52 Ответить
І опупєла.
показать весь комментарий
09.05.2022 13:52 Ответить
шоу-тури продовжуються і набувають массовий характер..Пропоную возити цілими автобусами з гідом.
показать весь комментарий
09.05.2022 13:55 Ответить
ці шоу-тури, як ви їх обізвали... якраз вчасні і дуже потрібні - вони відкривають очі на нашу біду...
навпаки - привезти б сюди всіх симпатиків рашки і тицьнути клювом (дзьобом) у згарища - бо з ситих і спокійних кабінетів у Європі важко відчути жах і сморід від руцькогомиру....
показать весь комментарий
09.05.2022 13:59 Ответить
Гутьєреш був з ООН? і.....? Повторюсь що вже писав ....якраз тільки що прослухав по НВ,про візити в Україну високопосадовців з країн..Так як я ,тут і раніше писав про шоу -тури .Це все для їх внутрішнього споживання ,для їх виборців,всі хочуть бути причетними до перемоги України..Одні дійсно допомагають а деякі вдають допомогу ,а інші просто піаряться.Не здивуюсь якщо ,будуть автобусами возити туристів з західних країн
показать весь комментарий
09.05.2022 14:22 Ответить
... щось таке
показать весь комментарий
09.05.2022 13:56 Ответить
лучше 1 раз увидеть....чем 100 раз услышать.
(а лучше бы никогда этого не видеть на территории Украины...)
показать весь комментарий
09.05.2022 13:56 Ответить
все правильно нужно больше возить и показывать в мировых сми рускай мир
показать весь комментарий
09.05.2022 13:57 Ответить
показать весь комментарий
09.05.2022 14:04 Ответить
А вона що сказала після побаченого?
показать весь комментарий
09.05.2022 14:42 Ответить
 
 