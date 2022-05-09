Десять человек получили ранения за прошедшие сутки на Николаевщине в результате обстрелов
За минувшие сутки в Николаевской области в результате обстрелов ранения получили 10 человек.
Об этом сообщила в Телеграме глава Николаевского облсовета Анна Замазеева, передает Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки на Николаевщине ранения получили 10 человек. К счастью, детей среди пострадавших нет", - написала глава облсовета.
Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения и получают необходимую помощь.
В общей сложности, по состоянию на сегодняшнее утро в николаевских больницах находятся 180 граждан, пострадавших от атак захватчиков.
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Mordor must die
показать весь комментарий09.05.2022 14:05 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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