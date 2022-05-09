Войска РФ обстреляли Славянск, прилет в центральную часть города, - мэр Лях

Войска РФ в очередной раз обстреляли Славянск в Донецкой области.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр города Вадим Лях, передает Цензор.НЕТ.

"Приветствие" с 9 мая от "братьев". Прилет в центральную часть Славянска. Степень повреждения сейчас выясняем. Не игнорируйте сигналы тревоги! Не выкладывайте в сеть видео и фото обстрелов!", - сказал он.

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