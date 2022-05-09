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Новости Война
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Войска РФ обстреляли Славянск, прилет в центральную часть города, - мэр Лях

славянск

Войска РФ в очередной раз обстреляли Славянск в Донецкой области.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр города Вадим Лях, передает Цензор.НЕТ.

"Приветствие" с 9 мая от "братьев". Прилет в центральную часть Славянска. Степень повреждения сейчас выясняем. Не игнорируйте сигналы тревоги! Не выкладывайте в сеть видео и фото обстрелов!", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты обстреляли приграничную территорию Сумщины, - Живицкий

Автор: 

армия РФ (19691) обстрел (27885) Донецкая область (10001) Славянск (2605)


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А шо там депутат всея наридов нелли геШтепо?
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09.05.2022 14:12 Ответить
Корегує вогонь.
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09.05.2022 14:56 Ответить
 
 