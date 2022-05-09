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Президент Венгрии ушел с должности. Вместо него будет соратница Орбана

новак,янош

Президент Венгрии Янош Адер 9 мая завершил свою работу в должности главы государства после двух сроков. Теперь его заменит Каталина Новак от правящей партии "Фидес", которую избрал парламент.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Европейскую правду".

63-летний Адер выступил в парламенте с речью о завершении своей каденции.

Адера на должности с 10 мая заменит Каталина Новак от правящей партии "Фидес". Парламент избрал ее 10 марта 137 голосами. Кандидат от оппозиции Питер Рон получил 51 голос.

44-летняя Новак станет первой женщиной-президентом Венгрии, а также самым молодым президентом среди всех стран Евросоюза.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венгрия продолжает блокировать санкции против России, - Йозвяк

Новак занимала должность заместителя лидера "Фидес" Виктора Орбана и была министром по делам семьи, отвечавшей за программу экономической поддержки среднего класса, включая субсидии на жилье, государственные кредиты на жилье и снижение налогов.

Она поддержала осуждение Орбаном вторжения России в Украину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Западные СМИ указывают на финансовую зависимость Орбана от Кремля

Венгрия (2002) Президент (4424) Виктор Орбан (479) Адер Янош (3) Новак Каталина (13)


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Топ комментарии
+48
Лайно стане ще смердючишим...
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09.05.2022 14:07 Ответить
+21
Віримо в ЗСУ
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09.05.2022 14:08 Ответить
+19
круговорот ******* в природе
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09.05.2022 14:09 Ответить
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Лайно стане ще смердючишим...
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09.05.2022 14:07 Ответить
шило на мыло ?
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09.05.2022 14:07 Ответить
Может хуже, а может тоже самое. У усатого вроде награда есть за территориальную целостность Украины.

На самом деле Мадьяры не сильно беспокоят, им интереса нет уже быть за плешивого. Куда опаснее Германия, Австрия, где купленные политики и околополитики-советники никуда не делись. Вот они могут все это организовать, ведь Меркель сама призналась, что попросила Нидерланды тоже проголосовать против поставок оружия перед войной, чтобы не быть белой овцой.
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09.05.2022 14:12 Ответить
Віримо в ЗСУ
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09.05.2022 14:08 Ответить
ей бы усы и она была бы точно как ушедший.
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09.05.2022 14:08 Ответить
А ця Каталіна як відноситься до путлеровського ***? Смокче чи нормальна?
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09.05.2022 14:10 Ответить
Нормальна смокче...
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09.05.2022 14:17 Ответить
Чисто для галочки міняється президент, а так по суті нічого не зміниться
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09.05.2022 14:19 Ответить
А ***** його в прєзрітьєльную кацапам бамашку заверньйот і тоді засмокче
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09.05.2022 14:23 Ответить
так она бреет

- Пошли посмотрим на бородатую женщину!
-Я на них в тюрьме насмотрелся
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09.05.2022 14:11 Ответить
круговорот ******* в природе
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09.05.2022 14:09 Ответить
бамбалея ? ай не не ?

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09.05.2022 14:11 Ответить
пора в родную гавань -в рашаперду
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09.05.2022 14:15 Ответить
............. https://charter97.org/ru/news/2022/5/9/466909/ «Черные Запорожцы» сравняли с землей базу оккупантов под Изюмом ...............................................................

😎, 11:36, 9.05

Класс! Сравняли по-чёрному! 👍 Спасибо 155 калибру! 😈
https://charter97.org/ru/news/2022/5/9/466909/comments/#replycomment-10709232 ОТВЕТИТЬ

https://charter97.org/ru/news/2022/5/9/466909/comments/#arcommvoteneg-10709277 - +17 https://charter97.org/ru/news/2022/5/9/466909/comments/#arcommvotepos-10709277 +
😎, 12:02, 9.05

Это было в Забавном! Правда забавно? А ещё рядом в Весёлом развлекали "Смерчем". Было весело! 😈
https://charter97.org/ru/news/2022/5/9/466909/comments/#replycomment-10709277 ОТВЕТИТЬ

https://charter97.org/ru/news/2022/5/9/466909/comments/#arcommvoteneg-10709368 - +4 https://charter97.org/ru/news/2022/5/9/466909/comments/#arcommvotepos-10709368 +
С ДНЁМ ПОБЕДЫ, 13:03, 9.05

вас,рашисты....
https://charter97.org/ru/news/2022/5/9/466909/comments/#replycomment-10709368 ОТВЕТИТЬ

https://charter97.org/ru/news/2022/5/9/466909/comments/#arcommvoteneg-10709237 - +22 https://charter97.org/ru/news/2022/5/9/466909/comments/#arcommvotepos-10709237 +
ЧУДОВО !, 11:38, 9.05

Ай, козаки, ай молодці !
Яскраве видовище , чудова робота, дай Боже вам сили !
Слава Запорожцям, Слава ЗСУ !
https://charter97.org/ru/news/2022/5/9/466909/comments/#replycomment-10709237 ОТВЕТИТЬ

https://charter97.org/ru/news/2022/5/9/466909/comments/#arcommvoteneg-10709416 - +4 https://charter97.org/ru/news/2022/5/9/466909/comments/#arcommvotepos-10709416 +
А, 13:32, 9.05

Путин посвятил речь на параде Победы войне против Украины. Мобилизацию на фоне всеобщей дебилезации объявлять не стал.
https://charter97.org/ru/news/2022/5/9/466909/comments/#replycomment-10709416 ОТВЕТИТЬ

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09.05.2022 14:20 Ответить
Кочівників треба назад за уральські гори відправити
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09.05.2022 14:29 Ответить
Красотка, на Тихановскую похожа
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09.05.2022 14:30 Ответить
я гадав що в угорців
президент Фуйло..
бо він вних автарітєтний
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09.05.2022 14:42 Ответить
Венгерская советская социалистическая республика а разгаре.
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09.05.2022 15:10 Ответить
И у ******* Монобольшинство😂🤣😂
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09.05.2022 15:51 Ответить
орбан хоче забрати лаври диктатора у лукашенка
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09.05.2022 16:30 Ответить
Мда, от і казочці кінець.
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09.05.2022 18:09 Ответить
 
 