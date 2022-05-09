Президент Венгрии ушел с должности. Вместо него будет соратница Орбана
Президент Венгрии Янош Адер 9 мая завершил свою работу в должности главы государства после двух сроков. Теперь его заменит Каталина Новак от правящей партии "Фидес", которую избрал парламент.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Европейскую правду".
63-летний Адер выступил в парламенте с речью о завершении своей каденции.
Адера на должности с 10 мая заменит Каталина Новак от правящей партии "Фидес". Парламент избрал ее 10 марта 137 голосами. Кандидат от оппозиции Питер Рон получил 51 голос.
44-летняя Новак станет первой женщиной-президентом Венгрии, а также самым молодым президентом среди всех стран Евросоюза.
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Новак занимала должность заместителя лидера "Фидес" Виктора Орбана и была министром по делам семьи, отвечавшей за программу экономической поддержки среднего класса, включая субсидии на жилье, государственные кредиты на жилье и снижение налогов.
Она поддержала осуждение Орбаном вторжения России в Украину.
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На самом деле Мадьяры не сильно беспокоят, им интереса нет уже быть за плешивого. Куда опаснее Германия, Австрия, где купленные политики и околополитики-советники никуда не делись. Вот они могут все это организовать, ведь Меркель сама призналась, что попросила Нидерланды тоже проголосовать против поставок оружия перед войной, чтобы не быть белой овцой.
- Пошли посмотрим на бородатую женщину!
-Я на них в тюрьме насмотрелся
😎, 11:36, 9.05
Класс! Сравняли по-чёрному! 👍 Спасибо 155 калибру! 😈
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😎, 12:02, 9.05
Это было в Забавном! Правда забавно? А ещё рядом в Весёлом развлекали "Смерчем". Было весело! 😈
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С ДНЁМ ПОБЕДЫ, 13:03, 9.05
вас,рашисты....
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ЧУДОВО !, 11:38, 9.05
Ай, козаки, ай молодці !
Яскраве видовище , чудова робота, дай Боже вам сили !
Слава Запорожцям, Слава ЗСУ !
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А, 13:32, 9.05
Путин посвятил речь на параде Победы войне против Украины. Мобилизацию на фоне всеобщей дебилезации объявлять не стал.
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президент Фуйло..
бо він вних автарітєтний