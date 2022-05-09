Президент Венгрии ушел с должности. Вместо него будет соратница Орбана

Президент Венгрии Янош Адер 9 мая завершил свою работу в должности главы государства после двух сроков. Теперь его заменит Каталина Новак от правящей партии "Фидес", которую избрал парламент.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Европейскую правду".

63-летний Адер выступил в парламенте с речью о завершении своей каденции.

Адера на должности с 10 мая заменит Каталина Новак от правящей партии "Фидес". Парламент избрал ее 10 марта 137 голосами. Кандидат от оппозиции Питер Рон получил 51 голос.

44-летняя Новак станет первой женщиной-президентом Венгрии, а также самым молодым президентом среди всех стран Евросоюза.

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Новак занимала должность заместителя лидера "Фидес" Виктора Орбана и была министром по делам семьи, отвечавшей за программу экономической поддержки среднего класса, включая субсидии на жилье, государственные кредиты на жилье и снижение налогов.

Она поддержала осуждение Орбаном вторжения России в Украину.

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