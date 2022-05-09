В Запорожской области эвакуационная колонна из частных авто попала под обстрел
Эвакуационная колонна, выехавшая вчера из Мелитополя и ехавшая в Запорожье через Орехов, попала под обстрел.
Об этом в эфире канала "Прямой" сказал мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Те, кто ехал через Орехов вчера, потратили на дорогу 12 часов, попали под обстрел, а ехавшие через Васильевку - они уже третий день стоят на фашистском блокпосту, и рашисты их не пропускают в сторону Запорожья. В этой колонне есть дети, женщины, пожилые люди", - сказал мэр.
По словам Федорова, сегодня более 60% жителей Мелитополя покинули город. Речь идет примерно о 60-70 тысячах человек.
"Сегодня большой запрос на эвакуацию и на выезд из города, но это, к сожалению, почти невозможно. Централизованную эвакуацию россияне нам не согласовывают уже почти месяц", - подчеркнул Федоров.
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