РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13404 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
5 522 4

В Запорожской области эвакуационная колонна из частных авто попала под обстрел

Эвакуационная колонна, выехавшая вчера из Мелитополя и ехавшая в Запорожье через Орехов, попала под обстрел.

Об этом в эфире канала "Прямой"  сказал мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Те, кто ехал через Орехов вчера, потратили на дорогу 12 часов, попали под обстрел, а ехавшие через Васильевку - они уже третий день стоят на фашистском блокпосту, и рашисты их не пропускают в сторону Запорожья. В этой колонне есть дети, женщины, пожилые люди", - сказал мэр.

По словам Федорова, сегодня более 60% жителей Мелитополя покинули город. Речь идет примерно о 60-70 тысячах человек.

"Сегодня большой запрос на эвакуацию и на выезд из города, но это, к сожалению, почти невозможно. Централизованную эвакуацию россияне нам не согласовывают уже почти месяц", - подчеркнул Федоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В оккупированном Мелитополе рашисты активно отбирают бизнес у местных предпринимателей, - ОВА

Мелитополь (616) Запорожская область (3208) Федоров Иван (469)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Все буде Україна!
https://www.youtube.com/watch?v=EGLoIaHwKfE
показать весь комментарий
09.05.2022 15:56 Ответить
Подлость расеян не новость. Только вот вспоминается как на дебатах Порошенко VS Зеленский, клоун обвинял Петю в расстреле орками колонны ВСУ. выходившей из окружения. Что-то про прощение на коленках говорил. Так Дебальцево был трагический, но лишь эпизод. С учетом того, сколько рашисты расстреляли эвакуационных колонн с февраля,, Зеленский должен круглые сутки дстоять на коленках,, прося прощение у украинцев а Верещук в коленно-локтевой позе врать на голове волосы
показать весь комментарий
09.05.2022 16:03 Ответить
https://www.unn.com.ua/ru/news/1963884-vereschuk-na-kpvv-chongar-ta-kalanchak-zapustili-shatli-vid-punktu-propusku-do-adminmezhi

14 февраля 2022года. УНН. На КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" начали курсировать шаттлы от пункта пропуска к админчерте. Об этом на своей странице в Facebook рассказала вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Задание выполнено . НА НЕДЕЛЮ РАНЬШЕ ДЕДЛАЙНА !. Шаг за шагом меняем реальность - написала она …
показать весь комментарий
09.05.2022 16:14 Ответить
рассєян ніколи не було - є кацапи і москалі
Отак подивишся здаля
На москаля -
І ніби справді він людина,
Іде собі, мов сиротина,
Очима - блим, губами - плям,
І десь трапляється хвилина,
Його буває майже жаль,
А ближче підійдеш - москаль!
показать весь комментарий
09.05.2022 16:26 Ответить
 
 