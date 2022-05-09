Предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС стало бы мощным сигналом поддержки, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 9 мая в Одессе провел встречу с Президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Как отмечается, глава украинского Правительства подчеркнул символичность визита в тот день, когда в Европейском Союзе празднуют День Европы, и тот факт, что встреча проходит в Одессе — свободном, европейском и многонациональном городе, где нашли свое воплощение самые большие европейские ценности: демократия, свобода слова , уважение прав человека.

"Одесса, как и многие другие города нашего государства, уже испытала разрушения от российского агрессора. Бомбардировка Одессы российскими ракетами происходит ежедневно, как и произошло буквально 10 минут назад двумя ракетами. И вчера, и сегодня, каждый день оккупант пытается уничтожить этот прекрасный город. И перед нами стоит задача построить все разрушенное агрессором", - отметил Шмыгаль.

Премьер-министр поблагодарил президента Европейского Совета за готовность помогать в восстановлении демократической Украины.

"Сегодня Украина, а также вся Европа переживают одно из сложнейших испытаний в своей истории. Предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС стало бы мощным сигналом поддержки для нашего народа, а также ответом на военную агрессию России и ее попытки пересмотреть послевоенное мироустройство", — сказал глава Правительства.

Денис Шмыгаль сообщил, что сегодня Украина передаст ЕС ответы на вторую часть анкеты-опросника для получения статуса кандидата в Евросоюз.

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Премьер-министр Украины и президент Европейского Совета также коснулись вопроса разблокирования украинских морских портов и скоординировали дальнейшие общие шаги для решения вопроса обеспечения экспорта украинской аграрной продукции.

Кроме того, стороны обсудили ужесточение санкционного давления на Россию. Как подчеркнул Шмыгаль, важно, чтобы Европейский Союз сохранил единство и ввел эмбарго на импорт нефти, ведь это окажет мощное влияние на агрессора.

Кроме того, как отмечается, Шмыгаль поблагодарил Евросоюз за всестороннюю поддержку и финансовую помощь в размере 1,5 млрд евро в рамках Европейского фонда обеспечения мира на нужды Вооруженных Сил Украины. А также за бюджетную поддержку Украины в размере 1,2 млрд. евро.

Мишель со своей стороны отметил, что Европейский Союз готов продолжать давление на Кремль из-за санкций, и страны ЕС уже близки к решению о запрете импорта российской нефти. Президент Европейского Совета заверил, что они поддерживают инициативу восстановления разрушенной инфраструктуры Украины и сделают все, чтобы помочь нашей стране остановить российскую военную машину.