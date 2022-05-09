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Предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС стало бы мощным сигналом поддержки, - Шмыгаль

евроинтеграция

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 9 мая в Одессе провел встречу с Президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Как отмечается, глава украинского Правительства подчеркнул символичность визита в тот день, когда в Европейском Союзе празднуют День Европы, и тот факт, что встреча проходит в Одессе — свободном, европейском и многонациональном городе, где нашли свое воплощение самые большие европейские ценности: демократия, свобода слова , уважение прав человека.

"Одесса, как и многие другие города нашего государства, уже испытала разрушения от российского агрессора. Бомбардировка Одессы российскими ракетами происходит ежедневно, как и произошло буквально 10 минут назад двумя ракетами. И вчера, и сегодня, каждый день оккупант пытается уничтожить этот прекрасный город. И перед нами стоит задача построить все разрушенное агрессором", - отметил Шмыгаль.

Премьер-министр поблагодарил президента Европейского Совета за готовность помогать в восстановлении демократической Украины.

"Сегодня Украина, а также вся Европа переживают одно из сложнейших испытаний в своей истории. Предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС стало бы мощным сигналом поддержки для нашего народа, а также ответом на военную агрессию России и ее попытки пересмотреть послевоенное мироустройство", — сказал глава Правительства.

Денис Шмыгаль сообщил, что сегодня Украина передаст ЕС ответы на вторую часть анкеты-опросника для получения статуса кандидата в Евросоюз.

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Премьер-министр Украины и президент Европейского Совета также коснулись вопроса разблокирования украинских морских портов и скоординировали дальнейшие общие шаги для решения вопроса обеспечения экспорта украинской аграрной продукции.

Кроме того, стороны обсудили ужесточение санкционного давления на Россию. Как подчеркнул Шмыгаль, важно, чтобы Европейский Союз сохранил единство и ввел эмбарго на импорт нефти, ведь это окажет мощное влияние на агрессора.

Кроме того, как отмечается, Шмыгаль поблагодарил Евросоюз за всестороннюю поддержку и финансовую помощь в размере 1,5 млрд евро в рамках Европейского фонда обеспечения мира на нужды Вооруженных Сил Украины. А также за бюджетную поддержку Украины в размере 1,2 млрд. евро.

Мишель со своей стороны отметил, что Европейский Союз готов продолжать давление на Кремль из-за санкций, и страны ЕС уже близки к решению о запрете импорта российской нефти. Президент Европейского Совета заверил, что они поддерживают инициативу восстановления разрушенной инфраструктуры Украины и сделают все, чтобы помочь нашей стране остановить российскую военную машину.

евроинтеграция (2124) нефть (1931) Одесса (7921) санкции (11475) Евросоюз (17274) эмбарго (226) Шарль Мишель (246) Шмыгаль Денис (2726)


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Топ комментарии
+8
Зеленський як президент феєрично про*бав все про що попереджали мудрі люди, але навіть перевершив самі гірші очікування, віддав території Херсонщини і Приазов'я. Тепер хоче "під шумок", щоб люди забули зраду , аврально проштовхнути Україну в ЄС. З цими зеленими запроданцями і покидьками в ЄС ми будемо як "біла ворона" і членство в цьому "економічному клубі" не змінить того факту, що з 2019 року зелені системно розвалювали і розкрадали Україну, як результат зробили слабкою і вразливою. Ми стали виглядати розбалансованими і легкодоступними як під час Революції Гідності в 2014 році. Ху*ло і спробував повторити "Крим наш-2". Тільки наша хоробра армія, стійкість і віра громадян рятують державу. Але заслуги Зеленського в цьому не має. Я переконаний ми будемо згодом в ЄС і НАТО, але Зеленський і Ко повинні відповідати в суді за все, що накоїли в державі.
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09.05.2022 16:57 Ответить
+5
Кремлевские нацисты как всегда, помянули одним днем дедов и на целый год отправили их на мусор.
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09.05.2022 16:26 Ответить
+5
"Потужним сигналом підтримки" стало б кримінальне переслідування українських корупціонерів з боку ЄС і США.
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09.05.2022 16:42 Ответить
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Кремлевские нацисты как всегда, помянули одним днем дедов и на целый год отправили их на мусор.
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09.05.2022 16:26 Ответить
А ЄС - модний військовий блок?
НАТО , такі да!
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09.05.2022 16:26 Ответить
Украина, со временем, может стать серьезным конкурентом в ЕС для Франции и Германии, оно им надо? Они только Великобританию сдыхались. Тем более, что Украина не даст им мутить бизнес интересы с Московией в обход санкций
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09.05.2022 16:30 Ответить
Со временем, это когда? Евросоюзу как раз Украина выгодна, так как у нас есть ресурсы и территория. И Евробюрократы это не Франция и Германия как бы.
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09.05.2022 16:37 Ответить
Россия - бесполезные бомжи. Считают что они мировая свердержава. Украина беднейшая страна Европы с крошечным ВВП. Считает что она конкурент Германии и Франции. Да откуда же вы беретесь.
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09.05.2022 16:39 Ответить
"Потужним сигналом підтримки" стало б кримінальне переслідування українських корупціонерів з боку ЄС і США.
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09.05.2022 16:42 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=oA6MY3_ptxY

Alicia Kishe & Tim ft. KISHE Україна - Світ любові

https://www.youtube.com/watch?v=oA6MY3_ptxY
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09.05.2022 16:49 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=oA6MY3_ptxY Alicia Kishe & Tim ft. KISHE Україна - Світ любові
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09.05.2022 16:50 Ответить
В Европе смотрят на Украину как стервятники на схваченную но еще сьеденную хищником тушу. Забрать землю, зерно, ископаемые, рабочую силу, руду, детей и как можно быстрее и больше. Обещать можно что угодно, главное отдайте все самое ценное что у вас есть, а мы может быть когдато потом очень скоро порешаем если никто не будет против и конечно согласимся дать вам кокайнибудь статус который ничего не значит, но если то.
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09.05.2022 16:51 Ответить
Не дивиться російського ТБ, це заразне)))
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09.05.2022 19:55 Ответить
По факту Украина уже в НАТО и ЕС,осталось это оформить юридически,типа формальная подпись и печать еврочинуш...
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09.05.2022 16:51 Ответить
Не кажи дурниць !
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09.05.2022 17:51 Ответить
Зеленський як президент феєрично про*бав все про що попереджали мудрі люди, але навіть перевершив самі гірші очікування, віддав території Херсонщини і Приазов'я. Тепер хоче "під шумок", щоб люди забули зраду , аврально проштовхнути Україну в ЄС. З цими зеленими запроданцями і покидьками в ЄС ми будемо як "біла ворона" і членство в цьому "економічному клубі" не змінить того факту, що з 2019 року зелені системно розвалювали і розкрадали Україну, як результат зробили слабкою і вразливою. Ми стали виглядати розбалансованими і легкодоступними як під час Революції Гідності в 2014 році. Ху*ло і спробував повторити "Крим наш-2". Тільки наша хоробра армія, стійкість і віра громадян рятують державу. Але заслуги Зеленського в цьому не має. Я переконаний ми будемо згодом в ЄС і НАТО, але Зеленський і Ко повинні відповідати в суді за все, що накоїли в державі.
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09.05.2022 16:57 Ответить
Тут парадоксальная сиуация, ЕС не хочет видет Украину в своем составе из-за тотальной коррупции и олигархата, но в Украине это и не изменить, если не войти в правовое и экономическое поле Евросоюза.
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09.05.2022 17:03 Ответить
Статус кандидата кажете, ну ну. Раджу познімати з вух лапшу. Україна в ЕС не буде, це вам не фіни, яким одразу і гарантії і закрите небо, якщо що. А з таким "сусідом" ми назавжди лишимось по середині. Треба це прийняти і почати діяти, а почати терба з себе. Україна це суспільство та історія, але на разі, я бачу лише негідників які живляться плодаи чужої праці.
Ми мусимо самі зробити так, щоб нас в ЕС запрошували, а не ми як жебраки клянчили! Та скільки можна!
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09.05.2022 18:06 Ответить
Пока у власти коломойские толку не будет - просто пиар,что бы ещё один срок поторговать Украиной
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09.05.2022 19:17 Ответить
 
 