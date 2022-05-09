РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13404 посетителя онлайн
Новости Война
4 939 6

Прощание с воином 24-й ОМБр Александром Моисеенко состоится 10 мая во Львове. ФОТО

Прощание с погибшим воином 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александром Моисеенко, Богомолом, состоится 10 мая в 15:00 во Львове, в Гарнизоне храме Петра и Павла по адресу улица Театральная, 13.

Об этом в фейсбуке сообщила Вера Моисеенко, информирует Цензор.НЕТ.

Прощание с воином 24-й ОМБр Александром Моисеенко состоится 10 мая во Львове 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": С журналистом и военнослужащим Александром Маховым простились в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

похороны (1534) потери (4434) 24 омб имени князя Данила Галицкого (259)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Царствия Небесного ТЕБЕ, Славный Наш Воин и Защитник!
показать весь комментарий
09.05.2022 16:43 Ответить
Спи, земляче... Ти зробив для України все, що міг. Ми переможемо і помстимося!
показать весь комментарий
09.05.2022 16:48 Ответить
Спочивай у мирі...
показать весь комментарий
09.05.2022 16:52 Ответить
показать весь комментарий
09.05.2022 16:56 Ответить
Герої не вмирають...!!! Слава Їм Вічна навік !!!
показать весь комментарий
09.05.2022 16:57 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
показать весь комментарий
09.05.2022 20:28 Ответить
 
 