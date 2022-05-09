Прощание с воином 24-й ОМБр Александром Моисеенко состоится 10 мая во Львове. ФОТО
Прощание с погибшим воином 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александром Моисеенко, Богомолом, состоится 10 мая в 15:00 во Львове, в Гарнизоне храме Петра и Павла по адресу улица Театральная, 13.
Об этом в фейсбуке сообщила Вера Моисеенко, информирует Цензор.НЕТ.
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