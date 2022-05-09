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Новости Война
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Это не 2014 год, это совсем другой враг, у которого с ВСУ ничего не выходит, поэтому они "отрываются" на местном населении, - начальник ГВА Кременной Дунец

кремінна

Российские войска уничтожили объекты спортивной инфраструктуры в Кременной Луганской области. Они воруют оборудование из школ и больниц. В городе существует проблема с электроэнергией, связью, а также нехватка продуктов и медикаментов.

Об этом начальник ГВА Александр Дунец рассказал Суспильному, передает Цензор.НЕТ.

"По той информации, которая у нас есть, российские оккупационные войска не в состоянии переварить получаемую информацию то, что видят. Они видят интерактивные доски в школах. Так называемые министры образования, здравоохранения так называемого "ЛНР" в глубоком шоке от оборудования, стоящего в наших школах, в больницах - они пытаются оборудование демонтировать, ломают и пытаются вывезти в Россию или в Луганск, в Донецк", - рассказал начальник.

До войны в городе проживало около 22,5 тысячи человек.

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"По нашим подсчетам, в городе осталось около 3,5 тысячи человек, из них около 250-300 детей, которых мы или не успели эвакуировать, или отказывались от эвакуации. По-моему, это проблема, в том числе и из-за частичного непонимания со стороны людей. Возможно, с моей стороны какая-то недоработка, не сумевшая им разъяснить, что мы не смогли забрать именно людей. Остались люди в основном пенсионного возраста", - сказал чиновник.

Начальник ГВА говорит, что работники Кременской городской военной администрации надеются поскорее вернуться домой и начать восстановление города. Однако до этого у них есть другие задачи.

"Сейчас задачей для подчиненных является не допустить возвращения людей домой, потому что начнется новый процесс, который мы проходили в 2014-2015 годах: в случае какой-то стабилизации на линии фронта выехавшие люди будут пытаться вернуться домой. Этого допустить нельзя не потому, что это какой-то политический вопрос, а именно с точки зрения безопасности – это не 2014 год, это не те бабаи, с которыми мы имели дело тогда. Это совсем другой враг, он злой, он обижен на нас и будет мстить, у которого с Вооруженными силами Украины ничего не получается, так что они "отрываются" на местном мирном населении", - сказал начальник военной администрации.

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оккупация (10199) Луганская область (6510)


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Топ комментарии
+32
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09.05.2022 16:52 Ответить
+27
ПЕТРО ДЕРБАЛЬ
Ще раз про Чонгар ...
Вже банальна тема, але не маємо право про це забути ... Чергові свідчення очевидців Спільнота: Русь - Україна!
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09.05.2022 16:50 Ответить
+14
Зеленський відкрив шлях путінським убивцям з Криму до Херсону, Маріуполю, на всі напрямки.
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09.05.2022 16:54 Ответить
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ПЕТРО ДЕРБАЛЬ
Ще раз про Чонгар ...
Вже банальна тема, але не маємо право про це забути ... Чергові свідчення очевидців Спільнота: Русь - Україна!
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09.05.2022 16:50 Ответить
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09.05.2022 16:52 Ответить
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09.05.2022 16:53 Ответить
будь ласка посилання на стінограму засідання.
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09.05.2022 17:14 Ответить
нагадаю, як голосували "шашлики" проти "партії вайні"
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09.05.2022 17:20 Ответить
Оцей останній скрін дуже цікавий. Не графіками, а "шапкою" - на Украине. Це точно українське джерело?
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09.05.2022 17:35 Ответить
Нах...уя стенограма, якщо мінних полей на виході з Криму 24 лютого по факту не було?
Кому тепер потрібні ці стенограми?
Може лише щоб на очко сходити...
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09.05.2022 17:24 Ответить
Валера - фсбшник, в мене є папірець, тільки я його вам не покажу, бо нафіга? Війна ж, які папірці!
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09.05.2022 18:15 Ответить
Но отвечать зеленкам за десятки тысяч убитых мирных придется. Они долго и нудно кричали про илавайскай котел, а допустили рагедию в десятки раз более страшную. Одна надежда у них на память гупий у нарита. Но есть кому напомнить.
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09.05.2022 21:08 Ответить
на сьогодні офіційний сайт ВР - закритий.
Дата вказана, коли сайт відкриється - буде і стенограма.
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09.05.2022 17:25 Ответить
***** разрушает все, что может в Украине типа месть за отжатые деньги❗Мол разхерачу столько, что отжатых денег на восстановление не хватит❗
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09.05.2022 16:58 Ответить
Так обдристович відповів уже - проїбали
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09.05.2022 17:47 Ответить
тот пост сделал дурак или недостаточно образованный человек (а скорее всего провокатор). У РФ более чем достаточно было средств что б подавить артилерию (вертолеты например, если одновременно подавлять местное ПВО), контрбатарейная борьба в конце концов. Делать проходы в минных полях тоже давно уже научились. Есть и тралы на танки и машины разминирования ур. Что не отменяет того что и мы там налажали, как говорил Арестович
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09.05.2022 17:52 Ответить
А мосты ,что ты кого то оправдаешь. Если бы в Херсоне снесли мост ,там 200% не было бы оккупации . Есть еще там очень много мелких мостов.
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09.05.2022 19:16 Ответить
це той самий ворог,просто ми вже інші,сильніші та зліші
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09.05.2022 16:52 Ответить
Зеленський відкрив шлях путінським убивцям з Криму до Херсону, Маріуполю, на всі напрямки.
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09.05.2022 16:54 Ответить
Та плювати на лікарні і школи, Зеленому головне, щоб асфальт не пошкодили...
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09.05.2022 16:58 Ответить
В глаза путлера я увидел мир...
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09.05.2022 17:03 Ответить
"ІЗ" ЗСУ!!! Ане "зі". Що за кацапча пише цю хрінь
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09.05.2022 17:04 Ответить
***** ,в ответ на вопрос про Курск :"она утонула"...зелень про Чонгар :"про@ли"...
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09.05.2022 17:06 Ответить
При сраліні за такі пройоби банально розстрілювали
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09.05.2022 17:22 Ответить
Леонид Данилыч...Косу Тузла хотело захватить НАТО,казав Хмырь КГБшный...но мы их остановили...
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09.05.2022 17:22 Ответить
Цих кацапських виродків навіть Гідрометеоцентр попереджає.

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09.05.2022 17:25 Ответить
А за це велика подяка США і Великобританії!
І героям ЗСУ!
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09.05.2022 17:32 Ответить
Працювали в Каховському районі в грудні 2018 році, коли Порох ввів військовий стан в прикордонних областях з кацапів, а прокацапська свинота захрюкала про замах на демократію і на презеденські вибори. Так нас декількох разів перевіряло СБУ. Бригада в Чаплинському районі стояла в бойовій готовності. А потім вилізло, щось незрозуміле на ги+ги і по приколу пішло на вибори - мля , борцюн за свої офшори і бенінські інтереси.
О така муйня , дебільний лохторат. Я не злорадствую, я просто в окую...
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09.05.2022 17:30 Ответить
 
 