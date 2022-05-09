Это не 2014 год, это совсем другой враг, у которого с ВСУ ничего не выходит, поэтому они "отрываются" на местном населении, - начальник ГВА Кременной Дунец

Российские войска уничтожили объекты спортивной инфраструктуры в Кременной Луганской области. Они воруют оборудование из школ и больниц. В городе существует проблема с электроэнергией, связью, а также нехватка продуктов и медикаментов.

Об этом начальник ГВА Александр Дунец рассказал Суспильному, передает Цензор.НЕТ.

"По той информации, которая у нас есть, российские оккупационные войска не в состоянии переварить получаемую информацию то, что видят. Они видят интерактивные доски в школах. Так называемые министры образования, здравоохранения так называемого "ЛНР" в глубоком шоке от оборудования, стоящего в наших школах, в больницах - они пытаются оборудование демонтировать, ломают и пытаются вывезти в Россию или в Луганск, в Донецк", - рассказал начальник.

До войны в городе проживало около 22,5 тысячи человек.

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"По нашим подсчетам, в городе осталось около 3,5 тысячи человек, из них около 250-300 детей, которых мы или не успели эвакуировать, или отказывались от эвакуации. По-моему, это проблема, в том числе и из-за частичного непонимания со стороны людей. Возможно, с моей стороны какая-то недоработка, не сумевшая им разъяснить, что мы не смогли забрать именно людей. Остались люди в основном пенсионного возраста", - сказал чиновник.

Начальник ГВА говорит, что работники Кременской городской военной администрации надеются поскорее вернуться домой и начать восстановление города. Однако до этого у них есть другие задачи.

"Сейчас задачей для подчиненных является не допустить возвращения людей домой, потому что начнется новый процесс, который мы проходили в 2014-2015 годах: в случае какой-то стабилизации на линии фронта выехавшие люди будут пытаться вернуться домой. Этого допустить нельзя не потому, что это какой-то политический вопрос, а именно с точки зрения безопасности – это не 2014 год, это не те бабаи, с которыми мы имели дело тогда. Это совсем другой враг, он злой, он обижен на нас и будет мстить, у которого с Вооруженными силами Украины ничего не получается, так что они "отрываются" на местном мирном населении", - сказал начальник военной администрации.

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