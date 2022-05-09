Это не 2014 год, это совсем другой враг, у которого с ВСУ ничего не выходит, поэтому они "отрываются" на местном населении, - начальник ГВА Кременной Дунец
Российские войска уничтожили объекты спортивной инфраструктуры в Кременной Луганской области. Они воруют оборудование из школ и больниц. В городе существует проблема с электроэнергией, связью, а также нехватка продуктов и медикаментов.
Об этом начальник ГВА Александр Дунец рассказал Суспильному, передает Цензор.НЕТ.
"По той информации, которая у нас есть, российские оккупационные войска не в состоянии переварить получаемую информацию то, что видят. Они видят интерактивные доски в школах. Так называемые министры образования, здравоохранения так называемого "ЛНР" в глубоком шоке от оборудования, стоящего в наших школах, в больницах - они пытаются оборудование демонтировать, ломают и пытаются вывезти в Россию или в Луганск, в Донецк", - рассказал начальник.
До войны в городе проживало около 22,5 тысячи человек.
"По нашим подсчетам, в городе осталось около 3,5 тысячи человек, из них около 250-300 детей, которых мы или не успели эвакуировать, или отказывались от эвакуации. По-моему, это проблема, в том числе и из-за частичного непонимания со стороны людей. Возможно, с моей стороны какая-то недоработка, не сумевшая им разъяснить, что мы не смогли забрать именно людей. Остались люди в основном пенсионного возраста", - сказал чиновник.
Начальник ГВА говорит, что работники Кременской городской военной администрации надеются поскорее вернуться домой и начать восстановление города. Однако до этого у них есть другие задачи.
"Сейчас задачей для подчиненных является не допустить возвращения людей домой, потому что начнется новый процесс, который мы проходили в 2014-2015 годах: в случае какой-то стабилизации на линии фронта выехавшие люди будут пытаться вернуться домой. Этого допустить нельзя не потому, что это какой-то политический вопрос, а именно с точки зрения безопасности – это не 2014 год, это не те бабаи, с которыми мы имели дело тогда. Это совсем другой враг, он злой, он обижен на нас и будет мстить, у которого с Вооруженными силами Украины ничего не получается, так что они "отрываются" на местном мирном населении", - сказал начальник военной администрации.
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Ще раз про Чонгар ...
Вже банальна тема, але не маємо право про це забути ... Чергові свідчення очевидців Спільнота: Русь - Україна!
Кому тепер потрібні ці стенограми?
Може лише щоб на очко сходити...
Дата вказана, коли сайт відкриється - буде і стенограма.
І героям ЗСУ!
О така муйня , дебільний лохторат. Я не злорадствую, я просто в окую...