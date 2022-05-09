Украина теряет 170 млн долларов ежедневно из-за заблокированных Россией портов, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и президент Европейского Совета Шарль Мишель 9 мая в ходе совместной рабочей поездки ознакомились с текущей ситуацией в деятельности порта Одессы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Как отмечается, глава украинского правительства подчеркнул, что в мире уже сейчас ощущают последствия развязанной Россией войны для глобальной продовольственной безопасности, ведь с 24 февраля судоходство в Черном море остановлено.

"Некоторые корабли были вынуждены зайти в порты с внешних рейдов из-за обстрелов, повреждений, гибели членов экипажа. Сейчас в морских портах Украины заблокировано почти 70 судов, в том числе 10 - в Одесском порту. Подавляющее число кораблей - балкеры и суда для перевозки генеральных грузов. Заблокировано 90 млн тонн аграрной продукции, которые Украина планировала поставлять в страны Африки, Азии и Европы", - сказал Шмигаль.

По словам премьер-министра, часть запасов удалось вывезти автотранспортом и железной дорогой, а остальные - стоят под обстрелами или захвачены российскими военными. Глава Правительства подчеркнул, что Украина теряет 170 млн долларов ежедневно из-за заблокированных портов, а экспортные возможности нашей страны упали более чем на половину.

"Блокировка Россией морских портов Украины уже привела к резкому росту цен на пшеницу, кукурузу и подсолнечное масло на мировых рынках. И, несмотря на намерения агрессора создать в мире продовольственный кризис, мы вместе должны сделать все, чтобы не допустить голода в отдельных странах", - добавляет Шмыгаль.

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Глава правительства отметил, что сегодня Кремль пытается дезинформировать мировое общество, чтобы снять с себя санкции. По его словам, вина в продовольственном кризисе лежит только на России.

"Мир должен увидеть, что на самом деле происходит и как Россия блокирует морские порты Украины, вызывая дефицит продовольствия в мире", - отметил Шмыгаль.

В свою очередь, президент Европейского Совета Шарль Мишель подчеркнул, что Одесса играет ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности стран всего мира.

"Именно сейчас в Одессе заблокированы миллионы тонн продовольственных товаров. А это потенциально означает драматическую ситуацию для многих стран мира. Особенно это касается развивающихся стран. И всю ответственность за эту ситуацию несет Россия", - сказал Мишель.

Президент Европейского Совета заверил, что ЕС сделает все возможное, чтобы решить проблему продовольственной катастрофы в мире.

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