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Новости Война
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Украина теряет 170 млн долларов ежедневно из-за заблокированных Россией портов, - Шмыгаль

порт

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и президент Европейского Совета Шарль Мишель 9 мая в ходе совместной рабочей поездки ознакомились с текущей ситуацией в деятельности порта Одессы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Как отмечается, глава украинского правительства подчеркнул, что в мире уже сейчас ощущают последствия развязанной Россией войны для глобальной продовольственной безопасности, ведь с 24 февраля судоходство в Черном море остановлено.

"Некоторые корабли были вынуждены зайти в порты с внешних рейдов из-за обстрелов, повреждений, гибели членов экипажа. Сейчас в морских портах Украины заблокировано почти 70 судов, в том числе 10 - в Одесском порту. Подавляющее число кораблей - балкеры и суда для перевозки генеральных грузов. Заблокировано 90 млн тонн аграрной продукции, которые Украина планировала поставлять в страны Африки, Азии и Европы", - сказал Шмигаль.

По словам премьер-министра, часть запасов удалось вывезти автотранспортом и железной дорогой, а остальные - стоят под обстрелами или захвачены российскими военными. Глава Правительства подчеркнул, что Украина теряет 170 млн долларов ежедневно из-за заблокированных портов, а экспортные возможности нашей страны упали более чем на половину.

"Блокировка Россией морских портов Украины уже привела к резкому росту цен на пшеницу, кукурузу и подсолнечное масло на мировых рынках. И, несмотря на намерения агрессора создать в мире продовольственный кризис, мы вместе должны сделать все, чтобы не допустить голода в отдельных странах", - добавляет Шмыгаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за блокирования портов оккупантами некоторым странам грозит голод и вынужденная миграция, - ООН

Глава правительства отметил, что сегодня Кремль пытается дезинформировать мировое общество, чтобы снять с себя санкции. По его словам, вина в продовольственном кризисе лежит только на России.

"Мир должен увидеть, что на самом деле происходит и как Россия блокирует морские порты Украины, вызывая дефицит продовольствия в мире", - отметил Шмыгаль.

В свою очередь, президент Европейского Совета Шарль Мишель подчеркнул, что Одесса играет ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности стран всего мира.

"Именно сейчас в Одессе заблокированы миллионы тонн продовольственных товаров. А это потенциально означает драматическую ситуацию для многих стран мира. Особенно это касается развивающихся стран. И всю ответственность за эту ситуацию несет Россия", - сказал Мишель.

Президент Европейского Совета заверил, что ЕС сделает все возможное, чтобы решить проблему продовольственной катастрофы в мире.

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зерно (1070) Одесса (7921) порт (739) продовольствие (262) Шарль Мишель (246) Шмыгаль Денис (2726)


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Якими ж підарасами треба бути, щоб гнати на військових, на наших захисників.
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09.05.2022 17:34 Ответить
надо такую мразь,которая свое паганое рыло открывает тех кто этих же мразей спасает от геноцида - ОТПРАВЛЯТЬ в мариуполь пусть там покажут себя
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09.05.2022 17:37 Ответить
Вихід лише один - повна нейтралізація кацапського військового флоту. Це всього 56 кораблів (вже трошки менше) і обвал пропускної арки керченського мосту.
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09.05.2022 17:48 Ответить
Достаньо 6 основних корабликів в чорному морі знищити.Інше то хлам корита.
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09.05.2022 18:18 Ответить
Та это началось с 14 года. Тему чуть знать надо. И канал рыть надо было пусть с 15г через перешеек. И в Измаиле военную базу тогда же. И говорили об этом многие. А теперь тю-тю поезд с третьего путю. Отвечал царь морей Нептун.
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09.05.2022 17:54 Ответить
А порти вже про*бали, як каже орестович. Бені привіт.
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09.05.2022 17:56 Ответить
Відбирайте нафтою з нафтопроводу
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09.05.2022 17:57 Ответить
Звідки товари Підприемства в простоі або розбиті рашистами. Зерно миші зіли. Один металобрухт зостався та військова допомога. Провоз через кордон та іноземні порти вилізе та стане відомий пресі, а гроші потрібні для прийняття відповідних рішень ....
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09.05.2022 18:00 Ответить
Втратили південь.Вибачте про"бали як сказала сама Люся.
Біля Херсона топчемся.А тим часом орки окопуються,підганяють техніку а с Крима женуть арт системи.Те що і було сказано.коли потрібно було розширювати наступ і заходи в Херсон ми це все просрали.А тепер маємо обстріли Миколаєва і загарбніків в Херсоні.А тепер потрібно вибивати їх звідти скільки це нам буде коштувати життів наших ЗСУ і мирного і неймовірне руйнування?.Коли погнали їх с Миколаєва треба було сходу заходи і в Херсон коли була така можливість і укріпити місто.А тепер там буде бійня.!!!!!Або другий Маріуполь.
Не зрозумілі речі на Донбасі.Не зрозумілі речі по Одесі.І це не про ЗСУ .Хлопці працюють.А от те що навколо армії і для армії виникає дуже багато питань.Там крім як матюки більше слів немає.С военкоматами дуже багато питань на 3 місяць війни.Таке враження що частина країни живе якимось своїм світом.
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09.05.2022 18:16 Ответить
Не впадай у відчай. Не завжди, щоб вибити ворога з укріплень, потрібна жорстока бійня. "Умний в гору нє пайдьот, умний гору абайдьот." 100-відсотково, що в Генштабі мають вірні рішення стосовно цієї "лінії Мажіно".
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09.05.2022 22:01 Ответить
 
 