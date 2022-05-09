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"Инцидент, который, безусловно, вызывает сожаление", - МИД Польши об облитом после России

андрєєв

Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что обливание российского посла в Польше красной краской 9 мая является "несомненно вызывающим сожаление инцидентом".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.

"Событие, которое произошло сегодня во время возложения послом РФ венков к могилам погибших советских воинов – это инцидент, которого не должно было произойти, инцидент, который, безусловно, вызывает сожаление. Дипломаты пользуются особой защитой, независимо от политики, проводимой правительствами, которые они представляют", - прокомментировал Рау события в Варшаве во время своего зарубежного визита в Иран.

Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский также прокомментировал инцидент. Он отметил, что акция противников российской агрессии против Украины, где ежедневно совершается преступление геноцида, была законной.

Также читайте: Посольство РФ требует от Польши обеспечить возложение венка до конца дня

"Эмоции украинских женщин, участвующих в демонстрации, чьи мужчины мужественно сражаются на защите родной земли, понятны", - отметил Мариуш Каминский.

Он напомнил, что польские власти не рекомендовали послу России возлагать цветы 9 мая в Варшаве.

"Полиция разрешила послу безопасно покинуть место происшествия", - подчеркнул также глава МВД.

Как сообщал Цензор.НЕТ, в понедельник утром посол России в Варшаве Сергей Андреев прибыл на кладбище советских воинов, чтобы возложить венок. Однако его оцепили украинские активисты, возникла схватка, во время которой посла облили красной краской под возгласы "Фашисты!".

Положить венок посол в итоге не смог.

Посольство РФ выразило Польше требование обеспечить возложение венка на варшавском Мемориальном кладбище советских воинов до конца дня 9 мая.

Польша (8512) посол (1807) посольство РФ (452) Варшава (185) МИД Польши (334)


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Топ комментарии
+52
В розумінні - "жаль, що не забили" ?
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09.05.2022 17:33 Ответить
+51
"Емоції українських жінок, які беруть участь у демонстрації, чиї чоловіки мужньо воюють на захисті рідної землі, зрозумілі", - зазначив Маріуш Камінський.

все! міг би більш нічого не додавати!!!
дякуємо за ці слова...і за розуміння емоцій і відчуттів ненависти
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09.05.2022 17:36 Ответить
+45
коментар пана Міністра внутрішніх справ Польщі Маріуша Камінського дуже виважений та толерантний

"ми не рекомендували послу туда ходити... він нас не послухав "
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09.05.2022 17:46 Ответить
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В розумінні - "жаль, що не забили" ?
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09.05.2022 17:33 Ответить
"Поліція дозволила послу безпечно покинути місце події", - наголосив також очільник МВС.

Джерело:

це не просто жаль, це БІЛЬ!
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09.05.2022 17:39 Ответить
Поляки пипец какие культурные. Турки российского посла просто пристрелили.
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09.05.2022 18:12 Ответить
та ні...
не "біль" і не "жаль"...
літературний переклад з польської має бути таким "Інцидент, який, безумовно, викликає сміх"
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09.05.2022 21:20 Ответить
Так, так, так, сказав кулемет, дуже жаль
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09.05.2022 17:39 Ответить
коментар пана Міністра внутрішніх справ Польщі Маріуша Камінського дуже виважений та толерантний

"ми не рекомендували послу туда ходити... він нас не послухав "
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09.05.2022 17:46 Ответить
Тому що не використали бандеро-коктейль
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09.05.2022 17:46 Ответить
От власне і у мене викликає жаль, що той фашист живим звідти пішов. Не просто живим - а навіть не понівечиним. А могли є замість фарби хоча б сірчану кислоту концентровані вилити. І вже жалю було б менше.
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09.05.2022 17:53 Ответить
Глава МВД Польши Каминьский заявил, что понимает напавших на посла РФ в Варшаве Андреева

Официальный представитель https://www.gazeta.ru/tags/organization/mid_rossii.shtml МИД РФ https://www.gazeta.ru/tags/person/mariya_zaharova.shtml Мария Захарова , комментируя произошедшее, http://www.gazeta.ru/politics/news/2022/05/09/17708672.shtml заявила , что на Западе задан курс на «реинкарнацию фашизма».

Посольство РФ в Польше было вынуждено ограничить до минимума мероприятия по случаю Дня Победы в Варшаве после призывов к протестным акциям вплоть до физического насилия. Андреев рассказывал, что дипломаты приняли решение не рисковать.

В то же время МИД Польши и мэрия Варшавы http://www.gazeta.ru/social/news/2022/05/07/17700722.shtml выступили против проведения памятных мероприятий по случаю 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

https://www.gazeta.ru/politics/news/2022/05/09/17709572.shtml
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09.05.2022 18:05 Ответить
Maška-s-Buduna sliškom tupa poniatj aksiomu, - na Zapade kurs zadan ne na reinkarnaciju fašizma,
a, naoborot, - na istreblenie kacapskogo fašizma.
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09.05.2022 20:33 Ответить
Який жаль... що не сірчана кислота
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09.05.2022 23:18 Ответить
Какая боль! Какая боль!
УКРАИНА-орки - 5-0
Какая боль! Какая боль!
УКРАИНА-орки - 5-0
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10.05.2022 05:09 Ответить
Этому уроду ещё повезло:
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09.05.2022 17:33 Ответить
Мав сказати: "Інцидент, який, безумовно, викликає добре, дуже добре, ..... жаль", - МЗС Польщі про ******** посла Росії
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09.05.2022 17:43 Ответить
Действительно. В той же Турции рашистского посла просто грохнули на камеру за резню в Алеппо.
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09.05.2022 17:44 Ответить
Ну что же, коллеги нынешнего геббельса Лаврова, должны понимать всю степень своей ответственности и принимать на себя народную "любовь" за свою войну с Украиной. Просто так безнаказанным не удасться пропетлять, поэтому всё норм. Вот в Турции когда-то вообще посла застрелили в прямом эфире и ничего, заткнулись и дальше пытаются в сотрудничество с турками
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09.05.2022 17:35 Ответить
Дипломати користуються особливим захистом, незалежно від політики, яку проводять уряди, які вони представляють?! Тобто Ріббетропа невірно підвісили?
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09.05.2022 17:36 Ответить
Краще б тоді молотова і сраліна повісили .
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09.05.2022 17:50 Ответить
Переможців не судять. На жаль.
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09.05.2022 18:24 Ответить
"Емоції українських жінок, які беруть участь у демонстрації, чиї чоловіки мужньо воюють на захисті рідної землі, зрозумілі", - зазначив Маріуш Камінський.

все! міг би більш нічого не додавати!!!
дякуємо за ці слова...і за розуміння емоцій і відчуттів ненависти
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09.05.2022 17:36 Ответить
троллинг на высоком уровне
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09.05.2022 17:36 Ответить
Це дійсно викликає жаль . Треба було того кацапа закопати ногами і посадити на пляшку . Тоді би це було по фен-шую.
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09.05.2022 17:36 Ответить
Або зробити із нього воїна і йоги квітки йому ж і покласти.
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09.05.2022 17:44 Ответить
Як то зробити з гівна воїна?
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09.05.2022 18:17 Ответить
А як добрива з "воїнів" роблять?
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09.05.2022 18:31 Ответить
Нема,чого жаліти недорозвинених людожерів
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09.05.2022 17:38 Ответить
выражаем глубокую обеспокоенность
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09.05.2022 17:39 Ответить
... po pričine togo, čto riuzzge passly daže posle polučennogo predupreždenija s krovavymi mordami rvutsia tuda, gde obyčno toljko liudi xodiut.
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09.05.2022 20:36 Ответить
Та наче нє...
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09.05.2022 17:40 Ответить
Послу РФ треба порекомендувати, додому в рашу повернутися, нехай подякує путлеру особисто, за "теплий прийом" і за відношення. З кожним рашистом, тепер так буде, по всьому світу! Дякуйте собі і путлеру, стадо баранів, яких ведуть на убой!
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09.05.2022 17:41 Ответить
Та нормас!
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09.05.2022 17:42 Ответить
Подумаешь немного покраснел,зато трусняки на халяву заработал.
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09.05.2022 17:42 Ответить
Інцидент, який, безумовно, викликає жаль...частина 2

ломаченко (з відбитими місками виклав фото і чудовий (за своїм цинізмом і блюзнірством) підпис - "спасиба деду за пабеду! с днем пабеды"



Він опублікував у Instagram фото, на яких він з батьком і сином поклав квіти до Меморіального комплексу в Білгород-Дністровському до могили свого родича
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09.05.2022 17:43 Ответить
А хтось ще мав сумніви у його розуму !?
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09.05.2022 17:49 Ответить
посол,тебя ПОСЛАЛИ!
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09.05.2022 17:44 Ответить
РЕСПЕКТ МИНИСТРУ МВС КАМИНСКОМУ
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09.05.2022 17:44 Ответить
ТА ТО В РОСІСЬКОГО ПОСЛА" МЄСЯЧНІ"
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09.05.2022 17:45 Ответить
Якби знав про цю акцію - ще й гівном облив би ! А так - браво ! На них не поширюються ніякі дипломатичні правила , вони їх самі не виконують . Жодна руская падаль не повинна ходити в будь-якій країні .
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09.05.2022 17:45 Ответить
Таки да! Всем очень жаль, что не прибили этого долбоящера.))
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09.05.2022 17:46 Ответить
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09.05.2022 17:46 Ответить
То пам'ятник всіх народів колишнього СРСР і поляків, а не московитів клятих. А російські дипломати за кордоном знають реальну загарбницьку війну російських фашистів, і що їм заважає публічно виступити і засудити агресію ?
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09.05.2022 17:47 Ответить
І це тільки початок.
Москалів будуть пиз...по всьому світу
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09.05.2022 17:47 Ответить
От тільки до нас ці уроди їдуть без віз, а то і на танках. І поки їх свинцем не нагодуєш, не втікають.
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09.05.2022 19:18 Ответить
Сльозы мешают мне гаварить.
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09.05.2022 17:48 Ответить
А почему его не арестовали? Он что не в курсе,что ходить в людных местах с такой руской рожей в краске недопустимо?! Хоть штраф выписали?
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09.05.2022 17:49 Ответить
Він "недоторканий". Це як у індусів є каста недоторканих, до яких не можна торкатись, бо забруднишся на все життя. Вони зазвичай працюють двірниками, прачками, etc.
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09.05.2022 18:07 Ответить
Інцидент, який, безумовно, викликає жаль - повідомило МЗС Польщі А в душі----- РАДІЮТЬ)))
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09.05.2022 17:53 Ответить
Чомусь я думаю, що польській міністр подумки каже собі :"На місці цієї жінки повинен був бути я!"
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09.05.2022 17:59 Ответить
Зигующие дети Читы готовы идти в последний бой за "дядей Вовой"

https://youtu.be/9_qfyxYDW2g
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09.05.2022 17:59 Ответить
Это он хотел коктейлем Молотова угостить крысеныша путлера...,
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09.05.2022 18:00 Ответить
a diadia vova užo na tom korable, ne?...
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09.05.2022 20:42 Ответить
Це інцидент, який обов'язково повинен був статися і він стався. Смерть всім москалям!.✌️
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09.05.2022 18:00 Ответить
У меня вопрос - а женские труселя посол скрепохромосомной территории вернул или положил к себе в карман? ❓❓❓
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09.05.2022 18:04 Ответить
Ага... повернув... "держи карман ширє"
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09.05.2022 19:15 Ответить
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09.05.2022 18:04 Ответить
Посол россии в Польше может учитывать риски и особенности конкретных обстоятельств сего дня. Но он так не делает. Он игнорирует риски и особенности конкретных обстоятельств. Польским властям трудно делать предположения о мотивах такого поведения, поэтому мотивы российского посла неизвестны.
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09.05.2022 18:31 Ответить
"Інцидент, який, безумовно, викликає жаль" - в перекладі з дипломатичної мови означає: так тобі й треба руска курва!
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09.05.2022 18:33 Ответить
"Викликає жаль", але не дуже...Жаль, що тільки так і закінчилось...
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09.05.2022 18:56 Ответить
Жаль..., жаль що цю кацапську паскуду не задвухсотили там , на місці.
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09.05.2022 19:02 Ответить
Мабуть поляки забули якого віршика розказували кацапи вже багато років тому.
"Летела ТУшка в облаках...."
Гоніть москальських покидьків звідусіль.То зараза .
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09.05.2022 19:04 Ответить
Як буде по польські "сльози мєшают мне гаваріть"?
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09.05.2022 19:14 Ответить
Łzy przeszkadzają mi gadać 😭
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09.05.2022 19:42 Ответить
Łzy nie pozwalają mi mówić
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09.05.2022 19:45 Ответить
кацапы идиоты приносят к памятнику павшим в борьбе с фашизмом венок с трехцветной власовской лентой армии воевавшей на стороне гитлера. llff ''
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09.05.2022 19:36 Ответить
Польскому министру стоит напомнить в 2014 году в мацкве был избит польский дипломат. Я не помню чтобы расейский мид выражал сожаления. ..kjjgg
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09.05.2022 19:41 Ответить
 
 