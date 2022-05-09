"Инцидент, который, безусловно, вызывает сожаление", - МИД Польши об облитом после России
Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что обливание российского посла в Польше красной краской 9 мая является "несомненно вызывающим сожаление инцидентом".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.
"Событие, которое произошло сегодня во время возложения послом РФ венков к могилам погибших советских воинов – это инцидент, которого не должно было произойти, инцидент, который, безусловно, вызывает сожаление. Дипломаты пользуются особой защитой, независимо от политики, проводимой правительствами, которые они представляют", - прокомментировал Рау события в Варшаве во время своего зарубежного визита в Иран.
Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский также прокомментировал инцидент. Он отметил, что акция противников российской агрессии против Украины, где ежедневно совершается преступление геноцида, была законной.
"Эмоции украинских женщин, участвующих в демонстрации, чьи мужчины мужественно сражаются на защите родной земли, понятны", - отметил Мариуш Каминский.
Он напомнил, что польские власти не рекомендовали послу России возлагать цветы 9 мая в Варшаве.
"Полиция разрешила послу безопасно покинуть место происшествия", - подчеркнул также глава МВД.
Как сообщал Цензор.НЕТ, в понедельник утром посол России в Варшаве Сергей Андреев прибыл на кладбище советских воинов, чтобы возложить венок. Однако его оцепили украинские активисты, возникла схватка, во время которой посла облили красной краской под возгласы "Фашисты!".
Положить венок посол в итоге не смог.
Посольство РФ выразило Польше требование обеспечить возложение венка на варшавском Мемориальном кладбище советских воинов до конца дня 9 мая.
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Джерело:
це не просто жаль, це БІЛЬ!
не "біль" і не "жаль"...
літературний переклад з польської має бути таким "Інцидент, який, безумовно, викликає сміх"
"ми не рекомендували послу туда ходити... він нас не послухав "
Официальный представитель https://www.gazeta.ru/tags/organization/mid_rossii.shtml МИД РФ https://www.gazeta.ru/tags/person/mariya_zaharova.shtml Мария Захарова , комментируя произошедшее, http://www.gazeta.ru/politics/news/2022/05/09/17708672.shtml заявила , что на Западе задан курс на «реинкарнацию фашизма».
Посольство РФ в Польше было вынуждено ограничить до минимума мероприятия по случаю Дня Победы в Варшаве после призывов к протестным акциям вплоть до физического насилия. Андреев рассказывал, что дипломаты приняли решение не рисковать.
В то же время МИД Польши и мэрия Варшавы http://www.gazeta.ru/social/news/2022/05/07/17700722.shtml выступили против проведения памятных мероприятий по случаю 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
https://www.gazeta.ru/politics/news/2022/05/09/17709572.shtml
a, naoborot, - na istreblenie kacapskogo fašizma.
УКРАИНА-орки - 5-0
Какая боль! Какая боль!
УКРАИНА-орки - 5-0
все! міг би більш нічого не додавати!!!
дякуємо за ці слова...і за розуміння емоцій і відчуттів ненависти
ломаченко (з відбитими місками виклав фото і чудовий (за своїм цинізмом і блюзнірством) підпис - "спасиба деду за пабеду! с днем пабеды"
Він опублікував у Instagram фото, на яких він з батьком і сином поклав квіти до Меморіального комплексу в Білгород-Дністровському до могили свого родича
Москалів будуть пиз...по всьому світу
https://youtu.be/9_qfyxYDW2g
"Летела ТУшка в облаках...."
Гоніть москальських покидьків звідусіль.То зараза .