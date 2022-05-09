Украина передала ЕС заполненную вторую часть опросника для членства в ЕС, - Стефанишина

Сегодня, 9 мая, Украина передала Европейскому Союзу заполненную вторую часть опросника, необходимую для получения статуса кандидата на членство в ЕС.

Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Она напомнила, что во время встречи по видеосвязи с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал вторую часть заполненной анкеты-опросника.

Как отмечается, в этом документе Украина оценивала соответствие украинского законодательства европейскому. Ответы на вторую часть составляют около 4000 страниц, на которых развернута картина состояния нашего законодательства после 8 лет выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС.

"Первая часть опросника, включавшая оценку соответствия Украины экономическим и политическим критериям членства в ЕС, уже высоко оценена Еврокомиссией. Сегодня мы передали ответы на вторую часть опросника. Теперь мяч на стороне ЕС. Украина уже доказала, что для нее европейские ценности – это значительно больше, чем просто формулировки на бумагах. Ожидаем положительное решение о предоставлении статуса кандидата и дальнейшей поддержке Украины на пути к членству в ЕС", - отметила Стефанишина.

Стефанишина поблагодарила правительственную команду и представителей неправительственных организаций, которые участвовали в заполнении этого документа. Всего в подготовке ответов было задействовано более 300 профессионалов.

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