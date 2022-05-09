Россия должна пройти депутинизацию, а Украина стать членом ЕС и НАТО, - Порошенко
Петр Порошенко в обращении по случаю Дня Европы заявил, что депутинизация России и всей мировой политики – это путь к миру и победе над агрессором. Порошенко подчеркнул – Украина, которая на передовой защищает европейские ценности, как можно скорее должна стать членом Европейского Союза и НАТО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"Символично, что День Европы Евросоюз посвящает именно нашему государству как символу борьбы за европейские ценности. Очень важно, что друг Украины, с которым мы очень плодотворно работали во время моей каденции, Президент США Джо Байден именно сегодня в 21:45 по Киеву подписывает "закон о ленд-лизе", - отметил политик.
Порошенко подчеркнул, что депутинизация России предполагает больше действенной международной солидарности и поддержки Украины, консолидацию антипутинской коалиции.
"Более разрушительные санкции против россии! Каждый день – новые санкции. Впервые ЕС начинает наступление на энергетические позиции россии в Европе, в частности в вопросе нефтезависимости. Нефть и газ в руках Кремля – это оружие, и наконец-то это все поняли. Главное, чтобы шестой санкционный пакет Евросоюза был быстрее запущен", – подчеркнул Порошенко.
Еще один шаг – предоставление Украине новых оборонительных и наступательных вооружений. "Большое спасибо американским друзьям за принятое решение о ленд-лизе! Мы инициировали его еще в 2014 году; убеждали международных партнеров. Призываю лидеров всех демократических стран мира последовать примеру Соединенных Штатов и принять соответствующие решения в своих парламентах", – говорит Порошенко.
"Приветствую результаты международной донорской конференции, которая состоялась 5 мая в Варшаве. Создание Трастового Фонда солидарности с Украиной открывает путь в "План Маршалла 2.0". Это начало воплощения идеи, над которой мы давно работали в рамках политической семьи Европейской народной партии, и впервые одобрили ее, по нашей инициативе, в резолюции Конгресса в марте 2017 года", – сказал лидер ЕС.
Пятый Президент также призвал союзников ускорить членство Украины в ЕС и НАТО: "Предоставление Украине статуса страны-кандидата на членство в ЕС до конца 2022 года, а также Плана действий по членству в НАТО как можно скорее. Для Украины вполне понятно, что только членство в НАТО является единственной действенной гарантией нашей безопасности. Ведь там, где НАТО – там мир и процветание. А там, где Россия – там война и разруха". Порошенко подчеркнул, что путь к членству в ЕС и НАТО предполагает объединение усилий украинской власти, и украинской оппозиции, и гражданского общества.
"Будем работать над получением статуса кандидата и нашей политической силой - "Европейской Солидарностью", в том числе и в рамках политической семьи Европейской народной партии. Планирую лично обсудить вопросы предоставления Украине статуса кандидата на Конгрессе и Саммите Европейской народной партии в Роттердаме 31 мая июня", – резюмировал Порошенко.
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2. слуги не прячась получали конверты прямиком из ОПы за нужные решения.
а ніяк
А от за зраду в 2019-му ви всі, 73/43%зебіли, маєте відповісти.
Зеленский ссытся свободомыслия. Он стремится контроллировать не только парламент, но и сми, и судей, и процесс подсчета голосов через "дию", и вообще стать царьком хочет.
https://www.youtube.com/watch?v=3riDbfSF4MM
президент.
Повынна та Русосвинарня если ее разгромить,капитулировать заставить ,а кто это сделает?
а вы зелёной злобой плюётесь, всякие сплетни плетёте, основываетесь, на предвыборных
паскудных пасквелях "слуг народа". Хватит уже, понятно, что на чужой роток не накинешь платок,
вам приходится зарабатывать так свой чёрствый кусочек хлеба, но всё же, свой ротик прикройте, а то Бог накажет за враньё. Поверьте, Он может. Если вы относитесь к тем 73% выборцев зелёной влады, очевидно вы довольны успехами нашей страны, или вы имеете ввиду другую, по заказу которой работаете. Мой вам совет: слиняйте тихо, народ разъярён, зашибить могут.
Лично я не могу придти в себя от количества убитых сотен тысяч украинцев, от нескольких сотен
убитых детей, от тысяч изнасилованных женщин. Ведь среди них мог бы быть дорогой вам человек.
Ах, в этом Петя виноват? Всё это могло случиться ещё в 2014, если бы не сивый Гетьман. Страной
надо уметь руководить, а не видосики снимать и роли заучивать.