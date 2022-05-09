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Россия должна пройти депутинизацию, а Украина стать членом ЕС и НАТО, - Порошенко

порошенко

Петр Порошенко в обращении по случаю Дня Европы заявил, что депутинизация России и всей мировой политики – это путь к миру и победе над агрессором. Порошенко подчеркнул – Украина, которая на передовой защищает европейские ценности, как можно скорее должна стать членом Европейского Союза и НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Символично, что День Европы Евросоюз посвящает именно нашему государству как символу борьбы за европейские ценности. Очень важно, что друг Украины, с которым мы очень плодотворно работали во время моей каденции, Президент США Джо Байден именно сегодня в 21:45 по Киеву подписывает "закон о ленд-лизе", - отметил политик.

Порошенко подчеркнул, что депутинизация России предполагает больше действенной международной солидарности и поддержки Украины, консолидацию антипутинской коалиции.

"Более разрушительные санкции против россии! Каждый день – новые санкции. Впервые ЕС начинает наступление на энергетические позиции россии в Европе, в частности в вопросе нефтезависимости. Нефть и газ в руках Кремля – это оружие, и наконец-то это все поняли. Главное, чтобы шестой санкционный пакет Евросоюза был быстрее запущен", – подчеркнул Порошенко.

Еще один шаг – предоставление Украине новых оборонительных и наступательных вооружений. "Большое спасибо американским друзьям за принятое решение о ленд-лизе! Мы инициировали его еще в 2014 году; убеждали международных партнеров. Призываю лидеров всех демократических стран мира последовать примеру Соединенных Штатов и принять соответствующие решения в своих парламентах", – говорит Порошенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Не один год шло ползучее умиротворение агрессора, который на "никогда снова" отвечал - "можем повторить", - Порошенко. ВИДЕО

"Приветствую результаты международной донорской конференции, которая состоялась 5 мая в Варшаве. Создание Трастового Фонда солидарности с Украиной открывает путь в "План Маршалла 2.0". Это начало воплощения идеи, над которой мы давно работали в рамках политической семьи Европейской народной партии, и впервые одобрили ее, по нашей инициативе, в резолюции Конгресса в марте 2017 года", – сказал лидер ЕС.

Пятый Президент также призвал союзников ускорить членство Украины в ЕС и НАТО: "Предоставление Украине статуса страны-кандидата на членство в ЕС до конца 2022 года, а также Плана действий по членству в НАТО как можно скорее. Для Украины вполне понятно, что только членство в НАТО является единственной действенной гарантией нашей безопасности. Ведь там, где НАТО – там мир и процветание. А там, где Россия – там война и разруха". Порошенко подчеркнул, что путь к членству в ЕС и НАТО предполагает объединение усилий украинской власти, и украинской оппозиции, и гражданского общества.

"Будем работать над получением статуса кандидата и нашей политической силой - "Европейской Солидарностью", в том числе и в рамках политической семьи Европейской народной партии. Планирую лично обсудить вопросы предоставления Украине статуса кандидата на Конгрессе и Саммите Европейской народной партии в Роттердаме 31 мая июня", – резюмировал Порошенко.

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Порошенко Петр (19618) членство в НАТО (1535) членство в ЕС (1059) Европейская Солидарность (1060)


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Топ комментарии
+31
Раша повинна зникнути з Планети Земля 😠
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09.05.2022 18:09 Ответить
+29
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09.05.2022 18:19 Ответить
+27
Зелені бариги точно залишаться бнз влади. І можливо - без свободи пересування. 😊
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09.05.2022 18:24 Ответить
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Раша повинна зникнути з Планети Земля 😠
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09.05.2022 18:09 Ответить
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09.05.2022 18:19 Ответить
Надо дерусизировать мир.
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09.05.2022 20:04 Ответить
Депутінізація не допоможе, там занадто багато недорозвиненого бидла
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09.05.2022 18:11 Ответить
Кацапы хотели втулить нам финляндизацию, а получат югославизацию!
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09.05.2022 18:11 Ответить
Получат югославизацию у себя.
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09.05.2022 18:28 Ответить
само собою. Думаю, що такі уточнення потрібні для зебілів, а не для нас з тобою.
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09.05.2022 18:34 Ответить
1. зеленая власть три года у руля, и до сих пор не нашкребла доказательств против "Пети"

2. слуги не прячась получали конверты прямиком из ОПы за нужные решения.
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09.05.2022 18:40 Ответить
Дак вони вже навіть не приховуютт що про*бали оборону і все рівно все сходить з рук
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09.05.2022 18:46 Ответить
именно поэтому я и сказал, что шоб "новий план Маршала" неподєрібанили, тре не допустити жодних слуг до наступної ради. І це вже залежить виключно від нас...
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09.05.2022 18:46 Ответить
Россия должна пройти дедебилизацию. Потому что путин - результат дебильности и скотства народа.
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09.05.2022 18:14 Ответить
Да о чём это вы??? Россия должна пройти ДЕРУССИФИКАЦИЮ! При чём тут Пуйло? ПаРаша творила дерьмо соседям ещё при царях, так что личность их нынешнего фюрерка тут совсем ни при чём. Его рейтинг подпрыгивал в абсоллютной корреляции со степерью агрессивности его режима - что означает что их биомусор абсолютно поддерживал все виды агрессии. Так что при чём тут пуйло и депутинизация? Кацапстан надо раздробить на управляемые куски и держать в узде. Во-первых. кацапам нравится быть в узде. А во-вторых, так соседям спокойнее.
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09.05.2022 18:17 Ответить
Зеленский должен за это ответить. По-настоящему ответить, а не свалить вину на кого-то.
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09.05.2022 18:44 Ответить
Ну что вы хотите: Украину деукраинизировали в течение 350 лет оккупации, даже чуть больше. Я думаю раз паРаша смогла деукраинизировать отдельные регионы страны, то точно так же можно их и украинизировать. Или деруссифицировать. Процесс должен идти в обе стороны, а не только в одну. Кстати, это касается и Кубани со Ставропольем, и Таганрога...
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09.05.2022 19:05 Ответить
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09.05.2022 19:13 Ответить
Україна має пройти ще й дебаригізацію!)
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09.05.2022 18:21 Ответить
Зелені бариги точно залишаться бнз влади. І можливо - без свободи пересування. 😊
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09.05.2022 18:24 Ответить
Ти диви, місяць, як народився(06.04.2022), а вже борєц...
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09.05.2022 18:40 Ответить
мы вимим к чему привели страну зелени бариги
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09.05.2022 18:41 Ответить
Правильно,напоим всех зебилов зелёнкой ,чтоб не рыпались сдать Украину,как ваша зелупа
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09.05.2022 19:11 Ответить
Рашка має здохнути. І ніхто цього не зупинить.
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09.05.2022 18:23 Ответить
Як же приємно слухати справжнього президента України! Від монотонного триндьожу з екрану, від зелі, вже вуха в*януть. Як і очі сльозяться від йог виду.
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09.05.2022 18:24 Ответить
Тому що Порошенко говорить те, що думає, а "Блазень" читає те, що йому написав Подоляк!
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09.05.2022 19:26 Ответить
фейкам?
а ніяк
А от за зраду в 2019-му ви всі, 73/43%зебіли, маєте відповісти.
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09.05.2022 18:33 Ответить
Ой-ой, а як же всі воюють проти москалів разом? Та й не воюючим всім пофіг, хто за кого голосував. Комуняк не рахуємо, їх мало.
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09.05.2022 18:41 Ответить
А то б і не воювали
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09.05.2022 18:49 Ответить
От один навіть до військомату не дійшов, все тут треться.
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09.05.2022 19:01 Ответить
Разом, не разом, але вірити москальським фейкам не можна. А тут - більше того, 73/43%зебіли їх поширюють (хоча ти в цьому конкретному випадку не причетна). Але фейки особливого поширення набули з 19-го року. Маєте всі відповісти...
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09.05.2022 18:50 Ответить
Не вдасться вже розколоти Україну, тим більш в такий примітивний засіб, не працює він і вже давно.
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09.05.2022 18:58 Ответить
так фейками ви і намагаєтесь розколоти
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09.05.2022 19:11 Ответить
а за зраду все-одно доведеться відповідати.
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09.05.2022 19:12 Ответить
Ты это зебобе расскажи -пусть сам лезет в петлю за то ,что "про@л",по хорошему
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09.05.2022 19:15 Ответить
Йди і розкажи. Моє місто не прой...бане чомусь.
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09.05.2022 19:18 Ответить
ответь на простой вопрос - почему сняли с эфира не только "пятый канал", а и "эспрессо тв"?

Зеленский ссытся свободомыслия. Он стремится контроллировать не только парламент, но и сми, и судей, и процесс подсчета голосов через "дию", и вообще стать царьком хочет.
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09.05.2022 23:58 Ответить
Шариковые на РабZee меньше 70 миллионов осталось....но результаты переписи рюсскага мира скрыают от быдла...
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09.05.2022 18:35 Ответить
Путинизм вырастил существ, намного страшнее фашистов. Многие сторонники гитлеровского фашизма, узнав о войне приходили в ужас, и плакали, узнав правду о концлагерях. Путинисты знают правду о военных преступлениях и искренне радуются им и счастливы что их дети на войне. .
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09.05.2022 18:37 Ответить
Балада про Пам'ять - (Захисникам України присвячується) - Саблич
https://www.youtube.com/watch?v=3riDbfSF4MM
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09.05.2022 18:38 Ответить
Лучше бы ЯнеВтик-втик,был бы Порох
президент.
Повынна та Русосвинарня если ее разгромить,капитулировать заставить ,а кто это сделает?
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09.05.2022 18:43 Ответить
пішов модер хрестити... Поки що бачу, - хрестить дебілізми.
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09.05.2022 18:43 Ответить
Солидарен с человечеством - это недорузумение должно быть искорено с лица Земли.
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09.05.2022 19:08 Ответить
Ще раз прочитав, зауважив (с) "Вперше ЄС починає наступ на енергетичні позиції росії в Європі, зокрема у питанні нафтозалежності. Нафта і газ в руках Кремля - це зброя, і нарешті це всі зрозуміли". Але: поки що нафтове ембарго не діє (ну, не запроваджене). Тим часом запроваджені санкції на морські перевезення касапськими суднами - не виконуються! І тому нафта так і надалі касапськими танкерами продовжує поступати на світові ринки, забезпечуючи ***** баблом і фінансами для продовження війни!
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09.05.2022 19:09 Ответить
А чего вы цепляетесь к Порошенко, он дело говорит, старается, как может, помочь Родине,
а вы зелёной злобой плюётесь, всякие сплетни плетёте, основываетесь, на предвыборных
паскудных пасквелях "слуг народа". Хватит уже, понятно, что на чужой роток не накинешь платок,
вам приходится зарабатывать так свой чёрствый кусочек хлеба, но всё же, свой ротик прикройте, а то Бог накажет за враньё. Поверьте, Он может. Если вы относитесь к тем 73% выборцев зелёной влады, очевидно вы довольны успехами нашей страны, или вы имеете ввиду другую, по заказу которой работаете. Мой вам совет: слиняйте тихо, народ разъярён, зашибить могут.
Лично я не могу придти в себя от количества убитых сотен тысяч украинцев, от нескольких сотен
убитых детей, от тысяч изнасилованных женщин. Ведь среди них мог бы быть дорогой вам человек.
Ах, в этом Петя виноват? Всё это могло случиться ещё в 2014, если бы не сивый Гетьман. Страной
надо уметь руководить, а не видосики снимать и роли заучивать.
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09.05.2022 19:20 Ответить
А рано вранці 24.02 майже у всіх виникло питання: а шож стримувало москалів насправді? Мабуть, таки паркан.
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09.05.2022 19:35 Ответить
о!. чергова брехня-фейк. Тепер вже твоя, зебілка
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09.05.2022 19:43 Ответить
А я за Пороха голосувала. А скоро його і не згадають, і, сподіваюся, і Зєлі не буде, хоча настрої людей і історична практика підказують, шо може бути. А ти тут до чого?
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09.05.2022 19:48 Ответить
я про фейки від зебілів, в т.ч. таких, як ти. І про зради. Не заводи на манівці. ЗІ: не в те віконце впихнув відповідь. Соррі.
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09.05.2022 20:11 Ответить
Олексіювич не втирай українському народу про ті шараги (ЄС І НАТО ) ,котрі дали чітко зрозуміти Україні і її народу, що це-((((Вступ України до складу Європейського союзу може тривати декілька десятиліть.- макарон сказав).рівно як і про НАТО ,Чи не краще переголосувати ВЗраді за звернення до США про надання Україні статусу основного союзника поза НАТО.,провал голосування котрого купили рашисти перед війною?
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09.05.2022 19:52 Ответить
Якщо керуватимуть державою патріотичні правоцентриські сили (в першу чергу Євросолідарність, спадкоємець Руху) а не популісти з "акаяразніца", якщо її в зовнішніх зносинах предствалятиме переконаний прихильник ЄС+НАТО (Порох. чи хто інший, але таким же менталітетом) - то вступ до ЄС і НАТО виявиться надзвичайни швидким. Але це залежить від виборця. Якщо Макрон не довіряє нашому 73/43%виборцю - то тут він має підстави сумніватися в нашому вступі в названі структури.
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09.05.2022 20:09 Ответить
Петя хороший политик и бизнесмен. Вова хороший политик и шоумен. Но на мой взгляд Украине на будущее будет нужен хороший, толковый военный-президент. Примерно так как в Израиле. Нетаньяху, Бени Ганц и прочие , все они прошли фронт и не один раз. Израиль как и мы сейчас все время борется за свое выживание, и нам у них многому чему есть поучиться.
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09.05.2022 20:19 Ответить
Так, але перед тим Україна має пройти десовковізацію, дерусифікацію, дерелігієзацію та дедибілізацію. Бо інакше хєра там робити?
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09.05.2022 22:17 Ответить
 
 