Минобороны просит не сообщать об успешных операциях ВСУ до официальных заявлений, - Маляр
Заместитель министра обороны Анна Маляр призвала жителей освобожденных населенных пунктов, блоггеров не сообщать до официальных заявлений Генерального штаба ВСУ об освобождении территорий.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Планы ВСУ во время войны объявлять нельзя, потому что тогда они не осуществятся, информация – это тоже элемент боевых действий, и очень важный. …Даже в тот момент, когда определенный населенный пункт возвращается под контроль ВСУ, пока не будут там закрепленные ВСУ, мы не можем об этом сообщать. И, пользуясь случаем, я обращаюсь ко всем небезразличным и местным гражданам, и блогерам, всем, кто хочет порадоваться победам, не спешить все это делать до официальных заявленияй Генштаба или Главнокомандующего", - отметила она.
По словам Маляр, Генштаб и Минобороны подтверждали информацию о проведении контрнаступательных действий ВСУ и об успешных результатах отдельных операций.
Более подробную информацию Генштаб будет оглашать только после того, как операции по тем или иным направлениям будут завершены.
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Абсурд. Всі ці люди, які щось повідомляють у блогосфері, ходять з нею на одні й ті ж наради...
Хоча б не позорилась тітка...
Геращенко вже ляпнув про Харків і не можливість його обстрілювати типу війська відсунули.На другий же день прилитіло.Ось такі балаболки і творять всю цю інфопогань.
14 февраля 2022года. УНН. На КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" начали курсировать шаттлы от пункта пропуска к админчерте. Об этом на своей странице в Facebook рассказала вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Задание выполнено . НА НЕДЕЛЮ РАНЬШЕ ДЕДЛАЙНА !. Шаг за шагом меняем реальность - написала она …
Вроде при Сталине такое уже было.
По телику одна пропаганда от Вовчика круглосуточно,хоть интернет не запрещают.