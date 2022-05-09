Минобороны просит не сообщать об успешных операциях ВСУ до официальных заявлений, - Маляр

Заместитель министра обороны Анна Маляр призвала жителей освобожденных населенных пунктов, блоггеров не сообщать до официальных заявлений Генерального штаба ВСУ об освобождении территорий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Планы ВСУ во время войны объявлять нельзя, потому что тогда они не осуществятся, информация – это тоже элемент боевых действий, и очень важный. …Даже в тот момент, когда определенный населенный пункт возвращается под контроль ВСУ, пока не будут там закрепленные ВСУ, мы не можем об этом сообщать. И, пользуясь случаем, я обращаюсь ко всем небезразличным и местным гражданам, и блогерам, всем, кто хочет порадоваться победам, не спешить все это делать до официальных заявленияй Генштаба или Главнокомандующего", - отметила она.

По словам Маляр, Генштаб и Минобороны подтверждали информацию о проведении контрнаступательных действий ВСУ и об успешных результатах отдельных операций.

Более подробную информацию Генштаб будет оглашать только после того, как операции по тем или иным направлениям будут завершены.

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