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Новости Война
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Минобороны просит не сообщать об успешных операциях ВСУ до официальных заявлений, - Маляр

зсу,воїн,захисник,піхота

Заместитель министра обороны Анна Маляр призвала жителей освобожденных населенных пунктов, блоггеров не сообщать до официальных заявлений Генерального штаба ВСУ об освобождении территорий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Планы ВСУ во время войны объявлять нельзя, потому что тогда они не осуществятся, информация – это тоже элемент боевых действий, и очень важный. …Даже в тот момент, когда определенный населенный пункт возвращается под контроль ВСУ, пока не будут там закрепленные ВСУ, мы не можем об этом сообщать. И, пользуясь случаем, я обращаюсь ко всем небезразличным и местным гражданам, и блогерам, всем, кто хочет порадоваться победам, не спешить все это делать до официальных заявленияй Генштаба или Главнокомандующего", - отметила она.

По словам Маляр, Генштаб и Минобороны подтверждали информацию о проведении контрнаступательных действий ВСУ и об успешных результатах отдельных операций.

Более подробную информацию Генштаб будет оглашать только после того, как операции по тем или иным направлениям будут завершены.

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Минобороны (9425) Маляр Анна (412)


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Топ комментарии
+19
абрахамію з піздорестовичем також попередили?
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09.05.2022 18:16 Ответить
+14
Бедное ЗСУ. Третий месяц уже пытается убедить идиотов заткнуть свои пасти.
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09.05.2022 18:21 Ответить
+7
Гайдай Ким Братчук та до хрена у нас бункерных хайпожоров
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09.05.2022 18:25 Ответить
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абрахамію з піздорестовичем також попередили?
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09.05.2022 18:16 Ответить
А чому тільки цих двох? Піар - він і в Африці піар.
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09.05.2022 18:21 Ответить
Гайдай Ким Братчук та до хрена у нас бункерных хайпожоров
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09.05.2022 18:25 Ответить
Данилу Лубківського. Він місяц тому розповідав, що ми вже звільняємо Херсон.

Абсурд. Всі ці люди, які щось повідомляють у блогосфері, ходять з нею на одні й ті ж наради...

Хоча б не позорилась тітка...
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09.05.2022 18:20 Ответить
Одним словом - не кажи «гоп», доки не перескочив. Цілком розумно.
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09.05.2022 18:21 Ответить
Бедное ЗСУ. Третий месяц уже пытается убедить идиотов заткнуть свои пасти.
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09.05.2022 18:21 Ответить
так потрібно заборонити дивано бункерним ослойобам Подоляку та куску Арестовичу це робити
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09.05.2022 18:22 Ответить
в Києві трандіти не на фронті воювати, а хай би показали свою мужність
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09.05.2022 18:32 Ответить
В першу чергу це до Люси і Геращенко це перші балаболки.
Геращенко вже ляпнув про Харків і не можливість його обстрілювати типу війська відсунули.На другий же день прилитіло.Ось такі балаболки і творять всю цю інфопогань.
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09.05.2022 18:24 Ответить
Головнокомандувачу (Верховному) вірити не можна. Він вже переконував, що ніякої війни не буде, а будуть шашлики на день пабєди.
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09.05.2022 18:29 Ответить
Так всього бояться, після всього, як арестович сказав, що вхід на Херсон про....ли, тепер шукають винних і поки не знайшли, бо можуть вийти на своїх.
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09.05.2022 18:30 Ответить
https://www.unn.com.ua/ru/news/1963884-vereschuk-na-kpvv-chongar-ta-kalanchak-zapustili-shatli-vid-punktu-propusku-do-adminmezhi

14 февраля 2022года. УНН. На КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" начали курсировать шаттлы от пункта пропуска к админчерте. Об этом на своей странице в Facebook рассказала вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Задание выполнено . НА НЕДЕЛЮ РАНЬШЕ ДЕДЛАЙНА !. Шаг за шагом меняем реальность - написала она …
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09.05.2022 19:09 Ответить
А шо шукать ? Ось потвора відчиталась перед ****** , шо все зроблено раніше на тиждень ніж треба ... НА НЕДЕЛЮ РАНЬШЕ ДЕДЛАЙНА !!!!
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09.05.2022 19:17 Ответить
Короче молчать и сопеть в 2 дырки.
Вроде при Сталине такое уже было.
По телику одна пропаганда от Вовчика круглосуточно,хоть интернет не запрещают.
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09.05.2022 18:39 Ответить
Ну так это касается операций ЗСУ.
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09.05.2022 18:42 Ответить
тонкий натяк люсе и прочей зеленошобле
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09.05.2022 18:51 Ответить
А ми просимо заткнутися маляршам, верещучкам, абдристовичам, подолякам, мамаміям, єлдакам і не коментувати того, в чому геть не розбираються. Нам достатньо інформації спікера МО чи Генштабу, або командувача ЗСУ. Не дратуйте людей, бажаєте слави - на фронт, а не гавкаєте з бункера. Допомогли "Азовцям"? Ні, точно так, як і Журавлю. А колись одна особа кричала на шановну людину, що була б вона Президентом, то не дала би захопити Крим. Є всі можливості звільнити не тільки Крим, а і Маріуполь, Херсон,Мелітополь, Бердянськ, Азовське і Чорні моря. Вперед брехуни і шахраї!!!
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09.05.2022 19:24 Ответить
Наче ворог не знає про вдалі операції ВСУ.Повний дебілізм.
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09.05.2022 20:39 Ответить
Хто зна, це ж орки - рашкіни вояки. Може бути так, що вони приховують від "начальства" свої про@би - наскільки це можливо. Або вони всі загинули, потрапили в полон, дезертирували - і доповісти про здачу населеного пункту просто немає кому. І військове керівництво орків дізнається про ці про@би від служб, які постійно моніторять деяких українських блогерів. Така моя версія, шкода що Маляр не стала пояснювати свою точку зору стосовно цього питання.
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09.05.2022 22:59 Ответить
 
 