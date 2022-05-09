За неделю энергетики ДТЭК вернули свет для 115 тыс. семей в 4 областях Украины

В течение недели, со 2 по 8 мая аварийные бригады ДТЭК вернули свет более 8000 домов в Киевской области, пострадавших от боевых действий. Всего с 3 апреля удалось вернуть свет уже более 90% всех семей Киевщины, пострадавших из-за российской оккупации. Всего за неделю свет вернули в 115 тысяч домов, пострадавших от боевых действий в Киевской, Донецкой, Одесской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

За прошедшую неделю, со 2 по 8 мая, электромонтеры ДТЭК возобновляли электроснабжение в 18 населенных пунктах Киевской области. Ежедневно энергетики чинили электросети в этих населенных пунктах и ​​вернули свет для 8 405 семей области.

Всего с 3 апреля, когда Киевщина была освобождена от оккупантов, удалось вернуть свет более 90% всех домов, оставшихся без света из-за российских захватчиков. Снова со светом — более 140 тысяч семей.

Сложная ситуация с электроснабжением сохраняется в Донецкой области. За прошедшую неделю увеличилась интенсивность обстрелов и, соответственно, уровень повреждений электросетей. Самые сложные направления — Лиманское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское и Великоновоселковское. Энергетики ДТЭК Донецкие электросети делают все возможное, чтобы вернуть свет всем жителям области как можно быстрее.

За прошедшую неделю электромонтерам ДТЭК Донецкие электросети удалось частично вернуть электроснабжение в 126 населенных пунктах Донецкой области, всего энергетики вернули свет в дома 90 632 семей. Из-за активных боевых действий в некоторых населенных пунктах сети приходится ремонтировать регулярно.

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Последняя неделя в Одесской области значительно обострилась ситуация с вражескими обстрелами. Из-за боевых действий без света осталось более 21 тысячи жителей Одесщины. Электромонтерам ДТЭК Одесские электросети удалось за менее чем 2 часа возобновить электроснабжение для 13 875 семей в 25 населенных пунктах. Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются, чтобы как можно быстрее вернуть свет еще в 7401 дом в 5 населенных пунктах.

Со 2 по 8 мая продолжались обстрелы в Днепропетровской области. Энергетики оперативно вернули свет почти 2000 семей в Криворожском районе, что граничит с Херсонщиной.

Аварийные бригады энергетиков непрерывно работают уже 75 дней, чтобы оперативно возобновлять электроснабжение населенных пунктов, пострадавших из-за боевых действий. Электромонтеры ДТЭК вместе с врачами, волонтерами, поставщиками необходимых пищевых продуктов и лекарств делают все от них зависящее, чтобы поддержать Украину и украинцев в сложных условиях.