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Полная отмена импортных пошлин необходима не только Украине, но и миру, - Каленков

металургія

Снятие ограничений по торговле с Украиной, которое сейчас обсуждается в Евросоюзе, поможет Украине восстановить экономику. Однако оно также необходимо миру, который страдает от дефицита металлопродукции и роста цен.

Об этом пишет президент ОП "Укрметаллургпром" в своей колонке для ГМК Центра, передает Цензор.НЕТ.

"Евросоюз в шаге от полного открытия своего рынка для украинских экспортеров, в частности для металлургов. Такое решение уже приняла Великобритания, четкие сигналы о возможной отмене барьеров на пути импорта металла из Украины поступают также из США.

Объясню, почему снятие торговых ограничений не только поможет восстановлению экономики Украины, но и выгодно для наших союзников, - убежден он. По его словам, открытие рынков ужесточит безопасность Европы. Ведь из-за войны войны, которую развязала Россия в Украине, произошло резкое сокращение поставок металлопродукции, что, в свою очередь, ожидаемо привело к дефициту и росту цен на металл в Европе и мире".

Он также подчеркнул, что важно учитывать, что США, Великобритания и страны ЕС щедро обеспечивают Украину своей бронетехникой, артиллерией и планируют наращивать поставки. Но запасы "брони" нужно постоянно пополнять - учитывая российскую угрозу, нависающую над всем западным миром.

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"Спрос на металл будет расти, а в летний период прибавится еще и традиционное сезонное обострение. Увеличение поставок из Украины позволит частично компенсировать объемы металла, недостающие Европе, снизить цены и, как следствие, удешевить производство бронетехники и артиллерийских орудий для усиления безопасности Украины и стран НАТО", – уверен Каленков.

Как известно, Великобритания на год сняла все ограничения торговли с Украиной: страны будут торговать между собой без пошлин. Ожидается, что подобный шаг поможет обеим странам увеличить объемы торговли и снизить дефицит ряда товаров на своих рынках. Отмена пошлин в торговле с Украиной обсуждается также в ЕС и США, которые также являются важными стратегическими партнерами Украины.

металлургия (449) экспорт (878) Каленков Александр (99)


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"Відміна імпортного ринку"? Редактори, please...
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09.05.2022 18:39 Ответить
Воно ДЕБІЛ? Всьо, я больше не хочу жіть в єтой странє. Я сплю
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09.05.2022 18:50 Ответить
Редакторы,хватит бухать.
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09.05.2022 18:50 Ответить
отмените Грабительские пошлины на автомобили, это же грабёж. автомобиль не роскошь, но у нас после растаможки становится роскошью, как же лозунг - Україна це Європа.
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09.05.2022 19:41 Ответить
дурень, для таких як ти- гасло, а для притомних- це констатація факту ще й центр.
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10.05.2022 04:00 Ответить
поки, закупівельна ціна на брухт не досягне рівня світових цін, якого тхіра, кожному громадянину України спонсорувати сите життя пінчучки із супругом та інших кумЧмоноїдів?
Щодо рудого- депіляцію йому на усе тіло щоденно з меморандумам у дупі.
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10.05.2022 04:12 Ответить
 
 