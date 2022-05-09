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Новости Война
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4-летнюю Алису, мама которой осталась в "фильтрационном лагере" оккупантов, передадут родственникам, - Денисова

діти,аліса

4-летнюю Алису, которую российские оккупанты разлучили с мамой, передадут родным в безопасный регион Украины.

Об этом в Telegram сообщила омбудсмен Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

"Маленькая Алиса из "Азовстали" находится в безопасности. Четырехлетнего ребенка рашисты разлучили с мамой. По имеющейся информации, женщину отправили в фильтрационный лагерь. Сейчас девочка Алиса уже в безопасности. Ее временно приютила работница Запорожской военной администрации".

По словам Денисовой, найдены родственники Алисы. В ближайшее время ребенка передадут родным на воспитание в безопасный регион Украины.

"Рашистские оккупанты грубо нарушают права украинских детей, гарантированные Конвенцией ООН о правах ребенка и Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты нарушений России прав ребенка в Украине", - подытожила омбудсмен.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рашисты разлучили 4-летнюю Алису с мамой, женщину оставили в "фильтрационном лагере", - "Азов". ВИДЕО

дети (6576) омбудсмен (602)


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Топ комментарии
+21
Пишите правильно и называйте вещи своими именами - В КОНЦЕНТРАЦИОННОМ ЛАГЕРЕ! Русские - нацисты, и методы у них те же.
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09.05.2022 18:52 Ответить
+17
Оон з зе гарно попрацювало, з азовсталі прямо в руки рашистим віддали людей, визволяти їх будуть судячи з усього в обмін на полонених орків. Верещучки потім обов'язково навішайте собі медалей тільки обмазати кров'ю не забудьте.
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09.05.2022 18:49 Ответить
+13
Мама "не залишилася", а її полонили....
Як і мільйон+ інших українців
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09.05.2022 18:51 Ответить
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Оон з зе гарно попрацювало, з азовсталі прямо в руки рашистим віддали людей, визволяти їх будуть судячи з усього в обмін на полонених орків. Верещучки потім обов'язково навішайте собі медалей тільки обмазати кров'ю не забудьте.
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09.05.2022 18:49 Ответить
Якщо визволять...тих, хто не пройшов їх "фільтрацію" вони просто вбивають...і фальтраційний табір - це черга на фільтрацію...тут або проходиш - або ні...
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09.05.2022 19:51 Ответить
вони падли ті вбивства приписують нашим воїнам. все рашатеве звиздить про це.
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09.05.2022 21:53 Ответить
Цікаво, чи можна обміняти ту гниду Медведчука на наших цивільних українців?
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09.05.2022 19:59 Ответить
**** Верещучка мае в1дношення до Херсонсько1 зради. Маеться на уваз1 розм1нування перед наступом орк1в.
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09.05.2022 20:28 Ответить
Мама "не залишилася", а її полонили....
Як і мільйон+ інших українців
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09.05.2022 18:51 Ответить
Аби б полонили...судячи по розповідям, тих, хто "не проходить фільтрацію" ці нелюди просто вбивають...
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09.05.2022 19:53 Ответить
Пишите правильно и называйте вещи своими именами - В КОНЦЕНТРАЦИОННОМ ЛАГЕРЕ! Русские - нацисты, и методы у них те же.
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09.05.2022 18:52 Ответить
Что-то про Медведчука уже забыли.
К этой гниде у кремлёвских много вопросов.
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09.05.2022 19:14 Ответить
не пиши куйні. Там цивільні - це, в основному, робітники комбінату, подивись відео в "Азова", вони розповідали чому і як там опинилися.
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09.05.2022 19:39 Ответить
хоча нормальна людина чи українець такого б просто не написала. тільки підор рашисткий міг таке написати.
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09.05.2022 19:40 Ответить
Ідіоте, на Азовсталі бомбосховища! Там сотні цивільних було!
А кацапські нелюди порушують ВСІ закони війни!
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09.05.2022 19:49 Ответить
И что с того если ее муж с Азова? С какого перепуга это должно "по законам военного времени" что то значит? Или может по законам военного времени Украине можно вычислять жен российских солдат и скажем "устранять" их силами дрг?
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09.05.2022 19:51 Ответить
Класна "евакуація під егідою ООН" із попаданням навіть жінок у кацапській концлагер.
Що там брехали кацапи? Половина САМІ вирішили залишитися у "днр"?
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09.05.2022 19:48 Ответить
Смерть кацапским фашистам.
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09.05.2022 21:40 Ответить
Якби ще ту денісову з верещучкою в фільтраційних табір за таку "эвакуацію цивільних"
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10.05.2022 11:40 Ответить
 
 