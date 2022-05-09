4-летнюю Алису, мама которой осталась в "фильтрационном лагере" оккупантов, передадут родственникам, - Денисова

4-летнюю Алису, которую российские оккупанты разлучили с мамой, передадут родным в безопасный регион Украины.

Об этом в Telegram сообщила омбудсмен Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

"Маленькая Алиса из "Азовстали" находится в безопасности. Четырехлетнего ребенка рашисты разлучили с мамой. По имеющейся информации, женщину отправили в фильтрационный лагерь. Сейчас девочка Алиса уже в безопасности. Ее временно приютила работница Запорожской военной администрации".

По словам Денисовой, найдены родственники Алисы. В ближайшее время ребенка передадут родным на воспитание в безопасный регион Украины.

"Рашистские оккупанты грубо нарушают права украинских детей, гарантированные Конвенцией ООН о правах ребенка и Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты нарушений России прав ребенка в Украине", - подытожила омбудсмен.

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