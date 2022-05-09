Шольц о поставках оружия Украине: "Путин не оставляет нам иного выбора"

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что президент РФ Владимир Путин не покидает ФРГ и партнеров другого выбора, кроме поставок Украине вооружения для борьбы с российским вторжением.

Об этом он сказал на Федеральном конгрессе Немецкой конфедерации профсоюзов в Берлине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Шольц отметил, что Путин поставил под угрозу мир в Европе и "это не может сойти ему с рук". Потому Германия поддерживает Украину.

По словам канцлера ФРГ, президент России отказался от принципа незыблемости европейских границ, реализуя "реваншистский проект Российской империи". Если этому не противостоять, это будет "означать укрепление агрессора в его преступной деятельности".

Также Шольц добавил, что Германия намерена не только сократить импорт российского газа и нефти, но и поскорее полностью свести его к нулю. В то же время, канцлер выступил против немедленного эмбарго на газ РФ.

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