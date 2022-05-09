ЕС уже близок к решению проблемы с запретом на импорт российской нефти, - Мишель

Европейский Союз уже близок к решению проблемы с запретом на импорт российской нефти.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Европейского Совета Шарль Мишель на брифинге с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

"Мы работаем над освобождением стран Европейского Союза от давления России на поставку энергетических носителей. Мы уже обсуждаем, мы уже близки к решению проблемы с запретом импорта российской нефти.

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