ЕС уже близок к решению проблемы с запретом на импорт российской нефти, - Мишель
Европейский Союз уже близок к решению проблемы с запретом на импорт российской нефти.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Европейского Совета Шарль Мишель на брифинге с премьер-министром Денисом Шмыгалем.
"Мы работаем над освобождением стран Европейского Союза от давления России на поставку энергетических носителей. Мы уже обсуждаем, мы уже близки к решению проблемы с запретом импорта российской нефти.
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+4 КузьмичUA
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+3 Ustym Karmaliuk
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+2 Kitti Kitti
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А дни ползут, и вот уж в книге жизни
Читаем мы последний слог и видим,
Что все вчера лишь озаряли путь
К могиле пыльной. Дотлевай, огарок!
Жизнь - это только тень, комедиант,
Паясничавший полчаса на сцене
И тут же позабытый; это повесть,
Которую пересказал дурак:
В ней много слов и страсти, нет лишь смысла.
Можно смело вводить санкции без условий.