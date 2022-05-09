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ЕС уже близок к решению проблемы с запретом на импорт российской нефти, - Мишель

мішель

Европейский Союз уже близок к решению проблемы с запретом на импорт российской нефти.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Европейского Совета Шарль Мишель на брифинге с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

"Мы работаем над освобождением стран Европейского Союза от давления России на поставку энергетических носителей. Мы уже обсуждаем, мы уже близки к решению проблемы с запретом импорта российской нефти.

Читайте: Предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС стало бы мощным сигналом поддержки, - Шмыгаль

нефть (1931) Евросоюз (17274) Шарль Мишель (246)


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Топ комментарии
+4
Осталось уломать йовбиков...
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09.05.2022 19:23 Ответить
+3
та путін від старості скоріше здохне, ніж ви там щось приймете!
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09.05.2022 19:13 Ответить
+2
Так - в каждом деле. Завтра, завтра, завтра, -
А дни ползут, и вот уж в книге жизни
Читаем мы последний слог и видим,
Что все вчера лишь озаряли путь
К могиле пыльной. Дотлевай, огарок!
Жизнь - это только тень, комедиант,
Паясничавший полчаса на сцене
И тут же позабытый; это повесть,
Которую пересказал дурак:
В ней много слов и страсти, нет лишь смысла.
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09.05.2022 19:19 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
та путін від старості скоріше здохне, ніж ви там щось приймете!
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09.05.2022 19:13 Ответить
Його заріжуть.
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09.05.2022 19:16 Ответить
Так - в каждом деле. Завтра, завтра, завтра, -
А дни ползут, и вот уж в книге жизни
Читаем мы последний слог и видим,
Что все вчера лишь озаряли путь
К могиле пыльной. Дотлевай, огарок!
Жизнь - это только тень, комедиант,
Паясничавший полчаса на сцене
И тут же позабытый; это повесть,
Которую пересказал дурак:
В ней много слов и страсти, нет лишь смысла.
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09.05.2022 19:19 Ответить
Внимательно фото. Это деградация
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09.05.2022 19:20 Ответить
Шмыгаль ловкий парень❗Он как труфальдино из бергамо и в Украине премьером и в евросоюзе президент совета❗
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09.05.2022 19:33 Ответить
П.С. Ну мы то его узнали сразу, а в евросоюзе до сих пор не поймут куда он периодически пропадает 👍
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09.05.2022 19:35 Ответить
Осталось уломать йовбиков...
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09.05.2022 19:23 Ответить
..............у*бать йовбиков ...
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09.05.2022 19:25 Ответить
что воды отошли ? когда родим ?
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09.05.2022 19:24 Ответить
Эх...Этот ребенок идет ножками вперед.
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09.05.2022 19:30 Ответить
Скоріше, жепою допереду
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10.05.2022 08:04 Ответить
Хунгарців зара іпуть у всі місця
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09.05.2022 19:39 Ответить
Орбану яйця добре притисли?
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09.05.2022 20:11 Ответить
условием снятия санкций должен быть вывод кацапких войск со всех непризнанных оккупированных территорий.
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09.05.2022 20:17 Ответить
Сколько за эти годы уже было против них санкций - не припомню, чтобы они выполнили хоть одно условие, даже не старались.
Можно смело вводить санкции без условий.
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09.05.2022 23:36 Ответить
Санкции должны давно быть превентивно, а не "если, то...". Но увы, имеем что имеем.
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10.05.2022 00:40 Ответить
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4124 Будь ласка підписуйте петицію про заборону УПЦМП.Не встигаємо зібрати потрібну кількість підписів.Не полінуйтесь.Будуть проблеми з реєстрацією,але пробуйте кілька разів.Давайте разом добємо цю небезпечну московську гідру. Знаю що не в тему,але мушу розповсюджувати по всіх можливих ресурсах
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10.05.2022 01:55 Ответить
 
 