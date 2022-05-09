Решения по нефтяному эмбарго могут быть приняты в течение 24 часов, - Стефанишина
Киев ожидает, что менее чем через 24 часа Европейский Союз примет решение об эмбарго на российскую нефть.
Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Маловероятным еще 30 дней назад выглядело возможное эмбарго на нефтепродукты со стороны Европейского Союза. Сегодня мы ожидаем, что это решение будет принято менее чем через 24 часа", - пояснила она.
Стефанишина отметила санкции как стратегический элемент завершения войны, не имеющих мгновенного эффекта, зато они сдавливают РФ с разных сторон, изолируя ее от рынков и ресурсов, позволяющих финансировать войну.
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Исключение пункта из санкционного пакета продвигала среди других стран Греция, которая входит в число крупнейших судовладельцев в мире - якобы из-за отсутствия согласия между странами Группы семи, рассказывают собеседники агентства. Запрет европейским судам транспортировать российскую нефть в любое место в мире должен еще больше ухудшить экспорт РФ, что обеспечивает жизненно необходимый агресору источник валюты.
При этом блок оставляет запрет на страхование таких поставок, который все равно станет значительным препятствием для экспорта российской нефти. Судоходные компании защищают свои суда от рисков через так называемые клубы защиты и возмещения. Эти клубы совместно покупают перестрахование у 80 страховых компаний, в том числе более 20 крупнейших мировых провайдеров - то есть, они не могут игнорировать законы ЕС.
В первоначальном варианте ЕС планировал запретить транспортировку нефти и топлива, происходящих из России или экспортировавшихся из России в третьи страны, в том числе путем перемещения с судна на судно. Согласно нынешним предложениям, запрет на страхование судов не будет касаться продукции, не происходящей из России, даже если она проходит через РФ транзитом. Норма вступит в силу через три месяца после ее официального утверждения.
На практике, пишет Bloomberg, это должно ограничить продажу нефти из России - основные игроки отрасли, скорее всего, будут держаться в стороне от нефти из РФ. В то же время существует риск того, что торговля перейдет в серую зону благодаря активизации мелких игроков.