Решения по нефтяному эмбарго могут быть приняты в течение 24 часов, - Стефанишина

Киев ожидает, что менее чем через 24 часа Европейский Союз примет решение об эмбарго на российскую нефть.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Маловероятным еще 30 дней назад выглядело возможное эмбарго на нефтепродукты со стороны Европейского Союза. Сегодня мы ожидаем, что это решение будет принято менее чем через 24 часа", - пояснила она.

Стефанишина отметила санкции как стратегический элемент завершения войны, не имеющих мгновенного эффекта, зато они сдавливают РФ с разных сторон, изолируя ее от рынков и ресурсов, позволяющих финансировать войну.

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