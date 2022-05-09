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Новости Война
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Родственники погибших солдат РФ не получат компенсации, поскольку их записывают как "пропавших без вести", - ЦПД

окупанти

Большинство погибших солдат Россия фиксирует как пропавших без вести, а значит, их семьи не получат компенсации.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает Цензор.НЕТ.

"30.04 Путин подписал указ о выплате 3 миллионов рублей родственникам раненых российских военных и 5 миллионов рублей - родственникам погибших. Эти громкие обещания должны положительно повлиять на мобилизацию, поскольку за такие деньги многие рашисты готовы рискнуть жизнью.

Но по этим заявлениям есть горькая реальность, в которой РФ записывает большинство убитых солдат как пропавших без вести, чтобы не выплачивать эту компенсацию.

Показательным примером этой истории стал погибший на крейсере "Москва" солдат-срочник Егор Шкребец, которого прокуратура России официально признала пропавшим без вести", - говорится в сообщении.

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Родственники погибших солдат РФ не получат компенсации, поскольку их записывают как пропавших без вести, - ЦПД 01

армия РФ (19691) россия (96200) Центр противодействия дезинформации (134)


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Топ комментарии
+21
Так поэтому русня и не собирает тушки своих зольдатен. И их жрут бездомные собаки( шо,кстати, обернется большими проблемами в близком будущем). Т.е., русская самка, продавшая мясо своего самца фюреру, по результату получит вместо компенсации кучку собачьего дерьма.
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09.05.2022 19:38 Ответить
+19
а, понятно зачем они запросы нам шлют на пропавших без вести)
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09.05.2022 19:35 Ответить
+15
Про це родичам уже давно повідомляє майор Чєрнобаєв Стєпан Андрєєвіч з опєратівного штабу. )))

https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80+%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2 https://www.youtube.com/results?search_query=майор+чернобаев

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09.05.2022 19:40 Ответить
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а, понятно зачем они запросы нам шлют на пропавших без вести)
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09.05.2022 19:35 Ответить
статистика получается интересная....
если 32 тс.пропавших....не считая тех кто получил уже свои 100 баксов примерно 15_20 тыс...
то сколько их уже зжмуреных??
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09.05.2022 19:44 Ответить
может, некоторые верят и недеются, что уже все), можно с тушкой за выплатой идти)
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09.05.2022 19:48 Ответить
Біля 50к 200-х. Та 25-30 300-х.
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09.05.2022 19:49 Ответить
та нормальна статістіка- маловато будет
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09.05.2022 21:36 Ответить
дохрена кацапів зажмурились, хто їх там в пеклі порахує?

Зустрічаються два українці та й один другому каже:

- Куме, я позавчора зранку встаю, а на моєму ставку москаль рибу ловить. Ну я його з гвинтівки ба-бах і вбив.

- Добре зробили куме.

- А вчора я встаю, а там уже два москалі. Ну я їх з автомата бах-бах та й убив.

- Ну добре зробили куме.

- А сьогодні я встаю, а весь ставок москалі обсіли і всі мою рибу ловлять. Ну я їх всіх з кулемета розстріляв.

- Та ви куме брешете.

- Та брешу, але як би гарно було.
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09.05.2022 21:37 Ответить
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09.05.2022 19:35 Ответить
Так поэтому русня и не собирает тушки своих зольдатен. И их жрут бездомные собаки( шо,кстати, обернется большими проблемами в близком будущем). Т.е., русская самка, продавшая мясо своего самца фюреру, по результату получит вместо компенсации кучку собачьего дерьма.
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09.05.2022 19:38 Ответить
ай-ай! горе то какое!!! васятка пропал....
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09.05.2022 19:39 Ответить
Про це родичам уже давно повідомляє майор Чєрнобаєв Стєпан Андрєєвіч з опєратівного штабу. )))

https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80+%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2 https://www.youtube.com/results?search_query=майор+чернобаев

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09.05.2022 19:40 Ответить
Как это пропал безвести?А какашки бродячих собачек это не их сыночки?
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09.05.2022 19:43 Ответить
Нету тела нету дела
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09.05.2022 19:44 Ответить
https://vm.tiktok.com/ZML7jNCqX/ ванька звонит
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09.05.2022 19:48 Ответить
Так и есть, весь мордор скоро буде исчезнувший без вести так как розвалится. А кацапы потому и не хотели прах рашистской погани забирать, кучу бабла сэкономили, не исключено по фиктивным ведомостям что-то сняли. Вывод - мы истребляем, русозвери экономят, всем выгодно.
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09.05.2022 19:49 Ответить
Гарно Піддревлянський описав кацапів. Сцикливі нацисти

https://youtu.be/MduWUY7LtBo
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09.05.2022 19:53 Ответить
https://youtu.be/MduWUY7LtBo https://youtu.be/MduWUY7LtBo

кацапи - сцикливі нацисти
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09.05.2022 19:54 Ответить
Разом із зверненням рашиських родичів про їх "пропавших б.в. На навчаннях В Україні" , вони мають надати зразки ДНК і сплатити 1000$, і тільки тоді вони можуть отримати офіційну відповідь, а за додаткову оплату, тіло(якщо знайдеться)! Всі гроші-ВСУ, сім'ям загиблих і т.д....
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09.05.2022 19:55 Ответить
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09.05.2022 19:55 Ответить
кацапихи 20 лет выращивали кацапиков ради хорошей компенсации,
кредитов набрали под бизнес-проект.
а их кидают.
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09.05.2022 20:01 Ответить
про геноцид

Росія проти України: Андрій Боголюбський, Муравйов, Голодомор, Батурин| Історія для дорослих - https://www.youtube.com/watch?v=U0BVaJuWf3s&ab_channel=%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%85
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09.05.2022 20:02 Ответить
Все на России делается.... Просто с ВОЕНКОМАТАМИ нужно теперь делиться... За половину компенсации, родственники получат СПРАВКУ и левого трупа для захоронения, (например местного бомжа или его части тела)...
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09.05.2022 20:04 Ответить
Очень может быть! А без бомжей никак, ведь "оригинал" наверняка сгорел в мобильном крематории или прикопан в безымянной могиле!
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09.05.2022 20:13 Ответить
Та й х.й на них. Не нам за це переживати. Можна хіба що поаплодувати. Бидло кацапське повинне страждати👏
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09.05.2022 20:05 Ответить
Правильно делают, что не выплачивают компенсации: нечего деньги казённые разбазаривать на каких-то Z-лузеров, которые провалили спецоперацию! 😆
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09.05.2022 20:09 Ответить
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09.05.2022 20:10 Ответить
І це прекрасно .
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09.05.2022 20:26 Ответить
Вот так же мой прадед "пропал без вести" на Ржевской Мясорубке.

"Нэт человэк - нэт праблэма" (с) сталин
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09.05.2022 20:29 Ответить
Свого часу Макіавеллі наставлял "государя": "Діти охоче пробачать Государю вбивство батька, але ніколи позбавлення спадку". ***** позбавляє спадку, бо єдиний спадок який може дати своїй дружині та дітям тупий кацап це є виплата за його труп. Родини в нужді тисли на потенційні трупи і заохочували йти на війну щоб 1) намародерити; 2) отримати поранення тобто виплати і статус ветерана; 3) загинути і нарешті позбавити родину від дурня/тирана та ще й отримати за "доведення до самогубства" гроші а не кримінальний строк в буцегарні. Навіть в випадках "пропав без вісті" родини вирішили головну проблему - позбавились від остогидлих родичів і таким чином збільшили доступну житлову площу в квартирах.
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09.05.2022 20:34 Ответить
и самца нет и кредит не погашен - кацапские самки в печале
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09.05.2022 20:50 Ответить
ПРЕКРАСНО! Что и следовало ожидать. Пожар идёт по плану. Марксизм ще ніхто не відміняв - кількість переходить в якість. Їбаш орків! Теє тупеє розуміє тільки страх, тож - їбаш! Слава Україні!
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09.05.2022 21:38 Ответить
Іпотека непогашена, - бяда для Машки. але Равшан втішить.
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09.05.2022 21:48 Ответить
 
 