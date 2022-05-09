Родственники погибших солдат РФ не получат компенсации, поскольку их записывают как "пропавших без вести", - ЦПД

Большинство погибших солдат Россия фиксирует как пропавших без вести, а значит, их семьи не получат компенсации.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает Цензор.НЕТ.

"30.04 Путин подписал указ о выплате 3 миллионов рублей родственникам раненых российских военных и 5 миллионов рублей - родственникам погибших. Эти громкие обещания должны положительно повлиять на мобилизацию, поскольку за такие деньги многие рашисты готовы рискнуть жизнью.



Но по этим заявлениям есть горькая реальность, в которой РФ записывает большинство убитых солдат как пропавших без вести, чтобы не выплачивать эту компенсацию.



Показательным примером этой истории стал погибший на крейсере "Москва" солдат-срочник Егор Шкребец, которого прокуратура России официально признала пропавшим без вести", - говорится в сообщении.

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