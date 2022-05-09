Макрон предлагает создать новый формат европейского сотрудничества с участием Украины и Великобритании
Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил создать новый формат сотрудничества европейских государств, который был бы открыт, в том числе, для Украины и Великобритании.
Об этом он сказал в выступлении в Европарламенте, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Президент Франции отметил, что Украина "с ее борьбой и смелостью, сердцем уже является членом нашей Европы, нашей семьи, нашего союза", но отметил, что в присоединении к ЕС требуется время.
Далее в речи Макрон предложил создать новый общеевропейский формат сотрудничества, который мог бы объединить членов ЕС, заинтересованных стран-единомышленников, не являющихся членами блока, и вышедшую из Евросоюза Британию - как проекта, который сплотил бы континент вокруг общих ценностей и интересов.
"Нам нужно создать то, что я бы назвал европейским политическим сообществом. Эта новая организация Европы позволила бы демократическим европейским странам, придерживающимся наших ключевых принципов, получить новые возможности сотрудничества – политической, безопасности, в энергетической и транспортной сфере, инвестициях, инфраструктуре, пересечении границ. Присоединение к ней не означало бы обязательное присоединение к ЕС в будущем. Так же она не была бы закрытой для тех, кто вышел из ЕС", - отметил Макрон.
Он сказал, что в ближайшие недели будет обсуждать идею с руководством других стран.
Впоследствии в комментарии СМИ Макрон детализировал, что критерии присоединения к такому потенциальному объединению видят соблюдение общих ценностей и географическую принадлежность к Европе, а сотрудничество стран-участниц может предусматривать координацию политики и коллективную безопасность.
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лишь бы не в НАТО
обидно да
- Такой же симулякр вместо вступления в Европейский Союз как и
предложение Зеленского- "Односторонние гарантии чего то там" вместо НАТО.
Хер йому в сумку.
Краще х-лу звони
Найкращий варіант для України - це зона вільної торгівлі з ЄС та членство в НАТО.
І хай би вони показилися із своєю слабкістю до мордерських обіймашок ...