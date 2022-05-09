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Макрон предлагает создать новый формат европейского сотрудничества с участием Украины и Великобритании

макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил создать новый формат сотрудничества европейских государств, который был бы открыт, в том числе, для Украины и Великобритании.

Об этом он сказал в выступлении в Европарламенте, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Президент Франции отметил, что Украина "с ее борьбой и смелостью, сердцем уже является членом нашей Европы, нашей семьи, нашего союза", но отметил, что в присоединении к ЕС требуется время.

Далее в речи Макрон предложил создать новый общеевропейский формат сотрудничества, который мог бы объединить членов ЕС, заинтересованных стран-единомышленников, не являющихся членами блока, и вышедшую из Евросоюза Британию - как проекта, который сплотил бы континент вокруг общих ценностей и интересов.

"Нам нужно создать то, что я бы назвал европейским политическим сообществом. Эта новая организация Европы позволила бы демократическим европейским странам, придерживающимся наших ключевых принципов, получить новые возможности сотрудничества – политической, безопасности, в энергетической и транспортной сфере, инвестициях, инфраструктуре, пересечении границ. Присоединение к ней не означало бы обязательное присоединение к ЕС в будущем. Так же она не была бы закрытой для тех, кто вышел из ЕС", - отметил Макрон.

Также читайте: Вступление Украины в ЕС может продолжаться "десятилетиями", - Макрон

Он сказал, что в ближайшие недели будет обсуждать идею с руководством других стран.

Впоследствии в комментарии СМИ Макрон детализировал, что критерии присоединения к такому потенциальному объединению видят соблюдение общих ценностей и географическую принадлежность к Европе, а сотрудничество стран-участниц может предусматривать координацию политики и коллективную безопасность.

членство в ЕС (1059) Макрон Эмманюэль (1361)


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Топ комментарии
+26
Нам лучше иметь дело с Британией,Польшей и прибалтийскими странами,чем с мутным Макроном и немцами.
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09.05.2022 19:46 Ответить
+22
Ще трохи макроша поп!здить і лишаться в Євросоюзі він та орбан.
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09.05.2022 19:45 Ответить
+13
ця хітрожопа скотина, хоче влізти у відношення між Україною і Великобританією.
Хер йому в сумку.
Краще х-лу звони
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09.05.2022 19:50 Ответить
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лишь бы не в ЕС

лишь бы не в НАТО

обидно да
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09.05.2022 19:45 Ответить
Ще трохи макроша поп!здить і лишаться в Євросоюзі він та орбан.
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09.05.2022 19:45 Ответить
Гнилое...не попахивает,а бздит...
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09.05.2022 19:52 Ответить
Новый союз❗Более адаптированный к современным вызовам👍Евросоюз набрал к себе много хлама и это его тянет к деградации.
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09.05.2022 19:45 Ответить
Идея хорошая, лишь бы не испоганили её бюрократы. Их саботаж любую договорённость способен выхолостить.
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09.05.2022 19:57 Ответить
Нам лучше иметь дело с Британией,Польшей и прибалтийскими странами,чем с мутным Макроном и немцами.
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09.05.2022 19:46 Ответить
"Приєднання до неї не означало би обов'язкового приєднання до ЄС у майбутньому."

- Такой же симулякр вместо вступления в Европейский Союз как и
предложение Зеленского- "Односторонние гарантии чего то там" вместо НАТО.
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09.05.2022 19:46 Ответить
На этот момент симулякрами выглядят именно НАТО И ЕС. Эти конторы не помогают нам ничем. Срабатывают хоть как-то только двусторонние договоры.
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09.05.2022 20:14 Ответить
No pochemu to v etji simuljakri rossijushka c armijei ne lezet.
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10.05.2022 15:09 Ответить
лишь бы не впускать в ЕС, уже выдумывает какой-то "союз"
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09.05.2022 19:47 Ответить
макрону нех звонити *****, -звонити тре Зеленському і питати яка потрібна допомога.
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09.05.2022 19:47 Ответить
ця хітрожопа скотина, хоче влізти у відношення між Україною і Великобританією.
Хер йому в сумку.
Краще х-лу звони
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09.05.2022 19:50 Ответить
дивлячись на останні події, особисто я вважаю, що Україні треба відмежовуватися від Франції та Германії. союзні, дійсно союзні, а не на словах, держави Європи це Польща, Словенія, Латвія, Литва, Естонія, Британія, Швеція, Фінляндія та Нідерланди.
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09.05.2022 19:51 Ответить
що ви хотіли від особистої телефоністки бункерного діда, його улебного телефонного коханця - Емануельчика... все що завгодно, тільки б здати Україну путлєру ну впринципі його бажання і бажання нашої влади збігаються, їм би всіляки U24 всілякі гарантії і інша срань, всіляки організації ради і інша СРАНЬ, тільки б продати нас діду з бункера.
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09.05.2022 19:52 Ответить
Пане Макрон! Вибори вже позаду, пора братися за розум (забути телефонний номер бункерного і вже починати реально допомагати Україні, бо у Франції і Німеччини є великий грішок, коли у 2008 р. ваші попередники "запороли" план ПДЧ України до вступу в НАТО!)
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09.05.2022 19:54 Ответить
З підсанкційними Беней, Портновим, Дубинським, Деркачем і з корупціонером в кріслі президента ніколи нам не бути в ЄС.
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09.05.2022 19:56 Ответить
Членство в ЄС - це символічно, але практичний зиск тільки один - субвенції на розвиток. Цей зиск іде з валом негативу у вигляді жахливої Брюссельської бюрократії. Ще раз повторюю - жахливої. Знаю не зі слів а з власного багаторічного досвіду. З моєї точки зору Брити абсолютно недарма так мучилися з Брекзітом.
Найкращий варіант для України - це зона вільної торгівлі з ЄС та членство в НАТО.
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09.05.2022 19:59 Ответить
Навіть гіпержахлива євробюрократія є життєво необхідними ліками для України. Тому що лише конкретний директивний примус до імплементації усіх правил життя західного світу здатен зруйнувати наш олігархічний уклад і витягти країну з безпросвітної економічної прірви. Це як хіміотерапія - вбиває, але рятує.
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09.05.2022 20:10 Ответить
Так може, Україні залишитися кандидатом на довгі роки, на кшталт Туреччини? Може, такий проміжний стан на краще?
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10.05.2022 02:53 Ответить
Це щоб за N років запросити туди ординську хведерацію, аби об''єднатися від Ла-Маншу до чукотки?
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09.05.2022 20:02 Ответить
Британія завжди пам'ятатиме чим їй "виліз" союз з Францією! Грузія теж не забуде Ніколя Саркозі-Україні не варто здобувати свій досвід з "повією Європи"!
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09.05.2022 20:06 Ответить
Прошу пардона, но меня просто уже порвало.
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09.05.2022 20:06 Ответить
оказывается ***** заразно даже по телефону!
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09.05.2022 20:09 Ответить
Dokazatelstvo chto mentalnije boleznji perenositsja i njejavnim putjem.
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10.05.2022 15:10 Ответить
Меркель пішла і Макрон після виборів вирішив запропонувати себе всій Європі в якості "лідера" і "морального авторитета". Не вдасться. Дуже мутний тип з якоюсь патологічною залежністю від "посмотрєть в глаза *****"...
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09.05.2022 20:11 Ответить
То есть гарантом безопасности Франции будут Британцы и мы?
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09.05.2022 20:11 Ответить
Новий союз міг би виглядати приблизно як ЄС, але без Угорщини, Сербії, Франції і Німеччини, але з Британією ....
І хай би вони показилися із своєю слабкістю до мордерських обіймашок ...
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09.05.2022 20:12 Ответить
Після перемоги ми самі можемо створити союз з друзями це Литва,Латвія, Єстонія, Польша, Румунія, Туреччина та Велика Британія і нехай нацисти німці разом із арабами Французами ідуть туди куди пішов Російський карабль, на ***
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09.05.2022 20:37 Ответить
Може макрон натякає на фрекзіт?
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09.05.2022 20:56 Ответить
Жаба
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09.05.2022 20:59 Ответить
Глисти мучають людину, от і лізе в глолову різна дурня
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09.05.2022 21:21 Ответить
Пропозиция Макрона о новом формате заработает только после очистки решающих ЕС структур и НАТО от засилья лефтистов, делегированных бездумным электоратом.
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09.05.2022 21:39 Ответить
Nakonjec to pravilnij otvet.
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10.05.2022 15:14 Ответить
Попытка заболтать проблему.
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09.05.2022 22:54 Ответить
 
 