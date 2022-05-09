Макрон предлагает создать новый формат европейского сотрудничества с участием Украины и Великобритании

Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил создать новый формат сотрудничества европейских государств, который был бы открыт, в том числе, для Украины и Великобритании.

Об этом он сказал в выступлении в Европарламенте, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Президент Франции отметил, что Украина "с ее борьбой и смелостью, сердцем уже является членом нашей Европы, нашей семьи, нашего союза", но отметил, что в присоединении к ЕС требуется время.

Далее в речи Макрон предложил создать новый общеевропейский формат сотрудничества, который мог бы объединить членов ЕС, заинтересованных стран-единомышленников, не являющихся членами блока, и вышедшую из Евросоюза Британию - как проекта, который сплотил бы континент вокруг общих ценностей и интересов.

"Нам нужно создать то, что я бы назвал европейским политическим сообществом. Эта новая организация Европы позволила бы демократическим европейским странам, придерживающимся наших ключевых принципов, получить новые возможности сотрудничества – политической, безопасности, в энергетической и транспортной сфере, инвестициях, инфраструктуре, пересечении границ. Присоединение к ней не означало бы обязательное присоединение к ЕС в будущем. Так же она не была бы закрытой для тех, кто вышел из ЕС", - отметил Макрон.

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Он сказал, что в ближайшие недели будет обсуждать идею с руководством других стран.

Впоследствии в комментарии СМИ Макрон детализировал, что критерии присоединения к такому потенциальному объединению видят соблюдение общих ценностей и географическую принадлежность к Европе, а сотрудничество стран-участниц может предусматривать координацию политики и коллективную безопасность.