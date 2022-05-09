Около 45% жителей оккупированного Херсона уехали из города, - глава ОВА Лагута

Территорию временно оккупированной Херсонщины покинул каждый пятый житель, несмотря на отсутствие официальных зеленых коридоров.

Об этом сообщил глава ОВА Геннадий Лагута, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По предварительным подсчетам, с марта только из Херсона выехало около 45% людей, из области – каждый пятый. Это катастрофическая цифра", – рассказал Лагута.

По его словам, оккупанты мародерят, убивают, насилуют, поэтому мирные жители не выдерживают, очень боятся и вынуждены покидать родной дом.

Он рассказал, что оккупанты не разрешали делать официальных "зеленых коридоров", поэтому люди, рискуя своей жизнью, самостоятельно выезжали, организовываясь в колонны. Сначала – через Александровку и Снегиревку. Эти пути оккупанты закрыли. Позже люди ехали через Давыдов Брод в Кривой Рог, но уже больше недели и эта дорога закрыта. В селах люди шли пешком, на велосипедах, плыли через реку. Они оставили все имущество, дома, скот.

Большинство жителей области эвакуировались в Николаевском и Днепропетровском направлениях.

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