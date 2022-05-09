Около 45% жителей оккупированного Херсона уехали из города, - глава ОВА Лагута
Территорию временно оккупированной Херсонщины покинул каждый пятый житель, несмотря на отсутствие официальных зеленых коридоров.
Об этом сообщил глава ОВА Геннадий Лагута, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"По предварительным подсчетам, с марта только из Херсона выехало около 45% людей, из области – каждый пятый. Это катастрофическая цифра", – рассказал Лагута.
По его словам, оккупанты мародерят, убивают, насилуют, поэтому мирные жители не выдерживают, очень боятся и вынуждены покидать родной дом.
Он рассказал, что оккупанты не разрешали делать официальных "зеленых коридоров", поэтому люди, рискуя своей жизнью, самостоятельно выезжали, организовываясь в колонны. Сначала – через Александровку и Снегиревку. Эти пути оккупанты закрыли. Позже люди ехали через Давыдов Брод в Кривой Рог, но уже больше недели и эта дорога закрыта. В селах люди шли пешком, на велосипедах, плыли через реку. Они оставили все имущество, дома, скот.
Большинство жителей области эвакуировались в Николаевском и Днепропетровском направлениях.
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Наразі православні мародери Сергія Куй жутовича Шойгу вивозять фурами з херсонських елеваторів вкрадене зерно у Крим. В Севастополі «мишебратья» побудували зерновий термінал, завантажують балкери українською пшеницею твердих сортів та продають до африканських країн. Окупанти «Русского мира» вже вкрали в Україні майже 500 000 тон хліба.
Російські терористи викрадають журналістів, керівників громад, депутатів та активістів. У цьому їм активно допомагають місцеві колаборанти. Окупанти утримують заарештованих чиновників у тюремних камерах у Херсоні. Доля багатьох громадян не відома вже багато днів. Орки вже надрукували бюлетені для голосування та готують місцевий Референдум, щоб оголосити демократичну «бананову» республіку «ХНР», завезли «дерев'яні» рублі, роздають місцевим жителям паспорти з двоголовою куркою на обкладинці та мобілізують чоловіків на війну з Україною. Це катастрофа…
Хто сьогодні скаже чітко,
Хто поставив оту "мітку",
Щоб Чонгар розмінували,
Здачу півдня планували?
Хто відвів війська подалі,
Сам ховається в підвалі?
Де затримання злочинця,
У верхах свого "чужинця"?
Бо бувало, що недавно,
Всіх затримували славно.
Ще й відосіки знімали,
Що їм треба, люди знали.
Що зробив це невідомий?
Чи Сам, чи його знайомий?
Це ж не тортік продавати,
А державу так здавати.
Як спасти людей сьогодні,
Що в страху сидять голодні?
Хто спасе міста від "Градів"
Від цих, ворога, парадів?
Хто по тєліку гундосить,
Може вже брехати досить?
Хто на це мав тоді владу,
Щоб так здати південь гаду?
Бо, як ще будуть мовчати,
То народ сам буде знати...
Дибки вже стає волосся,
Без Його не обійшлося???
09.05.2022 р.
Анатолій Березенський
Миколаїв