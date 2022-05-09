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Для проведения в Мелитополе "бессмертного полка" Россия завезла "массовку" из оккупированного Крыма, - Федоров

мелітополь

Для проведения в оккупированном Мелитополе марша "Бессмертный полк" Россия завезла массовку из Крыма.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Радио Свобода заявил мэр города Иван Федоров.

"Да действительно определенная часть участников являются жителями города Мелитополь, но это точно не то количество, которое сегодня было показано в российских СМИ и телеграм-каналах. Вчера вечером начали привозить в автобусах людей из АР Крым для участия в этом медийном мероприятии", – утверждает он.

9 мая российские телеграм-каналы показали, что в Мелитополе якобы прошло шествие "бессмертный полк".

С 25 февраля Мелитополь находится под контролем войск РФ. По словам Федорова, из оккупированного города уже уехало более 60% жителей.

Читайте: Оккупанты проведут акцию "Бессмертный полк" в Мелитополе, - ОВА

Мелитополь (616) Федоров Иван (469)


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Топ комментарии
+9
В кацапів завжди є пересувна агітбригада на всі випадки їхнього
паскудного життя !
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09.05.2022 20:10 Ответить
+7
то ли парад... то ли пленных гонят... картинка для рашаговносми...

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09.05.2022 20:11 Ответить
+2
гарматне м'ясо готувати треба з дитсадка

В Псковской области у родителей собирали разрешения, чтобы дети из школы искусств смогли исполнить песню «Если главный командир позовёт в последний бой, дядя Вова, мы с тобой» на праздничном концерте в честь Дня Победы. https://t.me/charter97_org/72519
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09.05.2022 20:11 Ответить
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В кацапів завжди є пересувна агітбригада на всі випадки їхнього
паскудного життя !
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09.05.2022 20:10 Ответить
то ли парад... то ли пленных гонят... картинка для рашаговносми...

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09.05.2022 20:11 Ответить
Гей парад фашистов !
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09.05.2022 20:53 Ответить
гарматне м'ясо готувати треба з дитсадка

В Псковской области у родителей собирали разрешения, чтобы дети из школы искусств смогли исполнить песню «Если главный командир позовёт в последний бой, дядя Вова, мы с тобой» на праздничном концерте в честь Дня Победы. https://t.me/charter97_org/72519
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09.05.2022 20:11 Ответить
а тут можна полюбуватись як дітки зіганули фюреру
https://twitter.com/i/status/1523653051017723904
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09.05.2022 20:50 Ответить
При этом русня называет фашистами нас. Больные ублюдки
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09.05.2022 22:36 Ответить
Геть від москви. Прошу поширювати. Слава Україні!
https://youtu.be/45RV4inUiyg
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09.05.2022 20:14 Ответить
И как это, оно свободно завозит массовку с Крыма?! А легонько бомбануть по тем автобусам было слабо?!
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09.05.2022 20:21 Ответить
Дурдом на гастролях.
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09.05.2022 20:22 Ответить
Hey-hey! А як на рахунок ідентифицікувати ці, перепрошую, повійськ обличчя?! Благо є можливість прогнати їх через БД. Все б одразу б стало на свої місця.
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09.05.2022 20:30 Ответить
Фоточок...фоток побільше...щоб ті продажні пики запам'ятати
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09.05.2022 20:32 Ответить
Боже, какой бодыль, что это решает
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09.05.2022 20:33 Ответить
Масовці варто тренуватись швидко бігать. Бо скоро крос намічається по Кримському мосту.
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09.05.2022 21:02 Ответить
интересно, эти камнеснебалюбы прозрели, или попросили урезать им зп?
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09.05.2022 21:21 Ответить
Поки що це не новина, але ви здивуєтесь масштабам розкрадання Мелітополя. Вивезені всі склади і все обладнання з заводів. Підгонялись фури і все пакувалось за добу, дві. Плюс віджаті автомобілі. Не розумію що окупанти планують робити в Мелітополі.
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10.05.2022 05:57 Ответить
 
 