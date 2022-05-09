Для проведения в Мелитополе "бессмертного полка" Россия завезла "массовку" из оккупированного Крыма, - Федоров
Для проведения в оккупированном Мелитополе марша "Бессмертный полк" Россия завезла массовку из Крыма.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Радио Свобода заявил мэр города Иван Федоров.
"Да действительно определенная часть участников являются жителями города Мелитополь, но это точно не то количество, которое сегодня было показано в российских СМИ и телеграм-каналах. Вчера вечером начали привозить в автобусах людей из АР Крым для участия в этом медийном мероприятии", – утверждает он.
9 мая российские телеграм-каналы показали, что в Мелитополе якобы прошло шествие "бессмертный полк".
С 25 февраля Мелитополь находится под контролем войск РФ. По словам Федорова, из оккупированного города уже уехало более 60% жителей.
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https://twitter.com/i/status/1523653051017723904
https://youtu.be/45RV4inUiyg