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Добровольцы из Беларуси ликвидировали российского снайпера, а второго взяли в плен. ВИДЕО (18+)

снайпер,білоруси

Белорусские добровольцы из батальона имени Кастуся Калиновского ликвидировали одного российского снайпера, а другого взяли в плен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице батальона в фейсбуке.

"Чем занимаются наши ребята на фронте? Отловом российских снайперов!"

Вчера при аресте двух снайперов один избрал "концерт Кобзона", а другой – сдался в тюрьму – и сдал "все и всех"!", - отмечается в сообщении.

Смотрите: Бойцы легиона ВСУ "Свобода России" обратились к бывшим коллегам из армии РФ: "Переходите к нам. Вместе мы должны освободить нашу Россию от Путина и его прихвостней". ВИДЕО

Беларусь (7922) добровольцы (1183)


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Топ комментарии
+73
Справжнім білорусам-респект.Живє Бєларусь...
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09.05.2022 20:30 Ответить
+55
я думав снайперів в полон не беруть, а якшо беруть, то дуже ненадовго... хоча хлопцям там видніше.
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09.05.2022 20:32 Ответить
+41
Таких білорусів я безмежно поважаю!
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09.05.2022 20:36 Ответить
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09.05.2022 20:29 Ответить
Білорус Михайло Жизневський був один з перших, хто загинув на Майдані. Світла пам'ять людині і щира дяка народові за такого сина.

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09.05.2022 21:58 Ответить
Не портите память о хорошем человеке этой шоколадной рожей. Зачем такое публиковать? Наши власти зачастую это коррумпированные мрази. И потрошенко - это не исключение
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10.05.2022 10:25 Ответить
Андрюха ... Можеш любуватися на будь-яку морду.
Це фото Президента на могилі солдата.
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10.05.2022 10:31 Ответить
Шановний, з яких це пір слово президент пишеться з великої букви? Чи у вас якась особлива безмежна повага за здобутки і заслуги конкретної чергової брехливої морди?
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10.05.2022 11:21 Ответить
За чинним правописом назву, що відповідає найвищій державній посаді, треба писати з великої літери: Президент України, Президент Америки, Президент Франції тощо.
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10.05.2022 11:32 Ответить
Граматичне правило.
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10.05.2022 11:44 Ответить
Більш того, в доповнення до лікбезу, Президенти колишніми не бувають. Президент України - пожиттєве звання. Той, що керує на даний момент часу, відрізняється лише доповненням "чинний". А для попередників робиться уточнення, п'ятий Президент чи другий.
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10.05.2022 13:23 Ответить
И именно поэтому ты на кацапский лад коверкаешь его фамилию? Козломордых жалко???
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10.05.2022 11:43 Ответить
А можно без этого облизывания шоколада ? Причём тут парашка?
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11.05.2022 05:13 Ответить
👍
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09.05.2022 20:30 Ответить
Справжнім білорусам-респект.Живє Бєларусь...
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09.05.2022 20:30 Ответить
я думав снайперів в полон не беруть, а якшо беруть, то дуже ненадовго... хоча хлопцям там видніше.
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09.05.2022 20:32 Ответить
Снайперів не беруть в полон. Так само як пілотів.
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09.05.2022 20:32 Ответить
Пілотів у полон точно брали, але деякі встигали застрелитись.
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09.05.2022 20:39 Ответить
Мабуть відстрелюватись, а не застрелюватись. Більша кількість гинула з-за нерозкриття парашутів.
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10.05.2022 10:29 Ответить
Про декількох у новинах писали, що застрелились.
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10.05.2022 11:27 Ответить
... а Шановний не надасть посилання? Бо подібних новин не зустрічалось в інформаційному полі! Чи то Шановний надасть руснявські посилання на подібний *героїзм*? Тільки не кажіть... що не пам*ятаєте..коли і де читали...
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10.05.2022 14:38 Ответить
після полону в них фантомні болі в тих місцях, де були руки
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09.05.2022 20:58 Ответить
А беларусы берут
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09.05.2022 21:18 Ответить
🤗
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09.05.2022 20:34 Ответить
Таких білорусів я безмежно поважаю!
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09.05.2022 20:36 Ответить
скоро буде у Золкіна розказувати, що він не знав, що потрапив на територію України, а рушницю знайшов за 5 хвилин до затримання, І ващє він любить маму і манну кашу
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09.05.2022 20:36 Ответить
учєнія
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09.05.2022 21:02 Ответить
Він уже все що треба, розповів. Тому і в полон здався, бо багато чого знав. Вірний вибір.
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09.05.2022 23:49 Ответить
Живє Бєларусь!
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09.05.2022 20:38 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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09.05.2022 20:38 Ответить
В полон можна й не брати. Але... Обмінний фонд завжди потрібний. Можна просто відрізати пальці.
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09.05.2022 20:46 Ответить
Зварили б йому яйця вкруту і нагодували. Бо ми ж не садисти.
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09.05.2022 20:58 Ответить
Молодці . Кожен вбитий росіянин - це маленький крок до Перемоги людей над нелюдами-нацистами .
Слава Україні ! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 )) Смерть російсько-фашистським загарбникам !
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09.05.2022 20:48 Ответить
Сколько раз видишь его столько раз и убей его
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10.05.2022 00:36 Ответить
Красивое...первый особенно....так должны выглядеть все оркские снайпера и летчики с артелеристами.
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09.05.2022 20:49 Ответить
https://t.me/operativnoZSU/23460 Білоруський батальйон Кастуся Калиновського показує свої вчорашні трофеї - двох снайперів
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09.05.2022 20:52 Ответить
****..та невже.. фантастика..два снайпера..єтить колотіть
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09.05.2022 21:01 Ответить
Каждый Украинец должен почитать всех наших воинов и так должно быть заложено в морали Украины!
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09.05.2022 21:10 Ответить
А у тебя сколько?
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09.05.2022 21:24 Ответить
Диванный воин недоволен.
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09.05.2022 22:21 Ответить
Красава!
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09.05.2022 21:08 Ответить
Респект!
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09.05.2022 21:50 Ответить
молодцы хлопцы, поговорили и прикопали
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10.05.2022 00:17 Ответить
Оце - справжні БІЛОРУСИ-ЛИТВИНИ!!! А не ті суки, що заправляли білоруським авіапальним кацапські бомбардувальники та відвантажували зі своїх складів бомби для кацапів, які вони потім кидали на голови жителів Чернігова Києва Гостомеля та інших міст!
Мені цікаво інше - а цей старлєй знає, що він собі вирок підписав тюремний? Адже згідно з конвенцією і Статутами він зобов"язаний повідомить після взяття в полон лише свої особисті дані та номер в/ч А він "співає, як соловей" Повернеться з полону і цей відеозапис послужить доказом проти нього Кілька років тюрми впаяють!
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10.05.2022 10:02 Ответить
Не выдумывай про склады. Все свои боеприпасы кацапы везли своими же эшелонами, еще и смеялись с белорусских вояк - "что это у вас за армия, если склады пустые?" Когда партизаны (настоящие герои, которым теперь по новым лукашистским "законам" светит расстрел) начали им срывать логистику по железке, стали доставлять по воздуху ИЛами, а потом транспортом, но это уже было не то... Так что не нагнетай.
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10.05.2022 19:22 Ответить
У другу світову снайперів в полон зазвичай не брали. Мабудь це правильно.
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10.05.2022 10:14 Ответить
Отрубить голову !
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10.05.2022 12:25 Ответить
Да ее еще найти надо!
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10.05.2022 13:00 Ответить
Жыве Беларусь!
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10.05.2022 13:41 Ответить
Один сказав:" Забірайцє".
Білоруси, справді. Написаним акцент не передасиш. Але це факт.
Мы дзякуем вам, сябры.
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10.05.2022 16:31 Ответить
 
 