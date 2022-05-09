Добровольцы из Беларуси ликвидировали российского снайпера, а второго взяли в плен. ВИДЕО (18+)
Белорусские добровольцы из батальона имени Кастуся Калиновского ликвидировали одного российского снайпера, а другого взяли в плен.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице батальона в фейсбуке.
"Чем занимаются наши ребята на фронте? Отловом российских снайперов!"
Вчера при аресте двух снайперов один избрал "концерт Кобзона", а другой – сдался в тюрьму – и сдал "все и всех"!", - отмечается в сообщении.
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+73 Александр Чуднивец #474549
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+55 Зэлэный_Змий
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+41 Red_Sky_On
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Це фото Президента на могилі солдата.
Слава Україні ! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 )) Смерть російсько-фашистським загарбникам !
Мені цікаво інше - а цей старлєй знає, що він собі вирок підписав тюремний? Адже згідно з конвенцією і Статутами він зобов"язаний повідомить після взяття в полон лише свої особисті дані та номер в/ч А він "співає, як соловей" Повернеться з полону і цей відеозапис послужить доказом проти нього Кілька років тюрми впаяють!
Білоруси, справді. Написаним акцент не передасиш. Але це факт.
Мы дзякуем вам, сябры.