Добровольцы из Беларуси ликвидировали российского снайпера, а второго взяли в плен. ВИДЕО (18+)

Белорусские добровольцы из батальона имени Кастуся Калиновского ликвидировали одного российского снайпера, а другого взяли в плен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице батальона в фейсбуке.

"Чем занимаются наши ребята на фронте? Отловом российских снайперов!"

Вчера при аресте двух снайперов один избрал "концерт Кобзона", а другой – сдался в тюрьму – и сдал "все и всех"!", - отмечается в сообщении.

Смотрите: Бойцы легиона ВСУ "Свобода России" обратились к бывшим коллегам из армии РФ: "Переходите к нам. Вместе мы должны освободить нашу Россию от Путина и его прихвостней". ВИДЕО