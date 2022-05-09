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Новости Пожары в Украине Война
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Лесные пожары продолжаются на временно оккупированной территории Херсонщины: Рашисты не позволяют тушить огонь

пожежа,ліс

На временно оккупированной Херсонской области продолжаются лесные пожары, под угрозой остаются населенные пункты, российские оккупанты не разрешали тушить огонь.

Об этом рассказал глава Чулаковской объединенной территориальной громады Александр Мусиенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В громаде в общей сложности у нас 13 сел, возле леса находится половина. Не так давно сегодня связывался с Чулаковкой. Пожара на территории Чулаковского лесничества пока нет, под контролем, некоторые ячейки возгорания есть, то работники лесхоза сразу их локализуют. Большая задымленность в селе, людям практически нечем дышать и много летящего пепла", - пояснил он.

По его информации, возле сел Ивановка и Геройское постоянные пожары, в Геройском огонь добирался до домов, местные жители организовались вместе с работниками лесхоза на борьбу с огнем, поскольку спасателей нет. Но российские военные не позволили ликвидировать пожар.

Как отметил глава громады, герой лесничий, который пошел узнать у оккупантов, можно ли выезжать на пожар технике, был задержан российскими военными более чем на сутки, а из Ивановского лесничества старшего лесничего не было трое суток, вернули его вчера.

Читайте: Оккупанты не дают тушить пожар на Кинбурнской косе, который вот-вот может сжечь несколько сел

пожар (5974) Херсонская область (4895)


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Там нібито лука перевзувся.
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09.05.2022 20:36 Ответить
Чув сьогодні його промову в прямому етері... Гидко було, дружина не витримала втікла... Читав з листа звичайний вато-зомбі-бред. Скоріше за все затверджений в кремлі...
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09.05.2022 21:07 Ответить
Кацапи ненавидять все живе.
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09.05.2022 20:36 Ответить
хочуть залишити після себе випалену пустелю,покидьки
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09.05.2022 20:38 Ответить
Шкода. Херсон чудовий край. Був там на помідорах студентом.
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09.05.2022 20:40 Ответить
"Зеленку" випалюють, гади. Про всяк випадок.
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09.05.2022 23:52 Ответить
 
 