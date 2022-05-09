РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13533 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
7 213 11

У Пентагона есть единичные доказательства, что россияне отказываются выполнять приказы на Донбассе

пентагон

Американская разведка имеет единичные свидетельства, что российские военные в Донбассе, вплоть до уровня командира батальона, отказываются выполнять приказы руководства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом неназванный высокопоставленный чиновник Пентагона заявил в комментарии CNN.

Чиновник говорит, что российские солдаты и командиры либо отказываются выполнять приказы, либо выполняют их нехотя, по сути, совершая молчаливый саботаж.

По словам чиновника, российское военное командование до сих пор не справилось с проблемами с тыловым обеспечением войск и поддержкой боевого духа солдат.

Читайте: Пентагон закупит для Украины ракеты с лазерной наводкой и беспилотники-разведчики, - The Washington Post

Пентагон (1469) указ (528)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+5
Пентагону незачем рисковать репутацией: если он говорит про "одиночные" случаи, значит их десятки.
Сарафанное радио уже разнесло славу о пропавших без вести, за которых никто не будет ничего платить, а подыхать за дворцы Сечиных и Ротенбергов дурных нет. Дешевле сдаться в плен и получить новый паспорт.
показать весь комментарий
09.05.2022 21:38 Ответить
+1
всьо ідьот по плану
показать весь комментарий
09.05.2022 20:47 Ответить
+1
Пентагон говорит! Писдеть вообще не их дело. Дальше думаем сами
показать весь комментарий
09.05.2022 21:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
всьо ідьот по плану
показать весь комментарий
09.05.2022 20:47 Ответить
Напевно непоодинокі випадки..треба заголовок подати???!!
показать весь комментарий
09.05.2022 22:15 Ответить
а Кім каже, що касапські літуни відмовляються бомбити наші позиції - скидають бомби в полях, в безлюдному степу.
показать весь комментарий
09.05.2022 20:47 Ответить
Ну може деякі і відмовляються. Їм-то так краще - не треба ризикувати власною сракою в зоні дії ППО.
показать весь комментарий
09.05.2022 21:26 Ответить
Пентагон говорит! Писдеть вообще не их дело. Дальше думаем сами
показать весь комментарий
09.05.2022 21:08 Ответить
От как раз наши и ******.
показать весь комментарий
09.05.2022 21:12 Ответить
Давайте без шапкозакидпательства....
показать весь комментарий
09.05.2022 21:13 Ответить
Пентагону незачем рисковать репутацией: если он говорит про "одиночные" случаи, значит их десятки.
Сарафанное радио уже разнесло славу о пропавших без вести, за которых никто не будет ничего платить, а подыхать за дворцы Сечиных и Ротенбергов дурных нет. Дешевле сдаться в плен и получить новый паспорт.
показать весь комментарий
09.05.2022 21:38 Ответить
чого цьому солдафону воювати,
краще піде помародерить
показать весь комментарий
10.05.2022 01:11 Ответить
Дуже цікаве явище. Коли воно стане масовим, можливо, і війна закінчиться швидко.

Адже Путлер воює не сам - він віддає накази. Достатньо, щоб ці накази не виконували ті люди, яким ці накази дані, і тоді ті накази і ті головні злочинці, які дають злочинні накази, залишаться без влади.
показать весь комментарий
10.05.2022 01:27 Ответить
 
 