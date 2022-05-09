У Пентагона есть единичные доказательства, что россияне отказываются выполнять приказы на Донбассе
Американская разведка имеет единичные свидетельства, что российские военные в Донбассе, вплоть до уровня командира батальона, отказываются выполнять приказы руководства.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом неназванный высокопоставленный чиновник Пентагона заявил в комментарии CNN.
Чиновник говорит, что российские солдаты и командиры либо отказываются выполнять приказы, либо выполняют их нехотя, по сути, совершая молчаливый саботаж.
По словам чиновника, российское военное командование до сих пор не справилось с проблемами с тыловым обеспечением войск и поддержкой боевого духа солдат.
Топ комментарии
+5 Colt
показать весь комментарий09.05.2022 21:38 Ответить Ссылка
+1 Андрей Дрофяк
показать весь комментарий09.05.2022 20:47 Ответить Ссылка
+1 Олег Кущ #490032
показать весь комментарий09.05.2022 21:08 Ответить Ссылка
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Сарафанное радио уже разнесло славу о пропавших без вести, за которых никто не будет ничего платить, а подыхать за дворцы Сечиных и Ротенбергов дурных нет. Дешевле сдаться в плен и получить новый паспорт.
краще піде помародерить
Адже Путлер воює не сам - він віддає накази. Достатньо, щоб ці накази не виконували ті люди, яким ці накази дані, і тоді ті накази і ті головні злочинці, які дають злочинні накази, залишаться без влади.