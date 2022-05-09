У Пентагона есть единичные доказательства, что россияне отказываются выполнять приказы на Донбассе

Американская разведка имеет единичные свидетельства, что российские военные в Донбассе, вплоть до уровня командира батальона, отказываются выполнять приказы руководства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом неназванный высокопоставленный чиновник Пентагона заявил в комментарии CNN.

Чиновник говорит, что российские солдаты и командиры либо отказываются выполнять приказы, либо выполняют их нехотя, по сути, совершая молчаливый саботаж.

По словам чиновника, российское военное командование до сих пор не справилось с проблемами с тыловым обеспечением войск и поддержкой боевого духа солдат.

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