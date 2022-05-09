РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13442 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
5 216 12

На Восточном направлении 9 мая отбиты 8 атак россиян, уничтожены до 250 оккупантов, 13 танков, 11 единиц бронетехники, 1 беспилотник, - ОТГ "Схід"

танк,рф

Оперативно-тактическая группировка "Схід" обнародовала результаты противостояния российскому вторжению 9 мая.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке командования.

В сообщении отмечается: "9 мая, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" украинскими воинами было отбито 8 атак российских фашистских войск. В результате боев было уничтожено: личного состава – до 250; танки – 13; БТР – 1; БМП – 10; САУ – 1; минометы – 2; АТТ – 6; БПЛА – 1".

Читайте: На Восточном направлении 8 мая враг совершил 4 атаки, уничтожено 190 оккупантов, 15 танков, 26 единиц бронетехники, 2 беспилотника, - ОТУ "Восток"

техника (1752) ВСУ (6695)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+20
Хороший результат.
показать весь комментарий
09.05.2022 21:31 Ответить
+18
Кожен вбитий росіянин - це маленький крок до Перемоги людей над нелюдами-нацистами .
Слава ЗСУ ! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 )) Смерть російсько-фашистським загарбникам !
показать весь комментарий
09.05.2022 21:33 Ответить
+12
Можем повторить.
показать весь комментарий
09.05.2022 21:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хороший результат.
показать весь комментарий
09.05.2022 21:31 Ответить
По танках ОК!
показать весь комментарий
09.05.2022 21:35 Ответить
Можем повторить.
показать весь комментарий
09.05.2022 21:33 Ответить
Кожен вбитий росіянин - це маленький крок до Перемоги людей над нелюдами-нацистами .
Слава ЗСУ ! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 )) Смерть російсько-фашистським загарбникам !
показать весь комментарий
09.05.2022 21:33 Ответить
Пісня з скайриму https://youtu.be/PIvmEmJDBm8
показать весь комментарий
09.05.2022 21:35 Ответить
Ого.Значит жарко там.
показать весь комментарий
09.05.2022 21:38 Ответить
Там уже полтора месяца жарко. Барвенково-Святогорск-Лиман.
показать весь комментарий
09.05.2022 21:42 Ответить
Купе. В купе сидять троє: грузин, москаль і українець... Раптом грузину

заманулося кохання і вирішив він пригостити одного із супутників

великим смачним шматком сала, а потім задовольнити себе... Дістав його,

поклав на стіл та й каже:

- Ану хлопці беріть, їжте! Мені не шкода!

А хлопці голодні. Ну москаль і думає: з'їм, їсти ж хочеться... але

грузин потім приставати буде, як йому кохання заманеться.. Та ну його -

я краще потерплю ...

А українцю теж хочеться... "Та ні - думає -

не буду їсти! Грузин захоче кохання - не викрутишся... Але ж їсти то

хочеться... А от я з'їм сала, в мене сили в руках прибавиться і

відіб'юся від нього..."

З'їв українець сала, і сидять всі далі мовчки. А тут раптом грузин і питає в українця:

- Ну як з'їв сала?

- Так, з'їв! - відповідає той

- І сили в руках додалось?

- Так додалося!

- Ну то, потримай мені москаля, поки я його грати буду...
показать весь комментарий
09.05.2022 21:43 Ответить
Пісня з скайриму українська мова пророчі слова про Україну https://youtu.be/PIvmEmJDBm8
показать весь комментарий
09.05.2022 21:43 Ответить
-Яка різниці між москалем та цибулею?
- Коли ріжеш цибулю - плачеш.
показать весь комментарий
09.05.2022 21:47 Ответить
👍🏼👍🏼👍🏼🤣🤣🤣
показать весь комментарий
09.05.2022 22:11 Ответить
 
 