На Восточном направлении 9 мая отбиты 8 атак россиян, уничтожены до 250 оккупантов, 13 танков, 11 единиц бронетехники, 1 беспилотник, - ОТГ "Схід"

Оперативно-тактическая группировка "Схід" обнародовала результаты противостояния российскому вторжению 9 мая.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке командования.

В сообщении отмечается: "9 мая, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" украинскими воинами было отбито 8 атак российских фашистских войск. В результате боев было уничтожено: личного состава – до 250; танки – 13; БТР – 1; БМП – 10; САУ – 1; минометы – 2; АТТ – 6; БПЛА – 1".

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