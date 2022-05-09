На Восточном направлении 9 мая отбиты 8 атак россиян, уничтожены до 250 оккупантов, 13 танков, 11 единиц бронетехники, 1 беспилотник, - ОТГ "Схід"
Оперативно-тактическая группировка "Схід" обнародовала результаты противостояния российскому вторжению 9 мая.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке командования.
В сообщении отмечается: "9 мая, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" украинскими воинами было отбито 8 атак российских фашистских войск. В результате боев было уничтожено: личного состава – до 250; танки – 13; БТР – 1; БМП – 10; САУ – 1; минометы – 2; АТТ – 6; БПЛА – 1".
Топ комментарии
+20 Петрович123456
показать весь комментарий09.05.2022 21:31 Ответить Ссылка
+18 Vitaliy Darmits
показать весь комментарий09.05.2022 21:33 Ответить Ссылка
+12 Генадий Горелик
показать весь комментарий09.05.2022 21:33 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Слава ЗСУ ! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 )) Смерть російсько-фашистським загарбникам !
заманулося кохання і вирішив він пригостити одного із супутників
великим смачним шматком сала, а потім задовольнити себе... Дістав його,
поклав на стіл та й каже:
- Ану хлопці беріть, їжте! Мені не шкода!
А хлопці голодні. Ну москаль і думає: з'їм, їсти ж хочеться... але
грузин потім приставати буде, як йому кохання заманеться.. Та ну його -
я краще потерплю ...
А українцю теж хочеться... "Та ні - думає -
не буду їсти! Грузин захоче кохання - не викрутишся... Але ж їсти то
хочеться... А от я з'їм сала, в мене сили в руках прибавиться і
відіб'юся від нього..."
З'їв українець сала, і сидять всі далі мовчки. А тут раптом грузин і питає в українця:
- Ну як з'їв сала?
- Так, з'їв! - відповідає той
- І сили в руках додалось?
- Так додалося!
- Ну то, потримай мені москаля, поки я його грати буду...
- Коли ріжеш цибулю - плачеш.