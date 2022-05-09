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Фон дер Ляйен обсудила нефтяное эмбарго с Орбаном: Прогресс есть, но нужна дальнейшая работа

ляєн

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обсудила с премьером Венгрии Виктором Орбаном эмбарго на российскую нефть.

Об этом она сообщила в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Вечерняя дискуссия с премьер-министром Виктором Орбаном помогла прояснить вопросы, связанные с санкциями и энергетической безопасностью. Мы добились прогресса, но нужна дальнейшая работа", - говорится в сообщении.

В то же время фон дер Ляйен сообщила о намерении провести видеоконференцию с "региональными игроками для укрепления регионального сотрудничества в области нефтяной инфраструктуры".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Еврокомиссии лично едет убеждать Орбана относительно нефтяного эмбарго

эмбарго (226) Виктор Орбан (479) Урсула фон дер Ляйен (541)


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Топ комментарии
+10
Пояснили ********, насколько может уменьшиться им помощь от ЕС
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09.05.2022 21:35 Ответить
+9
Мадяры упоротые подху.ловники уже ******* всю Европу. Что за нация конченная.
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09.05.2022 21:36 Ответить
+8
Як вступити https://www.gumor.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B2_%28%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%83%29 в вашу організацію?
- https://www.gumor.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B0 Треба вбити 8 москалів https://www.gumor.org/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%96_%28%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%83%29 і одного кота...
- https://www.gumor.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B0_%28%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%83%29 А кота за що?
- Ви прийняті!
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09.05.2022 21:48 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Пояснили ********, насколько может уменьшиться им помощь от ЕС
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09.05.2022 21:35 Ответить
Їм пофіг. Вони їдять з руки хутина.
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09.05.2022 21:37 Ответить
Питання, чиї руки можуть дати більше.
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09.05.2022 22:01 Ответить
выпустить ему кишки и дело с концом ..
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10.05.2022 00:27 Ответить
It's impossible. Sorry.
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09.05.2022 21:36 Ответить
Мадяры упоротые подху.ловники уже ******* всю Европу. Что за нация конченная.
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09.05.2022 21:36 Ответить
я тебя клоуна предупреждал...
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09.05.2022 21:51 Ответить
Чтобы ускорить процедуру пригласите Владимира Кличко!
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09.05.2022 21:39 Ответить
паяльник с утюгом пробовала ?
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09.05.2022 21:40 Ответить
Сперва на кол посадить, а уж потом...
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09.05.2022 22:57 Ответить
Поки що пальці дверима щеміла. Прогрес є. Тепер пора прасочку спробувати. Якщо і після цього не зголоситься, тоді вже - паяльник. Це вже точно спрацює. 😨
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10.05.2022 00:43 Ответить
Так работайте, фрау!
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09.05.2022 21:41 Ответить
Они тянут время. Ну Урсула вроде как одна из немногих там адекватных. Ну ясно же что настоящее эмбарго это смерть кацапии, поэтому подкацапникииникогда не будут согласны выдумывая самые обсурдные пиичины
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09.05.2022 21:41 Ответить
Зловив українець золоту рибку і каже:

- Хочу, щоб мертві москалі пливли в трунах по Дніпру.

Рибка:

- Та не не всі москалі такі погані, зустрічаються серед них і добрі.

Українець:

- Ну добре, тоді нехай погані москалі пливуть в поганих трунах, а добрі - в добрих.
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09.05.2022 21:44 Ответить
Урсула. Ви просто витрачаєте свій час. Там нема з ким говорити.
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09.05.2022 21:46 Ответить
Ні про що. Цікаво,в ЄС є якийсь статут, чи хто як хоче так і дроче? Сьогодні мадярські посібники нацистів х@р поклали на так звані "європейські цінності",а завтра просто прийдуть в штаб-квартиру в Брюсселі і всіх постріляють.
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09.05.2022 21:46 Ответить
Як вступити https://www.gumor.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B2_%28%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%83%29 в вашу організацію?
- https://www.gumor.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B0 Треба вбити 8 москалів https://www.gumor.org/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%96_%28%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%83%29 і одного кота...
- https://www.gumor.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B0_%28%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%83%29 А кота за що?
- Ви прийняті!
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09.05.2022 21:48 Ответить
Венгрия была и осталась фашистской страной. Раньше липла к гитлеру, теперь к путлеру.
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09.05.2022 21:50 Ответить
Та ви не просто засуньте в сраку йому паяльник, цього замало для розуміння, потрібно в розетку ввімкнути!
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09.05.2022 21:52 Ответить
На 10 млн населения Угорщини це копiйки...
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09.05.2022 21:53 Ответить
Дайте йому хабаря..він інакше не розуміє..
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09.05.2022 21:55 Ответить
Дайте йому дрючком. Палицею. Можна булавой або відключенням від дотацій. Та його виборцям також. Вони інакше не розуміють.
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09.05.2022 22:03 Ответить
Угры никогда не входили в Большие Дома Европы. Их там всегда считали кочевниками, по-нашему - цыганвой. Но уграм это всегда так хотелось, что даже кушать не могли. А если не могли кушать, то могли какать с позволения вышеупомянутых Домов. Результат - на лице
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09.05.2022 22:08 Ответить
А чи немає якогось варіанту винести Угорщину "за скобки". Якщо решта згодні можна і потерпіти одну заблукавшу овечку...
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09.05.2022 22:13 Ответить
Адвокати у законі не дозволять. Закон - це те, що можна розглядати так, а можна інакше. Це залежить від тих, хто розглядатиме.

Вибачте за цинізм, будь ласка.
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09.05.2022 22:20 Ответить
100 пудов орбан отрабатывает миллионны от путина и выхода у него уже нет как и у лукашенко.
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09.05.2022 22:14 Ответить
угорщина це прикриття для Європи,яка не може обійтися без кацапських енергоносіїв.
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09.05.2022 22:22 Ответить
Санкції вторинні на них, да й пес з ними!
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09.05.2022 22:26 Ответить
po hodu nuzen volshebny pendelj ot J.B.
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09.05.2022 23:03 Ответить
Выпускайте Кракена Байдена!
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10.05.2022 02:18 Ответить
 
 