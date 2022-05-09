Фон дер Ляйен обсудила нефтяное эмбарго с Орбаном: Прогресс есть, но нужна дальнейшая работа
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обсудила с премьером Венгрии Виктором Орбаном эмбарго на российскую нефть.
Об этом она сообщила в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Вечерняя дискуссия с премьер-министром Виктором Орбаном помогла прояснить вопросы, связанные с санкциями и энергетической безопасностью. Мы добились прогресса, но нужна дальнейшая работа", - говорится в сообщении.
В то же время фон дер Ляйен сообщила о намерении провести видеоконференцию с "региональными игроками для укрепления регионального сотрудничества в области нефтяной инфраструктуры".
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- Хочу, щоб мертві москалі пливли в трунах по Дніпру.
Рибка:
- Та не не всі москалі такі погані, зустрічаються серед них і добрі.
Українець:
- Ну добре, тоді нехай погані москалі пливуть в поганих трунах, а добрі - в добрих.
- https://www.gumor.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B0 Треба вбити 8 москалів https://www.gumor.org/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%96_%28%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%83%29 і одного кота...
- https://www.gumor.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B0_%28%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%83%29 А кота за що?
- Ви прийняті!
Вибачте за цинізм, будь ласка.
КракенаБайдена!