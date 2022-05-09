Фон дер Ляйен обсудила нефтяное эмбарго с Орбаном: Прогресс есть, но нужна дальнейшая работа

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обсудила с премьером Венгрии Виктором Орбаном эмбарго на российскую нефть.

Об этом она сообщила в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Вечерняя дискуссия с премьер-министром Виктором Орбаном помогла прояснить вопросы, связанные с санкциями и энергетической безопасностью. Мы добились прогресса, но нужна дальнейшая работа", - говорится в сообщении.

В то же время фон дер Ляйен сообщила о намерении провести видеоконференцию с "региональными игроками для укрепления регионального сотрудничества в области нефтяной инфраструктуры".

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