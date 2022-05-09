На Донбассе отбиты 15 атак врага, уничтожены 1 ЗРК, 9 танков, 3 артсистемы, 25 единиц бронетехники, 1 беспилотник, - пресс-центр ОС

На Донецком и Луганском направлениях продолжаются ожесточенные бои. Наши воины отражают атаки русских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Группировки объединенных сил.

В сообщении отмечается: "В течение текущих суток, 9 мая, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отразили 15 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли урон российским оккупантам.

В частности, украинские защитники уничтожили один зенитный ракетный комплекс, 9 танков, 3 артиллерийские системы, 25 единиц боевой бронированной техники, 3 единицы специальной инженерной техники и 3 автомобиля врага.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".

Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!"

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