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Новости Агрессия России против Украины Война
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На Донбассе отбиты 15 атак врага, уничтожены 1 ЗРК, 9 танков, 3 артсистемы, 25 единиц бронетехники, 1 беспилотник, - пресс-центр ОС

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На Донецком и Луганском направлениях продолжаются ожесточенные бои. Наши воины отражают атаки русских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Группировки объединенных сил.

В сообщении отмечается: "В течение текущих суток, 9 мая, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отразили 15 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли урон российским оккупантам.

В частности, украинские защитники уничтожили один зенитный ракетный комплекс, 9 танков, 3 артиллерийские системы, 25 единиц боевой бронированной техники, 3 единицы специальной инженерной техники и 3 автомобиля врага.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".

Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала суток на Донбассе уничтожено 19 танков оккупантов, сбит вертолет Ми-28Н и 6 беспилотников, - пресс-центр ОС

Донбасс (26957) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
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1920. https://www.gumor.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6 Париж , кабаре, https://www.gumor.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B2_%28%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%83%29 В залі сидять кілька емігрантів-білогвардійців.
- Панове, Знаєте, чого https://www.gumor.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B1_%28%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%83%29 б мені зараз хотілося? Нажертися горілки, дати у пику офіціантові, https://www.gumor.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B0_%28%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%83%29 а після залізти та срати у https://www.gumor.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D1%8C рояль !
-Поручік! Ви що ?! Це ж не https://www.gumor.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8E Росія , вони ж не зрозуміють, https://www.gumor.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8E%D0%BA тварюки дикі !!!
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09.05.2022 21:49 Ответить
+8
"В связи с погодой"
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09.05.2022 21:56 Ответить
+7
Коротко о попытках оккупантов форсировать Северский Донец.

InformNapalm сообщает: первым был подбит танк. Экипаж ранен, пытался вернуться вплавь, но ушёл на корм рыбкам. Затем уничтожен танк или БМП, который только начал заезжать на понтон. Получил попадание, съехал с понтона и перевернулся на бок. Экипаж утонул, труп одного из членов экипажа плавает рядом. Следующим уничтожен буксирно-моторный катер БМК-МТ.

Остальная техника начала разворачиваться и отступать от переправы. По ней начала работать украинская артиллерия. Через какое-то время рашисты попытались оттащить первый подбитый танк, но потеряли БРЭМ-1. Рядом лег снаряд и одна из секций понтонного моста, получив пробоину под весом БРЭМ-1 вместе с ним ушла под воду.

Вот такой весёлый "день победы" выдался у рашистов...

*переказ інфи https://t.me/Sharpreview/13755 Олега Шарпа
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09.05.2022 23:41 Ответить
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1920. https://www.gumor.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6 Париж , кабаре, https://www.gumor.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B2_%28%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%83%29 В залі сидять кілька емігрантів-білогвардійців.
- Панове, Знаєте, чого https://www.gumor.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B1_%28%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%83%29 б мені зараз хотілося? Нажертися горілки, дати у пику офіціантові, https://www.gumor.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B0_%28%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%83%29 а після залізти та срати у https://www.gumor.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D1%8C рояль !
-Поручік! Ви що ?! Це ж не https://www.gumor.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8E Росія , вони ж не зрозуміють, https://www.gumor.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8E%D0%BA тварюки дикі !!!
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09.05.2022 21:49 Ответить
щось літаки зникли
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09.05.2022 21:52 Ответить
"В связи с погодой"
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09.05.2022 21:56 Ответить
Від пророчих слів про Україну з цієї пісні з скайриму в мене мороз по шкіріhttps://youtu.be/PIvmEmJDBm8
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09.05.2022 21:52 Ответить
По классике трохи не так.
- господа офицери. Вот вилез би на етот белий рояль и насрал. Так не поймут.
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09.05.2022 21:56 Ответить
а підарасів що, нема???
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09.05.2022 22:00 Ответить
А яка різниця між зведенням по Донбасу і Сходом? Це окремі ділянки? Чи може Схід це ширше поняття і включає і Донбас? Хтось втаємничений може пояснити в чому фішка? Чому окремо звітують про Схід і Донбас?
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09.05.2022 22:03 Ответить
Я так розумію що Донбас - це зона ООС, а схід - північніше, Харьківська обл
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09.05.2022 23:02 Ответить
Можливо тому що ООС до 24 лютого відбувалась виключно в межах Донецькой та Луганськой областей. А включіти сюди Харківську якось дивно, тому її рахують окремо.
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10.05.2022 00:03 Ответить
Коротко о попытках оккупантов форсировать Северский Донец.

InformNapalm сообщает: первым был подбит танк. Экипаж ранен, пытался вернуться вплавь, но ушёл на корм рыбкам. Затем уничтожен танк или БМП, который только начал заезжать на понтон. Получил попадание, съехал с понтона и перевернулся на бок. Экипаж утонул, труп одного из членов экипажа плавает рядом. Следующим уничтожен буксирно-моторный катер БМК-МТ.

Остальная техника начала разворачиваться и отступать от переправы. По ней начала работать украинская артиллерия. Через какое-то время рашисты попытались оттащить первый подбитый танк, но потеряли БРЭМ-1. Рядом лег снаряд и одна из секций понтонного моста, получив пробоину под весом БРЭМ-1 вместе с ним ушла под воду.

Вот такой весёлый "день победы" выдался у рашистов...

*переказ інфи https://t.me/Sharpreview/13755 Олега Шарпа
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09.05.2022 23:41 Ответить
"Рукожопі", сер! Якщо поряд розірвався снаряд і осколок пробив понтон і він затонув - значить понтонери - мудаки і ледацюги Казали мені понтонери, що в період бойових дій понтон всередині заповнюється піноутворювачем, який стає подібним до твердого пінопласту (у мене поплавки з нього виточені - саме понтонери подарували) І коли куля чи осколок понтон пробиває, то йому похрєн! Бо він тоді просто великий шматок пінопласту в металевому корпусі А ці - або піноутворювач забули залить, або полінилися, або просто його пропили давно і заливать було нічого! Але це ще й означає, що до затяжної серйозної війни кацапи не готувалися, а тут "Хватай мешки - вакзал атходит!" і вони погнали понтонний парк в зону бойових дій без передбойової підготовки А саме це свідчить додатково про те, що "С "вашими" у нас всё дагаворено - сдавайтесь!"
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10.05.2022 06:23 Ответить
 
 