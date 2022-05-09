На Донбассе отбиты 15 атак врага, уничтожены 1 ЗРК, 9 танков, 3 артсистемы, 25 единиц бронетехники, 1 беспилотник, - пресс-центр ОС
На Донецком и Луганском направлениях продолжаются ожесточенные бои. Наши воины отражают атаки русских оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Группировки объединенных сил.
В сообщении отмечается: "В течение текущих суток, 9 мая, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отразили 15 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли урон российским оккупантам.
В частности, украинские защитники уничтожили один зенитный ракетный комплекс, 9 танков, 3 артиллерийские системы, 25 единиц боевой бронированной техники, 3 единицы специальной инженерной техники и 3 автомобиля врага.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".
Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!"
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- Панове, Знаєте, чого https://www.gumor.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B1_%28%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%83%29 б мені зараз хотілося? Нажертися горілки, дати у пику офіціантові, https://www.gumor.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B0_%28%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%83%29 а після залізти та срати у https://www.gumor.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D1%8C рояль !
-Поручік! Ви що ?! Це ж не https://www.gumor.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8E Росія , вони ж не зрозуміють, https://www.gumor.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8E%D0%BA тварюки дикі !!!
- господа офицери. Вот вилез би на етот белий рояль и насрал. Так не поймут.
InformNapalm сообщает: первым был подбит танк. Экипаж ранен, пытался вернуться вплавь, но ушёл на корм рыбкам. Затем уничтожен танк или БМП, который только начал заезжать на понтон. Получил попадание, съехал с понтона и перевернулся на бок. Экипаж утонул, труп одного из членов экипажа плавает рядом. Следующим уничтожен буксирно-моторный катер БМК-МТ.
Остальная техника начала разворачиваться и отступать от переправы. По ней начала работать украинская артиллерия. Через какое-то время рашисты попытались оттащить первый подбитый танк, но потеряли БРЭМ-1. Рядом лег снаряд и одна из секций понтонного моста, получив пробоину под весом БРЭМ-1 вместе с ним ушла под воду.
Вот такой весёлый "день победы" выдался у рашистов...
*переказ інфи https://t.me/Sharpreview/13755 Олега Шарпа