РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13124 посетителя онлайн
Новости Война
10 706 33

"Путин получил противоположное тому, что хотел, а именно – больше, а не меньше НАТО", – Шольц

путін

Германия продолжит поддерживать Украину финансово, а также предоставить ей вооружение.

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в Берлине на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, Украина принадлежит к европейской семье.

Канцлер пообещал дальнейшую поддержку Украине, которая стала жертвой отвратительной захватнической войны, развязанной Россией.

"ФРГ будет продолжать оказывать очень большую финансовую поддержку Украине… Мы продолжим, как и многие другие, вносить очень большой вклад в вооружение Украины, чтобы она могла как можно дольше защищаться", - добавил он.

Шольц отметил, что Европа и НАТО не позволили себя разъединить, что они действуют вместе, чего Путин никогда не ожидал и что стало одним из его величайших просчетов в этой войне.

"Путин получил противоположное тому, что хотел, а именно – больше, а не меньше НАТО", – добавил Шольц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шольц о поставках оружия Украине: "Путин не оставляет нам иного выбора"

НАТО (10086) путин владимир (31565) россия (96200) Шольц Олаф (912)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+21
Шольц тупой. Да похер ему на расширение НАТО. Это просто типа обоснование чего на Украину напасть нужно для быдла кацапского
показать весь комментарий
09.05.2022 21:54 Ответить
+8
Следуя логика Шольца, то путлер теперь должен на Финляндию и Швецию наступать или как минимум крылатые ракеты туда запускать по военным объектам. Но этого не будет ибо похер ему на НАТО, он прекрасно знает, что альянс не предоставляет угрозы для рашки и нападать не будет, более ему не нужны Финляндия и Швеция для его СССР 2.0, в отличии от Украины
показать весь комментарий
09.05.2022 22:00 Ответить
+8
Не Империю, а совок. В идеале даже вернуть Берлинскую Стену. Это ******* шизофреник хочет в свою молодость вернутся, когда хер стоял.
показать весь комментарий
09.05.2022 22:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шольц тупой. Да похер ему на расширение НАТО. Это просто типа обоснование чего на Украину напасть нужно для быдла кацапского
показать весь комментарий
09.05.2022 21:54 Ответить
100%
показать весь комментарий
09.05.2022 22:02 Ответить
он не тупой, он уже заявил, что цель кацапии - востановить Российскую Империю.
показать весь комментарий
09.05.2022 22:04 Ответить
Не Империю, а совок. В идеале даже вернуть Берлинскую Стену. Это ******* шизофреник хочет в свою молодость вернутся, когда хер стоял.
показать весь комментарий
09.05.2022 22:07 Ответить
нет, империю, уже хотят создать Таврийскую губернию.
И весь зтот ****** про Новороссию.
показать весь комментарий
09.05.2022 22:14 Ответить
Это точно. Ему нужны украинские чернозёмы. Чтобы потом на вас давить через продовольствие. А если не поставит пшеницу, ячмень в Африку и Азию то беженцы из Африки и Азии заполоняют Европу, и вы побежите заглядывать ему в ...,чтобы побачити мир. И снять санкции. Шах и мат господа.
показать весь комментарий
09.05.2022 22:05 Ответить
Шваб начинает переобуваться. А что фрау Шмеркель скажет по этому поводу.
показать весь комментарий
09.05.2022 21:56 Ответить
Він не шваб.
показать весь комментарий
09.05.2022 22:16 Ответить
Шо она достаточно Украиной 7 лет занималась,теперь мудохайтесь сами.
показать весь комментарий
09.05.2022 23:55 Ответить
і саме тому ви погодилися транспортувати нафту *****......
а точнішк, фашист рашисту в очко не клюне
чи навпаки......
показать весь комментарий
09.05.2022 21:58 Ответить
Следуя логика Шольца, то путлер теперь должен на Финляндию и Швецию наступать или как минимум крылатые ракеты туда запускать по военным объектам. Но этого не будет ибо похер ему на НАТО, он прекрасно знает, что альянс не предоставляет угрозы для рашки и нападать не будет, более ему не нужны Финляндия и Швеция для его СССР 2.0, в отличии от Украины
показать весь комментарий
09.05.2022 22:00 Ответить
що це за відро?
показать весь комментарий
09.05.2022 22:01 Ответить
Новий танк. Задум така. Маленький, тож потрапити дуже важко.
показать весь комментарий
09.05.2022 22:05 Ответить
Это для путлерюгенда. Десять лет исполнилось, вперёд в последний бой за дядю Вову
показать весь комментарий
09.05.2022 22:08 Ответить
Педальный танк?
))
показать весь комментарий
10.05.2022 06:05 Ответить
МС-1
показать весь комментарий
09.05.2022 22:07 Ответить
Так МСтруальный-1, и аероплан то же МСтруальный-21.
показать весь комментарий
10.05.2022 13:08 Ответить
Тут нужен такой маааааленький Джавелин.
показать весь комментарий
09.05.2022 22:20 Ответить
такой в самый раз будет
показать весь комментарий
09.05.2022 22:50 Ответить
Шольц має зрозуміти, що пуйло - це Гітлер, та в нього особисті образи на Україну.

Тому він чинить геноцид цивільного населення.
показать весь комментарий
09.05.2022 22:03 Ответить
Просто українці знають правду: Україна - справжня Русь, а РФ - Московія, і ніякого відношення до Русі не має.
Саме тому і влаштували голодомор, саме тому постійно утискали українців, саме тому зара війна.
показать весь комментарий
09.05.2022 22:07 Ответить
Всі війни через ресурси, решта - то таке вже.
показать весь комментарий
09.05.2022 22:20 Ответить
Ви праві, Христино, але ми бачимо лише те, що творили й творять з нами. Скільки ще народів, таких як ми, наразі невідомо...
показать весь комментарий
09.05.2022 23:21 Ответить
ХЛУ пофиг НАТО, ему нужньі земли!!!
показать весь комментарий
09.05.2022 22:06 Ответить
Та не треба йому землі. Худоба просто хоче жити.
показать весь комментарий
09.05.2022 22:07 Ответить
Ну що сьогодні відбулося я не зрозумів. Не парад. Не перемога. Ну це ганьба. Як тепер їм жити?
показать весь комментарий
09.05.2022 22:06 Ответить
Как же вьі ******* ньіть на Шольца, они нам помогают, и за зто огромное спасибо Шольцу и Германии в целом.
Просто он действовал осторожно, ведь нас обвиняют в нацизме, а у них такое прошлое! Убидившись, что нацистьі - зто кацапьі, они с тройной силой бдут помогать Украине, что бьі отмьіть свое прошлое.
Так что завалите ***** !
показать весь комментарий
09.05.2022 22:12 Ответить
Кристина контролируй вылет метлы.
показать весь комментарий
09.05.2022 22:16 Ответить
я думаю реально был пакт ШОЛЬЦ -ПУТИН -СИ ЦЗИНЬ ПИНЬ с добавкой австрии и венгрии(по типу молотова риббентропа)-где обсуждался раздел украины ,захват молдовы,раздел скорее всего боснии и герцоговины и румынии,аннексия тайваня-по сути восстановление Империй ,сброс влияния США и британии.
Да и реваншистские настроения скорее всего в Германии так никогда и не утихали
показать весь комментарий
09.05.2022 22:38 Ответить
Дурачок прогавив свій шанс в 2014.
Не треба було вже лізти. Недооцінив українців...
На зелю орієнтувався
показать весь комментарий
09.05.2022 22:21 Ответить
Желая захватить Украину полностью, ********** вплотную подошёл бы к НАТО, впрочем НАТО и так давно вокруг **********. Это ответ для упоротых зомбаков рабсеян, которые думают что ********** решил их защитить от НАТО, поэтому напал на Украину.
показать весь комментарий
09.05.2022 23:21 Ответить
Ми продовжимо, як і багато інших, робити дуже великий внесок в озброєння України, щоб вона могла якомога довше захищатися", - додав він.
А пан Боріс та пан Джозеф дають зброю для того щоб Україна перемогла. Ось така невеличка різниця гера Олафа від сміливих лідерів...
показать весь комментарий
10.05.2022 00:16 Ответить
Та хай дає. Хтось дає наступальну зброю, хтось для захисту. Інші дають різні автомобілі, ПММ, медобладнання, медикаменти. Хтось - харчі, хтось - гроші. Програмери і хакери вносять свою лепту. Скооперувалися і постачають за планом. За все це ми вдячні.
показать весь комментарий
10.05.2022 00:53 Ответить
 
 