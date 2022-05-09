"Путин получил противоположное тому, что хотел, а именно – больше, а не меньше НАТО", – Шольц
Германия продолжит поддерживать Украину финансово, а также предоставить ей вооружение.
Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в Берлине на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По его словам, Украина принадлежит к европейской семье.
Канцлер пообещал дальнейшую поддержку Украине, которая стала жертвой отвратительной захватнической войны, развязанной Россией.
"ФРГ будет продолжать оказывать очень большую финансовую поддержку Украине… Мы продолжим, как и многие другие, вносить очень большой вклад в вооружение Украины, чтобы она могла как можно дольше защищаться", - добавил он.
Шольц отметил, что Европа и НАТО не позволили себя разъединить, что они действуют вместе, чего Путин никогда не ожидал и что стало одним из его величайших просчетов в этой войне.
"Путин получил противоположное тому, что хотел, а именно – больше, а не меньше НАТО", – добавил Шольц.
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И весь зтот ****** про Новороссию.
а точнішк, фашист рашисту в очко не клюне
чи навпаки......
))
Тому він чинить геноцид цивільного населення.
Саме тому і влаштували голодомор, саме тому постійно утискали українців, саме тому зара війна.
Просто он действовал осторожно, ведь нас обвиняют в нацизме, а у них такое прошлое! Убидившись, что нацистьі - зто кацапьі, они с тройной силой бдут помогать Украине, что бьі отмьіть свое прошлое.
Так что завалите ***** !
Да и реваншистские настроения скорее всего в Германии так никогда и не утихали
Не треба було вже лізти. Недооцінив українців...
На зелю орієнтувався
А пан Боріс та пан Джозеф дають зброю для того щоб Україна перемогла. Ось така невеличка різниця гера Олафа від сміливих лідерів...