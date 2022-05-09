"Путин получил противоположное тому, что хотел, а именно – больше, а не меньше НАТО", – Шольц

Германия продолжит поддерживать Украину финансово, а также предоставить ей вооружение.

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в Берлине на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, Украина принадлежит к европейской семье.

Канцлер пообещал дальнейшую поддержку Украине, которая стала жертвой отвратительной захватнической войны, развязанной Россией.

"ФРГ будет продолжать оказывать очень большую финансовую поддержку Украине… Мы продолжим, как и многие другие, вносить очень большой вклад в вооружение Украины, чтобы она могла как можно дольше защищаться", - добавил он.

Шольц отметил, что Европа и НАТО не позволили себя разъединить, что они действуют вместе, чего Путин никогда не ожидал и что стало одним из его величайших просчетов в этой войне.

"Путин получил противоположное тому, что хотел, а именно – больше, а не меньше НАТО", – добавил Шольц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шольц о поставках оружия Украине: "Путин не оставляет нам иного выбора"