Говорили о дальнейшей оборонной поддержке, - Зеленский провел переговоры со шведским премьером Андерсон

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерсон.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере Зеленского.

"Провел переговоры с премьер-министром Швеции. Обсудили взаимодействие в энергетической сфере, дальнейшую оборонную поддержку Украины в борьбе с российским агрессором, усиление санкций против РФ. В день Европы украинцы с оружием в руках защищают наши общие европейские ценности!"

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