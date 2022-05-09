Говорили о дальнейшей оборонной поддержке, - Зеленский провел переговоры со шведским премьером Андерсон
Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерсон.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере Зеленского.
"Провел переговоры с премьер-министром Швеции. Обсудили взаимодействие в энергетической сфере, дальнейшую оборонную поддержку Украины в борьбе с российским агрессором, усиление санкций против РФ. В день Европы украинцы с оружием в руках защищают наши общие европейские ценности!"
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а зэ-ля пусть и даль ихнее 9 мая не отдает
Та хороша новина у тому, що їм не дадуть об'єднатися. У нас достатньо сильне і здорове суспільство всередині країни, і у нас розумні та впливові "родичі" за кордоном.
Ви зауважили, що ми давненько не чули про плани капітуляції? І як там наша переговорна група, чи ще жива?
У деяких політиків було коротке "вікно" для злиття України, і воно вже закрилося. Попереду іще багато дивовижного, і ми всі будемо бачили, як перекидатимуть відповідальність за Маріуполь і Херсон з хворої голови на здорову, і якими огидними будуть рейтингові перегони, відкриються нові горизонти цинізму.
Нам це все ще потріпає нерви.
Але вже не уб'є.
https://t.me/nuts_roses/892