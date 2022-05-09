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Очередной нарушитель границы утонул в Тисе при попытке попасть в Румынию, - Госпогранслужба. ФОТО

В Закарпатской области при попытке пересечь границу с Румынией утонул очередной нарушитель.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает Цензор.НЕТ.

"На Закарпатье пограничники отделения "Великий Бычков" обнаружили троих нарушителей, которые пытались незаконно попасть в Румынию. Мужчины, увидев правоохранителей, поспешили преодолеть Тису, которая сейчас достаточно полноводна. Украинские пограничники проинформировали о беглецах своих румынских коллег.

Как выяснилось, со стремительным течением Тисы справился один нарушитель, живым добравшийся до сопредельной страны. Тело его 30-летнего спутника обнаружили у румынского берега во время совместных поисковых мероприятий. Судьба еще одного нарушителя границы пока неизвестна", - говорится в сообщении.

Очередной нарушитель границы утонул в Тисе при попытке попасть в Румынию, - Госпогранслужба 01

Смотрите: 10 тыс. долларов за изготовление документов для незаконного пересечения границы. Во Львове задержан мужчина. ФОТО

Отметим, что уже в мае пограничники Мукачевского отряда задержали около двух десятков военнообязанных мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу. Кроме того, с начала полномасштабного российского вторжения на участке отряда зафиксировано 5 случаев гибели мужчин при попытке нелегально попасть за границу на опасных речных или горных участках.

Госпогранслужба (6583) граница (5305) мобилизация (2814) Закарпатская область (2610)


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Топ комментарии
+14
Якби, він не втопився сам, його б все одно втопили б, солдати НАТО...
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09.05.2022 22:12 Ответить
+10
Для особливо обдарованих додам - наша влада не мотивована вести нас в ЄС
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09.05.2022 22:14 Ответить
+8
Молодцом! Толку от померлого все равно никакого).
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09.05.2022 22:08 Ответить
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Молодцом! Толку от померлого все равно никакого).
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09.05.2022 22:08 Ответить
Сам бачив?
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09.05.2022 22:14 Ответить
Шкода що ти кацап не потрапив до них !
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09.05.2022 22:28 Ответить
Якби, він не втопився сам, його б все одно втопили б, солдати НАТО...
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09.05.2022 22:12 Ответить
Сезон потопельників купання на Тисі відкритий)
Зелений туризм віг такий, не плутати з зеленими підерасами!
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09.05.2022 22:13 Ответить
Доки ми не станемо частиною ЄС, контрабанда буде збагачувати усіх зацікавлених. Ще треба щось пояснювати?
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09.05.2022 22:13 Ответить
Для особливо обдарованих додам - наша влада не мотивована вести нас в ЄС
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09.05.2022 22:14 Ответить
Павлюк є "король контрабанди", по сумісництву є депутатом "слугою" і спонсором Зеленського.
Ви хочете лишити доходів президента?
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09.05.2022 22:17 Ответить
Боже збав. Я хочу лишити його всього
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09.05.2022 23:19 Ответить
не досталось румынам немного контрабандных носителей руского мира.
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09.05.2022 22:18 Ответить
кто не плавал в горных речках, то той даун...те сраных 50 м с течением...это не мультики и не кино...
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09.05.2022 22:17 Ответить
На війну рідну землю захищати - страшно, а в холодній бурхливій річці втопитися - ні... Кожному своє.
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10.05.2022 00:58 Ответить
Те двое наверняка реставрировали побег Остапа Бендера из "золотого телёнка".
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09.05.2022 22:26 Ответить
Фу, які кончені!
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09.05.2022 22:28 Ответить
Ну-у , то таке . Буває . Як кажуть : Не знаєш броду , не лізь у воду .
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09.05.2022 22:41 Ответить
Дід Дарвин ніби вже не потребує доказів своєї теорії, проте вони завжди знаходяться
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09.05.2022 22:43 Ответить
і кому з цього користь? він однаково би не пішов воювати! треба зробити війсково забов,язаними з 15 років до 70! А зброю населенню так й не видали, та не дозволили огнестрел нарізний! Бо людей бояться більш путі....
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09.05.2022 23:00 Ответить
в теробороне выдавали, че не пошел
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09.05.2022 23:02 Ответить
корысть есть Дарвину-естественный отбор по отсеиванию "патриотов" и просто дебилов
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09.05.2022 23:06 Ответить
Не*уй шастать.
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09.05.2022 23:46 Ответить
Чим Україна відрізняється від мордору? Практично нічим, досить подивитись тільки на закон про мобілізацію, за законом воювати зобов"язані лише чорні люди, а білі - як то сбушники, поліціянти, держохоронці, депутати, бізнесмени - цього робити не зобов"язані, бо в них, бачте, така робота, але у війну у нас у всіх одна робота: ЗАХИЩАТИ БАТЬКІВЩИНУ, але зелепупські депутати поділили людей, і більша частина чоловіків стала рабами у власній країні, у якої просто вкрали право вибору і залишили без роботи, без засобів до існування і з придуманою ганьбою...
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10.05.2022 07:23 Ответить
 
 