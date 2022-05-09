Очередной нарушитель границы утонул в Тисе при попытке попасть в Румынию, - Госпогранслужба. ФОТО

В Закарпатской области при попытке пересечь границу с Румынией утонул очередной нарушитель.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает Цензор.НЕТ.

"На Закарпатье пограничники отделения "Великий Бычков" обнаружили троих нарушителей, которые пытались незаконно попасть в Румынию. Мужчины, увидев правоохранителей, поспешили преодолеть Тису, которая сейчас достаточно полноводна. Украинские пограничники проинформировали о беглецах своих румынских коллег.

Как выяснилось, со стремительным течением Тисы справился один нарушитель, живым добравшийся до сопредельной страны. Тело его 30-летнего спутника обнаружили у румынского берега во время совместных поисковых мероприятий. Судьба еще одного нарушителя границы пока неизвестна", - говорится в сообщении.

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Отметим, что уже в мае пограничники Мукачевского отряда задержали около двух десятков военнообязанных мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу. Кроме того, с начала полномасштабного российского вторжения на участке отряда зафиксировано 5 случаев гибели мужчин при попытке нелегально попасть за границу на опасных речных или горных участках.