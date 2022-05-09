Россияне уничтожили или повредили в Украине около сотни религиозных сооружений, - Ткаченко

С начала полномасштабного вторжения российские войска уничтожили или повредили обстрелами около сотни религиозных построек в Украине.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"С 24 февраля по начало мая россияне уже уничтожили или повредили обстрелами около сотни религиозных сооружений в Украине. Нет ни дня, чтобы мы не фиксировали преступления России против нашего культурного наследия", - написал Ткаченко.

Он напомнил, что в День памяти и примирения российские войска ракетным прицельным ударом уничтожили Георгиевский скит Свято-Успенской Святогорской лавры московского патриархата Донецкой области.

По его словам, скит разрушен дотла: почти полностью разрушены стены и перекрытия здания лавры, пострадали фасады других современных сооружений скита.

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Ткаченко отметил, что с древнейших времен в ските велось религиозно-нравственное воспитание и просветительская деятельность.

"Интересно, что это было современное сооружение, возведенное по образцу одного из храмов в россии на средства сторонников УПЦ МП. В ВСУ сообщили, что российские войска сознательно разбомбили собственную церковь, потому что не впервые атаковали этот религиозный объект. Поэтому на что мы можем надеяться, если они уничтожают даже то, что сами создали. Уничтожают остатки своих связей с чем-то просветительским и светлым", - добавил министр.

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