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Новости Агрессия России против Украины Война
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Россияне уничтожили или повредили в Украине около сотни религиозных сооружений, - Ткаченко

ткаченко

С начала полномасштабного вторжения российские войска уничтожили или повредили обстрелами около сотни религиозных построек в Украине.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"С 24 февраля по начало мая россияне уже уничтожили или повредили обстрелами около сотни религиозных сооружений в Украине. Нет ни дня, чтобы мы не фиксировали преступления России против нашего культурного наследия", - написал Ткаченко.

Он напомнил, что в День памяти и примирения российские войска ракетным прицельным ударом уничтожили Георгиевский скит Свято-Успенской Святогорской лавры московского патриархата Донецкой области.

По его словам, скит разрушен дотла: почти полностью разрушены стены и перекрытия здания лавры, пострадали фасады других современных сооружений скита.

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Ткаченко отметил, что с древнейших времен в ските велось религиозно-нравственное воспитание и просветительская деятельность.

"Интересно, что это было современное сооружение, возведенное по образцу одного из храмов в россии на средства сторонников УПЦ МП. В ВСУ сообщили, что российские войска сознательно разбомбили собственную церковь, потому что не впервые атаковали этот религиозный объект. Поэтому на что мы можем надеяться, если они уничтожают даже то, что сами создали. Уничтожают остатки своих связей с чем-то просветительским и светлым", - добавил министр.

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Лавра (421) Ткаченко Александр (429) УПЦ МП (1566) церковь (1325)


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Дмитро Яворницький стверджував, що в українській мові слово «касап - кацап» у значенні мешканця московії закріпилося вже на початку XVIII століття. Кацапа ототожнювали зі злодієм, розбійником, катом.

Яскраві приклади такого ставлення - https://uk.wikisource.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0:%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%88%D1%96%D0%B2_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE.pdf/168 у віршах Степана Руданського . Ось один із них:

Завів кацап християнина,

Зарізати хоче.

Зав'язав йому назад руки,

Ніж широкий точить.

А кацапчук семиліток: Мало не брикає:

Кругом скаче коло тата: Та все промовляє:

«Да полна уж тачать батька!..

Будєт с нєго, будєт!..

Режь же, батька! то-то любо: Как трепаться будєт!»
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09.05.2022 22:46 Ответить
Наша релігія - Україна
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09.05.2022 22:47 Ответить
Нічого страшного, прадавній Бог уже вийшов на полювання! За кожного українця, пекло вам буде - залюбки!
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09.05.2022 22:52 Ответить
Проїбав скіфське золото, ватнік сраний?
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09.05.2022 22:58 Ответить
На рахунок просвітницького та світлого - я дуже сумніваюсь . Гундяєвська церква нічого доброго навчити не може в принципі . Це терористи , педофіли і диверсанти . Вони по вуха в крові людей .
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09.05.2022 23:01 Ответить
И совсем не фашисты.
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09.05.2022 23:19 Ответить
И шо? У нас религия отделена от государства.... Ты что на попов работаешь? Может предложишь за счёт налогов их восстановить? Пусть продадут джипы... Сядут на велики.... Ну там и домишки с золотишком....
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10.05.2022 07:18 Ответить
 
 