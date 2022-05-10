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Новости Война
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Заявления Путина на параде 9 мая – это ложь и абсурд, - Белый дом

путін

Речь кремлевского лидера на параде 9 мая в Москве о том, что страны Запада сами виноваты в том, что Россия развязала войну в Украине, является ложью и абсурдом.

Об этом сообщила представитель Белого дома Джен Псаки, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Предположение, что война, которую ведет президент путин, была вызвана планами Запада, – это явная ложь и абсурд", - сказала официальная представительница администрации США.

Она подчеркнула, что другие заявления, озвученные путиным на параде, педставляют собой еще одну "версию пересмотра истории, которая приняла форму дезинформации". При этом, напомнила Псаки, это уже имело место в российских методиках.

Но, к счастью, продолжила она, сейчас все знают – и журналисты по всему миру, и обычные люди в Европе и Америке, какой "фабрикой дезинформации" являются путин и кремль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Путин получил противоположное тому, что хотел, а именно – больше, а не меньше НАТО", – Шольц

Автор: 

путин владимир (31566) россия (96216) США (27166) Псаки Джен (168)


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Топ комментарии
+19
Pilot SamolyotОFF @pilotmsv

На концерті до Дня перемоги путінські клоуни на екрані розмістили фотографію американських грабіжників Бонні та Клайда Трансляція концерту йшла на федеральному каналі.

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10.05.2022 01:06 Ответить
+19

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10.05.2022 01:08 Ответить
+19
Бункерный за последнее время сильно "побрежневел"! Может действительно скоро будет встреча на концерте "кобздона"?! 🤔
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10.05.2022 01:09 Ответить
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Pilot SamolyotОFF @pilotmsv

На концерті до Дня перемоги путінські клоуни на екрані розмістили фотографію американських грабіжників Бонні та Клайда Трансляція концерту йшла на федеральному каналі.

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10.05.2022 01:06 Ответить
Та там бы прошло, если бы и тома соера с гекльбери фином за чука с
Геком бы выдали! Папуасы ведь---ленточку дай, затанцуют!
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10.05.2022 08:39 Ответить

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10.05.2022 01:08 Ответить
Порно-победобесие! 👀
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10.05.2022 01:12 Ответить
Летчіцьі с пєлоткамі
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10.05.2022 08:07 Ответить
Оця справа справжня кобила.Ногу задирає на "полусогнутих".
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10.05.2022 01:35 Ответить
Диды воевали,внучки ноги раздвигали.
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10.05.2022 02:36 Ответить
А внуки защєку бралі
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10.05.2022 08:08 Ответить
А слева на право вторая---гут кстати, засмотрелся, спасибо.
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10.05.2022 08:42 Ответить
Ооо Я !Дастіш фантастіш !
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10.05.2022 11:00 Ответить
Танец фронтовых подруг.
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10.05.2022 13:13 Ответить
Бункерный за последнее время сильно "побрежневел"! Может действительно скоро будет встреча на концерте "кобздона"?! 🤔
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10.05.2022 01:09 Ответить
Мне вообще кажется, его там по тихому травят. Сразу замочить боятся.
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10.05.2022 01:20 Ответить
хтось сказав про *****: "недолугий кббіст з застарілой ядерной зброєю"
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10.05.2022 09:04 Ответить

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10.05.2022 01:10 Ответить
Вместо грудей - звёзды, вместо 3,14zды - серп и молот!
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10.05.2022 01:17 Ответить
Скрєпнєнько
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10.05.2022 08:10 Ответить
А ви тонко підмічаєте!
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10.05.2022 01:37 Ответить
Он и сам знает что абсурд.
Пришел за черноземами и приплел НАТО.
Грабит, насилует и Запад нас не слышит.
Смеется над всем миром, впаривая пургу.
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10.05.2022 04:05 Ответить
ні цей лайнопродукт виключно для внутрішнього споживання.
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10.05.2022 09:20 Ответить
Кажуть, українці - малоросіяни. тож згідно з Путіним і російською пропагандою, українці можуть забрати всі російські землі і сказати, що це їхні історичні землі.
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10.05.2022 06:25 Ответить
Воно нам треба? Привчити до цівілізації кацапню неможливо по визначенню. А що будуть підсирати на кожному кроці то факт. Вже два а може три покоління кацапні для людства втрачені безнадійно і перевихованню не піддаються - були дикунами , є і ними залишуться.
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10.05.2022 08:25 Ответить
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10.05.2022 08:15 Ответить
Лаптеногі політиків і дипломати розмазували дитячі сльози на гебістських пиках.
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10.05.2022 09:18 Ответить
зазеркалье
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10.05.2022 09:45 Ответить
Кордебалет ******
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10.05.2022 10:44 Ответить
 
 