Заявления Путина на параде 9 мая – это ложь и абсурд, - Белый дом
Речь кремлевского лидера на параде 9 мая в Москве о том, что страны Запада сами виноваты в том, что Россия развязала войну в Украине, является ложью и абсурдом.
Об этом сообщила представитель Белого дома Джен Псаки, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Предположение, что война, которую ведет президент путин, была вызвана планами Запада, – это явная ложь и абсурд", - сказала официальная представительница администрации США.
Она подчеркнула, что другие заявления, озвученные путиным на параде, педставляют собой еще одну "версию пересмотра истории, которая приняла форму дезинформации". При этом, напомнила Псаки, это уже имело место в российских методиках.
Но, к счастью, продолжила она, сейчас все знают – и журналисты по всему миру, и обычные люди в Европе и Америке, какой "фабрикой дезинформации" являются путин и кремль.
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Геком бы выдали! Папуасы ведь---ленточку дай, затанцуют!
Пришел за черноземами и приплел НАТО.
Грабит, насилует и Запад нас не слышит.
Смеется над всем миром, впаривая пургу.