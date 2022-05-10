В оккупированных районах Запорожской области 9 мая была создана "недостаточно яркая" картинка для российских пропагандистов, - ОВА

Запорожская областная военная администрация обнародовала информацию о ситуации в оккупированной части области 9 мая.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке ОВА.

Отмечается, что "фейк, активно распространяющийся россиянами, касается Запорожья. Минобороны РФ утверждает, что здесь якобы запретили эвакуацию гражданского населения: мол, "любые попытки жителей покинуть город жестоко останавливают батальоны терробороны, применяя физическое насилие". На самом деле, единственный реальный запрет, действовавший на днях, - ограничение выезда из Запорожья на временно оккупированную территорию, и связана она была именно с военной ситуацией в области: чтобы не подвергать людей опасности, движение транспорта в направлении тех территорий, где стоят россияне и готовятся провокации, было остановлено.

В то же время россияне на своих блокпостах не пропускают мирных украинских граждан, желающих покинуть оккупированные захватчиками территории. Сегодня существует запрос на эвакуацию и выезд из Мелитополя и Бердянска, но сейчас это сделать централизованно невозможно - россияне почти месяц не дают гуманитарных коридоров. В эвакуационных колоннах, которые вынуждены по несколько суток стоять на блокпостах, – женщины, дети, пожилые люди.

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Еще один вопиющий факт, свидетельствующий об антигуманизме россиян, - 4-летнюю девочку, которую удалось эвакуировать из Мариуполя, разлучили с мамой, оставив женщину в фильтрационном лагере. Маленькая Алиса прибыла в Запорожье вчера, 8 мая, а про судьбу ее матери мы до сих пор ничего не знаем.

В Мелитополе солдаты оккупационной армии под видом поиска партизан и диверсантов взламывали частные гаражи и проводили обыски. Жители авиагородка сообщают, что военные с автоматами угоняли автомобили из гаражей и частного сектора. Кроме того, захватчики занимают квартиры мелитопольцев, выехавших на подконтрольную Украине территорию.

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В Запорожье демонтировали гаубицу МЛ-20 – часть мемориального комплекса "Скорбная мать", расположенный на правом берегу города. Ее перенесли в один из музеев Запорожья. Ранее власти пришлось демонтировать образцы военной техники в парке Победы. Такая необходимость возникла из-за того, что российские оккупанты и их приспешники рассказывали о том, что это вроде бы базы ВСУ.

Что касается общей картинки для российских СМИ, которую создавали оккупационные власти на занятых украинских территориях, то она была недостаточно яркой. Впрочем, в Бердянске благодаря предателям и коллаборантам удалось развернуть 70-метровый флаг России. На акцию "Бессмертный полк" в Мелитополе в массовке шли переодетые русские военные и ностальгирующие по коммунистической молодости пенсионеры.

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В Энергодаре россияне согнали местных на площадь перед городским дворцом культуры "Современник". Из более 54-тысячного населения Энергодара мероприятия оккупантов посетили лишь несколько сотен горожан, которым якобы пообещали выдать гуманитарную помощь. Все остальные – гастролеры из Крыма, завезенные захватчиками.

В Васильевке на псевдопраздник едва собрали два десятка пенсионеров. Похожая ситуация была и в Днепрорудном.

Мы очень благодарны всем тем, кто на оккупированных территориях сегодня проявил мужество и сдержанность и, несмотря на угрозы и обещания захватчиков, не принял участие в позорных мероприятиях. Нам досадно, что среди украинцев нашлись те, кто может продать страну за кусок хлеба. Но мы уверены, что так или иначе – Украина победит".