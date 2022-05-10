Рашисты выпустили по Одессе 7 ракет советского образца, погиб один человек, пятеро ранены, - ОК "Південь". ФОТОрепортаж

В результате обстрела Одессы российскими оккупантами погиб один человек, 5 человек ранены.

Об этом сообщает ОК "Південь", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.Одеса.

"В результате ракетной атаки по Одессе 9 мая один человек погиб, 5 ранены. Российские военные попали в ТЦ и склад готовой продукции. Всего по городу с применением авиации выпустили 7 ракет советского образца", - говорится в сообщении.

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