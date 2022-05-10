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Новости Война
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Рашисты выпустили по Одессе 7 ракет советского образца, погиб один человек, пятеро ранены, - ОК "Південь". ФОТОрепортаж

В результате обстрела Одессы российскими оккупантами погиб один человек, 5 человек ранены.

Об этом сообщает ОК "Південь", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.Одеса.

"В результате ракетной атаки по Одессе 9 мая один человек погиб, 5 ранены. Российские военные попали в ТЦ и склад готовой продукции. Всего по городу с применением авиации выпустили 7 ракет советского образца", - говорится в сообщении.

Также читайте: Рашисты выпустили 3 ракеты "Кинжал" по Одесчине, разрушена туристическая инфраструктура, пострадали 2 человека, - ОК "Південь"

Рашисты выпустили по Одессе 7 ракет советского образца, погиб один человек, пятеро ранены, - ОК Південь 01
Рашисты выпустили по Одессе 7 ракет советского образца, погиб один человек, пятеро ранены, - ОК Південь 02
Рашисты выпустили по Одессе 7 ракет советского образца, погиб один человек, пятеро ранены, - ОК Південь 03
Рашисты выпустили по Одессе 7 ракет советского образца, погиб один человек, пятеро ранены, - ОК Південь 04

Автор: 

обстрел (27913) Одесса (7921)


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Топ комментарии
+45
Найвєлічайшій знав що робив, головне дороги, головне перевибратися на другий термін, а саме в цьому головне - збагачення. Що йому, чи його друзякам арахамії, шиферам, що не буде Одеси і Миколаєва, Ізраїль для них завжди буде, ну на крайняк Англія, де вони якось накупили собі квартир. Були би в нас ракети, наприклад "Нептун", "Грім 2", "Ольха" та інші, бо при бажанні за три роки можна було ще щось придумати, а так маємо харашєга мальчіка, "Він же не втік", "Він уставшій в бункере і слегонца нє бріт", подивишся на його відоси і стає легше, забуваєш про ракети, про Одесу, про Миколаїв. А ще як вийде Абдристович і розповість, що нацисти із московських боліт вже перебили одне одного і втакають через кримський міст, бо дуже бояться "Він не втік". Давай наріде, 73%, гайда на ринки, поки їх не розбомбили придурки і нацисти і купуйте подушечки, труси, футболки, на яких зображені Володька, абдристович, мамамія, подоляк, верещалка і звичайно кім.
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10.05.2022 05:59 Ответить
+36
Честно сказать...

я не ожидал, что ВКС РФ пустять в ход КРВБ типа Х-22 (зафиксировано, по крайней мере 3 таких прилёта в Одесской области)...Предназначается для поражения радиолокационно-контрастных точечных (авианосцы) и площадных целей (авианосных ударных групп) с помощью специальной (ядерной) или фугасно-кумулятивной БЧ.

Это уже, что-то из ряда вон выходящее...

- ракета достаточно старая (опытный образец произведён в 1961-м году)

- мягко говоря, не очень точная... "разброс" может быть до 120-и метров, в ходе своей разработки и испытаний эта ракета постоянно демонстрировала просто-таки выдающееся "косоглазие". И тем ни менее, была принята на вооружение (надо полагать, в расчёте на то, что будет нести такой заряд, для которого пару сотен метров туда, или пару сотен метров сюда.... не суть важно).

- сама по себе очень опасная хреновина в процессе своей эксплуатации для своих же владельцев (ЖРД с весьма токсичными... топливом и окислителями)

- применятся может только с Ту-22М3...

- летает не ниже 11.5 км по высоте... что вполне приемлимо для более-менее современных средств ПВО... причём, очень приемлимо...

Но есть два достоинства...

- летает очень быстро (сверхзвуковая)... правда, не всегда и не везде...

- несёт БЧ почти в тонну весом (из которых как минимум 600 кг, собственно, взрывчатка)

Это летающее бревно (длина больше 11.5 метров и диаметр почти в метр), в принципе создавалось для "охоты" за американскими авианосцами и их эскортом (АУГ - авианесущая ударная группа). Основной тип БЧ этой ракеты - спецзаряд (т.е. ядерный). Но встречались, и так сказать, обычные, и даже с уменьшеной мощностью - до 250 кг взрывчатки... Всего страна "победившего пролетариата" выпустила где-то "чуть больше" 1000 штук... этих "приветов америнским авианосцам".

В ходе своей рутинной эксплуатации эта херь приносит больше головняка, нежели пользы, так как старая, с постоянно текущими движками... из-за чего требует очень и очень специального ухода за собой... Вот как выглядит описание эксплуатации этой совковой херни в Вики...

"... В техническом плане подготовка ракеты к применению трудоёмка и чрезвычайно опасна из-за использования высокотоксичных компонентов ракетного топлива. Экипировка техников-ракетчиков включает защитный спецкостюм из толстой резины и изолирующий противогаз. При выполнении заправки принимаются серьёзные меры предосторожности - в режиме готовности находится аварийная команда. Техники-ракетчики, работающие с топливом, никогда не будут работать с окислителем, и наоборот. В строевых частях стараются избегать заправлять ракеты и даже по учениям ракеты не заправляют, если не ожидается реальных пусков. Разработан и серийно выпускался имитатор ракеты Х-22 - "И-098", который содержит оборудование ракеты и позволяет тренировать лётные экипажи (т.н. тактические пуски). Имитатор можно подвешивать и возить как на боевых Ту-22М3, так и на учебном самолёте Ту-134УБК. Впрочем, из-за нехватки имитаторов в реальности в полках практиковалось использование боевых ракет со снятым нижнем килем (при случайном срабатывании механизма раскрытия киля ракету придётся сбросить, так как посадка с выпущенным килем подфюзеляжной ракеты запрещена). Для этого выбирали несколько экземпляров ракет и использовали на постоянной основе для учебных целей, наносили на борту красную надпись «учебная». Эти ракеты для реальных пусков не использовали..." (с).

Т.е. подготовка и РЕАЛЬНЫЕ пуски этой "высокоточной" (я бы сказал - высокотоксичной) "дуры" сопряжено с необходимостью выполнения целого ряда СПЕЦИАЛЬНЫХ мероприятий... Больше того, не с каждого самолёта её и запустишь (входит в состав комплекса К-22, частью которого есть исключительно Ту-22М3).

И вот теперь выясняется, что кремлёвские балбесы решили покошмарить нас этими летающими "вагонами"... надо полагать, узрев в районе Одессы некие американские авианосцы...

Думаю, всё это может свидетельствоать, по крайней мере, о двух вещах:

- У них что-то с ракетами пошло не так, если они уже достали, мягко говоря... далеко не свежие совковые наработки... (я бы даже сказал ОЧЕНЬ не свежие...). Причём, явно... не очень точные... и с немаленьким риском для собственных авиатехников и лётногот состава.

- Ну, или же в герасимовской богадельни таки перейшли на какие-то явно потяжелее вещества...нежели банальная "травка". Ибо во что можно целится этой летающей рельсой, склонной к коррозии, протеканию топлива, окислителя и при этом очень неточной... можно только догадываться.

Машовец
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10.05.2022 03:29 Ответить
+27
Що далі?Влада буде статистами руйнувань і теліпати язиками страшних новин,а Одесу рівняти?Чи нарешті посилять оборону ПВО Одеси і Миколаєва? 2-3 неділі таких обстрілів і цих міст не буде.Лупіть по базам в Криму !!!!ЛУПІТЬ !!!
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10.05.2022 03:31 Ответить
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Честно сказать...

я не ожидал, что ВКС РФ пустять в ход КРВБ типа Х-22 (зафиксировано, по крайней мере 3 таких прилёта в Одесской области)...Предназначается для поражения радиолокационно-контрастных точечных (авианосцы) и площадных целей (авианосных ударных групп) с помощью специальной (ядерной) или фугасно-кумулятивной БЧ.

Это уже, что-то из ряда вон выходящее...

- ракета достаточно старая (опытный образец произведён в 1961-м году)

- мягко говоря, не очень точная... "разброс" может быть до 120-и метров, в ходе своей разработки и испытаний эта ракета постоянно демонстрировала просто-таки выдающееся "косоглазие". И тем ни менее, была принята на вооружение (надо полагать, в расчёте на то, что будет нести такой заряд, для которого пару сотен метров туда, или пару сотен метров сюда.... не суть важно).

- сама по себе очень опасная хреновина в процессе своей эксплуатации для своих же владельцев (ЖРД с весьма токсичными... топливом и окислителями)

- применятся может только с Ту-22М3...

- летает не ниже 11.5 км по высоте... что вполне приемлимо для более-менее современных средств ПВО... причём, очень приемлимо...

Но есть два достоинства...

- летает очень быстро (сверхзвуковая)... правда, не всегда и не везде...

- несёт БЧ почти в тонну весом (из которых как минимум 600 кг, собственно, взрывчатка)

Это летающее бревно (длина больше 11.5 метров и диаметр почти в метр), в принципе создавалось для "охоты" за американскими авианосцами и их эскортом (АУГ - авианесущая ударная группа). Основной тип БЧ этой ракеты - спецзаряд (т.е. ядерный). Но встречались, и так сказать, обычные, и даже с уменьшеной мощностью - до 250 кг взрывчатки... Всего страна "победившего пролетариата" выпустила где-то "чуть больше" 1000 штук... этих "приветов америнским авианосцам".

В ходе своей рутинной эксплуатации эта херь приносит больше головняка, нежели пользы, так как старая, с постоянно текущими движками... из-за чего требует очень и очень специального ухода за собой... Вот как выглядит описание эксплуатации этой совковой херни в Вики...

"... В техническом плане подготовка ракеты к применению трудоёмка и чрезвычайно опасна из-за использования высокотоксичных компонентов ракетного топлива. Экипировка техников-ракетчиков включает защитный спецкостюм из толстой резины и изолирующий противогаз. При выполнении заправки принимаются серьёзные меры предосторожности - в режиме готовности находится аварийная команда. Техники-ракетчики, работающие с топливом, никогда не будут работать с окислителем, и наоборот. В строевых частях стараются избегать заправлять ракеты и даже по учениям ракеты не заправляют, если не ожидается реальных пусков. Разработан и серийно выпускался имитатор ракеты Х-22 - "И-098", который содержит оборудование ракеты и позволяет тренировать лётные экипажи (т.н. тактические пуски). Имитатор можно подвешивать и возить как на боевых Ту-22М3, так и на учебном самолёте Ту-134УБК. Впрочем, из-за нехватки имитаторов в реальности в полках практиковалось использование боевых ракет со снятым нижнем килем (при случайном срабатывании механизма раскрытия киля ракету придётся сбросить, так как посадка с выпущенным килем подфюзеляжной ракеты запрещена). Для этого выбирали несколько экземпляров ракет и использовали на постоянной основе для учебных целей, наносили на борту красную надпись «учебная». Эти ракеты для реальных пусков не использовали..." (с).

Т.е. подготовка и РЕАЛЬНЫЕ пуски этой "высокоточной" (я бы сказал - высокотоксичной) "дуры" сопряжено с необходимостью выполнения целого ряда СПЕЦИАЛЬНЫХ мероприятий... Больше того, не с каждого самолёта её и запустишь (входит в состав комплекса К-22, частью которого есть исключительно Ту-22М3).

И вот теперь выясняется, что кремлёвские балбесы решили покошмарить нас этими летающими "вагонами"... надо полагать, узрев в районе Одессы некие американские авианосцы...

Думаю, всё это может свидетельствоать, по крайней мере, о двух вещах:

- У них что-то с ракетами пошло не так, если они уже достали, мягко говоря... далеко не свежие совковые наработки... (я бы даже сказал ОЧЕНЬ не свежие...). Причём, явно... не очень точные... и с немаленьким риском для собственных авиатехников и лётногот состава.

- Ну, или же в герасимовской богадельни таки перейшли на какие-то явно потяжелее вещества...нежели банальная "травка". Ибо во что можно целится этой летающей рельсой, склонной к коррозии, протеканию топлива, окислителя и при этом очень неточной... можно только догадываться.

Машовец
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10.05.2022 03:29 Ответить
Містам по прильотам по руйнуванням і жертвам все рівно,мету вона свою досягає.А це літаюче гівно Ту-22М3 питання як воно ще не збито.
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10.05.2022 03:38 Ответить
ТУ-22М3 далеко не гівно. База у Джанкої. Така ракета має дальність 500-800 км. За раз ТУ може взяти 3 ракети ( це так взлетів -скинув -сів). Взлітає це г... в сторону турків, набирає висоту, та скидує ракети. і сідає. Так що хрін його дістанеш. Но на все це йому треба десь 40-50 т. "керосина". Ці літаки з групи стратигічної авіації. Мабуть все дуже погано, якщо весь цей мотлох задіяли.
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10.05.2022 07:20 Ответить
Не знаю как насчёт в сторону турков но практически каждый день по несколько ту долетают до окрестностях Бердянска запускают ракеты и разворачиваются обратно на Крым
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10.05.2022 08:46 Ответить
И да, при полковнике грицацуеве начали снимать с вооружения с 200 у которых радиус поражения был до 240 км.
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10.05.2022 08:48 Ответить
якщо вони в Джанкої, то це тільки питання часу, коли буде аеродром розбитий. Миколаїв - Джанкой повітряна лінія 231 км.
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10.05.2022 09:50 Ответить
Цель такого обстрела - террор, а не точное попадание в объект. Видимо и дальше будут запускать всё совковое старьё, которое дешевле отстрелить чем хранить и обслуживать. А против НАТО это всё равно уже не оружие.
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10.05.2022 05:07 Ответить
Есть ракеты X-32, немного, но есть. Они более точные и вполне сработают.

Оба оружия страшные по силе, очень серьезные повреждения, но попасть ими сложно. У кацапов нету точности, есть только искандер, который без аэрофотосъемки тоже кривой.

Но сбить их крайне сложно. Кстати, может ли х-22 считаться как оружие массового поражения из-за химического состава топлива? Ведь ракета не все вырабатывает, летя по инерции. Либо у их ракет блок разгона отлетит и упадет куда-то, либо взорвется.
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10.05.2022 07:09 Ответить
А мост через Днепр и Днестровский лиман разве Искандерами повредили? Там был Калибр и точность высокая.
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10.05.2022 08:48 Ответить
Все просто - "анало-говнєтні" запаси закінчуються! У 1941 році "геніальний стратиг" Жуков дав команду розмістить у "прифронтовій" зоні (перед 22 червня) практично всі запаси авіабомб Там же розмістили купу літаків Німці вдарили і захопили і те і друге Посадили в СБ і Су-2 своїх льотчиків підвісили радянські бомби і почали ганять на бомбардування Москви Колись з чоловіком одним говорив Він - колишній офіцер інженерних військ (сапер) Так казав що співслужбовці "по-п"яні" розказували що при розмінуванні Москви у 70 роки (коли виявляли бомби) НІ ОДНОЇ німецької не знаходили Але давали підписку про нерозголошення тому заговорили про це тільки після розвалу Союзу Але це "лірика" До чого веду - бомб не було Тому брали форму відповідну і заливали бетоном (вставляючи відповідні технологічні вузли з металу - для підвіски) Всередину засипали тирсу Після підвіски (перед польотом) приїжджав заправщик рідкого кисню Тирса заливалася ним (оксиліквітна вибухівка) Вставлялася пробка і літак летів на бомбардування Те ж саме і тут
А з Х-22 я стикався У Ніжині Вони там колись були Там "технічна позиція" для ЗАПРАВКИ ракет має бетонне обвалування в кілька метрів висотою! Так що зрозуміло що оці "фокуси" - "до пори до времени" При "рукожопості ******** "іхтамнєтів" рано чи пізно воно і у них "гупне"!
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10.05.2022 07:38 Ответить
топливо Х-22 - гептил?
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10.05.2022 11:04 Ответить
Ще при Горбі мабуть його в Чернівцях розлили.
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10.05.2022 12:31 Ответить
Що далі?Влада буде статистами руйнувань і теліпати язиками страшних новин,а Одесу рівняти?Чи нарешті посилять оборону ПВО Одеси і Миколаєва? 2-3 неділі таких обстрілів і цих міст не буде.Лупіть по базам в Криму !!!!ЛУПІТЬ !!!
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10.05.2022 03:31 Ответить
Найвєлічайшій знав що робив, головне дороги, головне перевибратися на другий термін, а саме в цьому головне - збагачення. Що йому, чи його друзякам арахамії, шиферам, що не буде Одеси і Миколаєва, Ізраїль для них завжди буде, ну на крайняк Англія, де вони якось накупили собі квартир. Були би в нас ракети, наприклад "Нептун", "Грім 2", "Ольха" та інші, бо при бажанні за три роки можна було ще щось придумати, а так маємо харашєга мальчіка, "Він же не втік", "Він уставшій в бункере і слегонца нє бріт", подивишся на його відоси і стає легше, забуваєш про ракети, про Одесу, про Миколаїв. А ще як вийде Абдристович і розповість, що нацисти із московських боліт вже перебили одне одного і втакають через кримський міст, бо дуже бояться "Він не втік". Давай наріде, 73%, гайда на ринки, поки їх не розбомбили придурки і нацисти і купуйте подушечки, труси, футболки, на яких зображені Володька, абдристович, мамамія, подоляк, верещалка і звичайно кім.
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10.05.2022 05:59 Ответить
Він не винен, в тому, що він нєлох. Винні 73%. Як може бути винен клоп, в тому, що людина захотіла завести домашню тварину собі і завела клопа замість кота? То в людини проблема з головою, а не клопи погані, що кіт з них не вийшов.
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10.05.2022 09:08 Ответить
Що зільоний, правда очі муляє? Дивися, слухай і запам'ятовуй. Це кацап дає тобі і 73%уроки мудрості. Задорогі, правда, але вже, які Є, для особливо тупих.
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11.05.2022 00:50 Ответить
"...для них завжди буде, ну на крайняк Англія, де вони якось накупили собі квартир."

Про Британію доречно згадали. Абрамович живе в Британії, а Зеленський зараз реально посприяв йому в порятунку бізнесу.. Попросив особисто Байдена зняти з нього санкції, бо він "ефективний перемовник". Як кажуть "наш пострел везде поспел". В Україні "удачно" здружився з Коломойським і отримав буквально все, а ще й від Абрамовича обом компаньйонам "капне" десь на офшорні рахунки. І не забуваємо, шо і з Мордора за кінолайно на офшори теж ідуть гроші.
В результаті у Зеленського і Коломойського суцільні профіти до війни, під час і навіть після. А ви лохи живіть собі як хочете!
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10.05.2022 10:56 Ответить
ПВО сложно сбить эту хрень, уж очень быстро она летит, а в море носителей противоракет нет.
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10.05.2022 06:08 Ответить
Та ти що? Пачті нівазможна? То - біда, не сплутай з бідЕ....
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11.05.2022 00:53 Ответить
А ви ще не зрозуміли, що владі на руку ці руйнування? Чим більше руйнування інфраструктури і житлових будинків - тим більше відмиють на великому крадівництві.
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10.05.2022 09:05 Ответить
Милованов вже анонсує вимоги, що грошима на відновлення України повинні розпоряджатися вони (наші чиновники) без контролю західних держав. Причина та, що на Заході крадуть більше, ніж у нас, а точніше, у них до 50%, наші стирять максимум 20%.
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10.05.2022 11:02 Ответить
Ахаха, клопи вилізли милівані.. грошей захотіли, утирки..
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10.05.2022 11:40 Ответить
Їхній пітєр - єдине , що являє собою історичну та архітектурну цінність в параші . Був там багато раз ще при совку . Так от : коли Україна отримає дійсно ******* зброю , треба "калибєль рєвалюціі" розхєрачити вщент , тим більше , що там вилупилося ху.ло . А той , хто скаже :" нє ************!" , нехай подивиться в очі родичів загиблих від кацапських бомбардувань . Хоча це керівництво не хоче навіть по найближчим їхнім містам бити .
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10.05.2022 06:02 Ответить
Нам не дадут такое оружие, чтобы достать до Питера. А власть не хочет бить даже по самым близким городам, потому что после этого может начаться ор, что Запад втягивают в войну с Россией. Италия уже подчёркивала, что она не будет давать ничего, чем можно ударить по российским городам. И не только по городам.

Начать бить по городам - это значительно уменьшить их поток оружия. Тем более что нам есть, чем каким целям ещё бить. В Крыму базы сохранились, цел мост, куча складов и мест сбора оружия, топливные базы и т. д.
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10.05.2022 06:51 Ответить
Не зовсім так, бо така позиція тільки в Італії.. Питання швидше до влади чи готові бомбити територію хоча б Криму, тобто військові цілі.

Міністр збройних сил Великої Британії заявив, що українські війська мають право атакувати військові об'єкти на російській території, використовуючи західну зброю.

У програмі Today на BBC Radio 4 британський міністр оборони сказав: "Питання у тому, чи прийнятно використовувати нашу зброю українцями проти російських військових об'єктів?"

"По-перше, це рішення ухвалюють українці, а не виробники чи експортери зброї. А по-друге, атакувати цілі противника, з метою порушити його логістику та лінії постачання, є цілком легітимним".

Він додав, що "легітимними в умовах війни" були б і атаки з боку Росії по лініях постачання зброї на заході України, якби вони не влучали у цивільних. Але, "на жаль, вони (Росія) не приділяють цьому (безпеці цивільних) уваги".
https://www.bbc.com/ukrainian/features-61229640
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10.05.2022 11:08 Ответить
Це він такий той "рускій мір", "бьйот - значіт любіт".
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10.05.2022 07:01 Ответить
Місцева вата довольна...
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10.05.2022 07:19 Ответить
Кстати, X-22 передавали же Украине? Или мы вообще от всех своих советских ракет избавились?
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10.05.2022 07:20 Ответить
Їх давно порізали в Озерному Бо стояли на базах і лише гнили Вони й нові були небезпечними (з-за гептилу) і окислювача (азотна кислота) а прогнилі - для техскладу більш страшні ніж для ворога!
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10.05.2022 07:42 Ответить
Да мы всё ракеты рашке отдали при Кучме
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10.05.2022 10:18 Ответить
Ну невже на обстріл українських міст і цивільних об'єктів не можна завдавати ударів по кацапських містах? Якщо цього не робити, то який сенс війни?
підставляти ліву щоку, потім праву(((:
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10.05.2022 07:32 Ответить
ВСУ, в отличие от вашего фюрере по населению не стреляет. Иди доложи.
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10.05.2022 08:56 Ответить
Це ти, кацапський собака розкажи своєму куратору з ФСБ, як ти намагаєшся деморалізувати українців. Якщо українських громадян убивають, то потрібно у відповідь вбивати рузькі - кацапських громадян.
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10.05.2022 09:15 Ответить
76 днів триває війна ,що твориться ,а хтось взагалі займається в Україні налагодженням оборонно промислового виробництва чи заборонено з ОПУ? гинуть люди,руйнуються вщент міста,а "боневтік" продовжує просити по світу ,вимагати введення санкцій проти рф
(хоча сам невводить,бо це бачите-не відповідає конституції:

-Ветував закон про санкції щодо активів осіб, пов'язаних з РФ

- Заблокував закон про збільшення податків для фірм що працюють в РФ
,цього вже ніхто з світових лідерів адекватно в несприймає,просто
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10.05.2022 08:06 Ответить
Півроку налагоджувати, щоб потім прилетіла ракета і все с початку? Ось по ленд-лізу будуть замовляти - все куплять і привезуть, а своє будемо після війни відновлювати.
А ветування закону - це доопрацювання і підписання, а не повна відміна.
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10.05.2022 13:15 Ответить
Від Миколаєва до Джанкоя 280 кілометрів. Невже немає чим дотянутися до аеродрому?
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10.05.2022 08:14 Ответить
Дотягнути, я думаю є чим. Бояться. Бо по воєнній концепції раші - це буде напад на їх територію, що дозволяє їм застосовувати ядерну зброю проти нападника.
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10.05.2022 08:41 Ответить
А по аеродрому в російському Міллєрово наші ж вдарили на другий день війни - і на ядерну зброю кацапи не перейшли
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10.05.2022 08:50 Ответить
Писали, що деякі гостинці від Дідуся Джо мають дальність до 410 км...
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10.05.2022 08:44 Ответить
нікчемна влада затягує війну, бачачи,як увесь світ присилає нам мільйони та мільярди, хочуть прийняти закон,щоб цими коштами розпоряджалися лише чиновники зверху, а громади не могли, в цей же час рашисти зносять з лиця землі наші південні міста, люди в окупації піддаються тортурам, приниженню, нелюдським умовам життя, а всякі арестовичі, подоляки , кіми корчать з себе патріотів , самолюбуються, піарять себе та владу ,а люди вже телефони на їжу міняють....Ч ому президент чітко не відповість, ХТО розмінував Чонгар?? чому Азовці хотіли на початку березня піти на захист Бердянська та Мелітополя, а Зе сказав їм сидіти в Маріуполі??? Де ******* зброя, яку нам давно везуть?? чому не знищується бази, інфраструктура ворога?? домовленості?? скільки людей вже загинуло, а ск мучаться в окупації?? ніхто цих людей не евакуював на початку війни...Чому арахамію не притягують до відповідальності за саботаж підготовки країни до війни?? багато питань, а влада футболки та пряники з своїми фейсами випускає...і ще : як країна збирається жити далі з президентом,де головний наратив - то " я ж не втік" ?
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10.05.2022 12:41 Ответить
 
 