Минобразования внесло проектные предложения для решения проблем в учебе в период военного положения

В Министерстве образования и науки подали проектные предложения для решения неотложных проблем украинского образования в военный и послевоенный периоды.

Как сообщает Цензор.НЕТ, согласно сообщению пресс-службы Минобразования, неизменными приоритетами остаются: обеспечение постоянства и непрерывности образования; создание безопасных условий для обучения и преподавания; психологическая поддержка участников учебного процесса; восстановление образовательной инфраструктуры в ближайшем будущем; продолжение реформ и качественных трансформаций на всех уровнях образования.

"Мы разработали 6 проектов с высоким приоритетом и горизонтом имплементации к началу нового учебного года или даже быстрее. К ним относятся цифровые девайсы для образования, вступительная кампания 2022 г., издание учебников и пособий для Новой украинской школы, открытие образовательных хабов за границей, расширение парка школьных автобусов для заведений общего среднего образования, развитие STEM-образования в Новой украинской школе", – говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, разработано еще 5 проектов, которые могут быть имплементированы в течение 1-2 лет: - цифровой паспорт; создание образовательных catch up программ и инструментов; создание учебно-практических центров по отраслевому направлению; профориентация и построение карьеры "Выбери профессию своей мечты"; умение учителей/учащихся оказывать медицинскую помощь.

В ведомстве отмечают, что реализация этих проектов поможет избежать образовательных потерь и обеспечит устойчивость украинского образования.

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