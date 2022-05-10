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Путин допустил четыре стратегических ошибки, напав на Украину, - глава МИД Франции Ле Дриан

ле,дріан,жан,ів

Президент Российской Федерации Владимир Путин допустил четыре стратегических ошибки, напав на Украину. Министр иностранных дел Франция Жан-Ив Ле Дриан считает, что в Москве недооценили Киев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает BFM TV.

"Первая ошибка - это считать, что Украина скоро упадет. Напротив, нападение России укрепило украинское единство. Это сплотило нацию", - заявил французский дипломат.

При этом он отметил, что второй ошибкой Путина стали мнения, что Европа не поддержит Украину, но война заставила европейцев перейти к быстрым решениям.

По его словам, президент РФ также считал, что внутри НАТО нет единства мнений, а также переоценил силы и возможности российской армии.

Читайте: Кулеба и Ле Дриан обсудили санкции против РФ и поставки оружия: "Франция будет еще сильнее поддерживать Украину"

путин владимир (31566) Франция (3545) Ле Дриан (88)


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Топ комментарии
+45
Чмут написав https://facebook.com/100003822077764/posts/2600849973385713/ текст , про відповідальність за південь та стрєлочніка арестовича. Чмута в коментах розпинають, що він порохобот. Здурніле племя.
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10.05.2022 06:56 Ответить
+33
Европа ничего не сделала бы без США и Великобритании. Это они мгновенно, молниеносно ударили ядерным оружием по экономике, ****** все их бабки. И поставляли хорошее оружие против бронетехники и вертолетов заранее. Ну а потом и эти пошли за компанию.

А план у кацапов был без учета буквально считанных десятков людей: бойцов спецназа в Гостомеле, арты рядом с ней, героев в Сумах буквально с лопатами остановивших колонну и Чернигове, который жестко встретил атаку. Это же считанные десятки людей, которые не получали никаких приказов из Киева, где все ничего не могли сделать. Это они остановили блицкриг, а кацапы по боевому духу оказались хуже афганцев, сразу стали тормозить, колонна застряла и дальше пошли по тысяче орков в день выбивать на тот свет в первые дни. Ну и конечно воины в АТО и оборона Харькова хорошо приняли кацапов, но это было проще сделать, чем такие героические поступки против легионов орков от наших героев.

По поводу армии кацапов - надо понимать, чем свободный народ отличается от угнетенного диктатурой. И это видно на примере Афганистана. Любой украинец, поляк, да и многие другие, кто жил под гнетом коммуняг из быдломатросов проклятых, прекрасно понимал, как Афганистан быстро перейдет в руки талибов. Зная о бача-бази, роскошных дворцах военных и всем те, от чего почти избавилась Украина, но пока еще не до конца, пока живы эти Бени и прочие предатели и воры.
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10.05.2022 07:03 Ответить
+25
путинх ***** совершил ошибку когда на Белый Свет народился !
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10.05.2022 06:43 Ответить
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путинх ***** совершил ошибку когда на Белый Свет народился !
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10.05.2022 06:43 Ответить
Хлопці гейропейці, може вистачить розводити п#здьож? Може пора діяти? Скільки будете тягнути з нафтовим і газовим ембарго?
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10.05.2022 06:48 Ответить
гейропейці тебе в голову трахнули
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10.05.2022 08:08 Ответить
Їх поведіінка гідна такої назви.
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10.05.2022 08:36 Ответить
Якщо би не їхня поведінка, то у нас давно би закінчились гроші, паливо і зброя, схлопнулася економіка, москалі стоялиби по Дніпру а біженці штурмували кордони Євросоюзу і потім там жебракували би. Думайте що говорите, навчіться бути вдячними людям, які добре до Вас відносяться. Ми суверена держава, самі будуємо свою політику і маємо що маємо. Про дієву підготовку до війни ще буде багато запитань до влади. Але після війни.
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10.05.2022 09:29 Ответить
Их поведение?) Или ТВОЕ??? Ты же первый сейчас будешь орать о барыгах при бензине по 70 и газе по 50)
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10.05.2022 12:00 Ответить
яка? їх має колихати хто там чубиться десь на задвірках цивілізації? ми самі що за 30 років зробили , щоб Європа не вважала нас " ще якимись рускімі"? перше ніж когось винити в дзеркало дивись,он нині помер той хто стопорнув розвиток України прямо на старті,бо народ не захотів мінятись і вибрав старого совка,то теж Європа винна?
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11.05.2022 00:06 Ответить
Шольц. скільки твоїх помилок щодо України?
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10.05.2022 06:50 Ответить
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10.05.2022 06:50 Ответить
Чмут написав https://facebook.com/100003822077764/posts/2600849973385713/ текст , про відповідальність за південь та стрєлочніка арестовича. Чмута в коментах розпинають, що він порохобот. Здурніле племя.
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10.05.2022 06:56 Ответить
Що мало бути, того не минути. Фізика.
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10.05.2022 06:59 Ответить
Все робили,...щоб якнашвидше..здати

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10.05.2022 07:08 Ответить
Зеленський Герой Боневтік!
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10.05.2022 07:01 Ответить
Знаєш як поставити в куток зелєбобу ?
Сказати - я теж не втік.
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10.05.2022 08:10 Ответить
👍👏😁
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10.05.2022 11:50 Ответить
Янєлох, Боневтік, Залізні Яйця, Бєдоносець, а на самому ділі воно сране Чмо! Належність до однієї "дуже цікавої" національності, гіршої частини тієї національності, яку, доречі, в Польщі так і називають офіційно, не пишу, бо не можна, бо банять. А то є сама велика біда для України на протязі століть.
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10.05.2022 08:38 Ответить
Лошарики всі громадяни! Зепідери фінансували з бюджета ті проект з яких був профіт, але армія в цю категорію ніяк не попадає. Зараз західні держави, громадяни, бізнес, волонтери рятують армію і Україну, а Зеленські-арестовичі-єрмаки-... просто пи*дять на камери. , Грошенята вкрадені з інфраструктурних проектів уже ніхто не забере і не зможе перевірити фінансування.
Цілих доріг і аеропортів практично не залишилось, а гроші залишились. І нічого не докажете!
Шах і мат порохоботи і не тільки!
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10.05.2022 11:33 Ответить
Та що ви кажете. Вже визначтесь якось
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10.05.2022 11:53 Ответить
Що пропонуєш?
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10.05.2022 11:55 Ответить
Ті блондинка і брюнетка так нічого собі.
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10.05.2022 06:58 Ответить
Може ЗСУ **** их ***? До чого тут вава ! Вава нехай вже думае як буде відбрехуватися за розмінування Чонгара. Як там Люсинда каже - "**********"?
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10.05.2022 07:51 Ответить
Треба більше важкої зброї.
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10.05.2022 06:51 Ответить
А краще і потрібно, щоб підлодка США всплила в Чороному морі.
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10.05.2022 06:54 Ответить
З виду доросла людина, а лепоче, що дитина. Корівка робить му-му, кішечка робить няв-няв, собачка робить гав-гав, путін робить бу-бу. Придурок, ми в курсі
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10.05.2022 06:57 Ответить
Краше бути придурком, але не в параші. І фамілія не *****.
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10.05.2022 07:14 Ответить
Европа ничего не сделала бы без США и Великобритании. Это они мгновенно, молниеносно ударили ядерным оружием по экономике, ****** все их бабки. И поставляли хорошее оружие против бронетехники и вертолетов заранее. Ну а потом и эти пошли за компанию.

А план у кацапов был без учета буквально считанных десятков людей: бойцов спецназа в Гостомеле, арты рядом с ней, героев в Сумах буквально с лопатами остановивших колонну и Чернигове, который жестко встретил атаку. Это же считанные десятки людей, которые не получали никаких приказов из Киева, где все ничего не могли сделать. Это они остановили блицкриг, а кацапы по боевому духу оказались хуже афганцев, сразу стали тормозить, колонна застряла и дальше пошли по тысяче орков в день выбивать на тот свет в первые дни. Ну и конечно воины в АТО и оборона Харькова хорошо приняли кацапов, но это было проще сделать, чем такие героические поступки против легионов орков от наших героев.

По поводу армии кацапов - надо понимать, чем свободный народ отличается от угнетенного диктатурой. И это видно на примере Афганистана. Любой украинец, поляк, да и многие другие, кто жил под гнетом коммуняг из быдломатросов проклятых, прекрасно понимал, как Афганистан быстро перейдет в руки талибов. Зная о бача-бази, роскошных дворцах военных и всем те, от чего почти избавилась Украина, но пока еще не до конца, пока живы эти Бени и прочие предатели и воры.
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10.05.2022 07:03 Ответить
Молодец! От души выдал правду. Уважаю.
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10.05.2022 07:19 Ответить
в Украине все герои, не десятки. В первые дни стреляло все что может стрелять, Стугна, Вильха, Байрактар, Javelin, NLAW и бандеровское смузи летело в орков, конечно, тоже. Но это не могли быть только десятки людей. Иначе б Киев постигла судьба Херсона. А даже в Херсонской области работала авиация и жарила колонны. Но там орда взяла числом.
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10.05.2022 10:24 Ответить
ТІЛЬКИ ОДНА ПОМИЛКА, ЩО ВІН *****
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10.05.2022 07:09 Ответить
24.02, начиная войну, "маршал Сирожа" надеялся, что 9 мая будет принимать не очередной "парад победы", а Парад Победителей.
Но, увы-увы, в реальности ему приходится принимать сердечное и антидепрессанты.

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10.05.2022 07:14 Ответить
Йому там та засобшая захарова сосе.
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10.05.2022 07:19 Ответить
А - АНАЛітег, ***...
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10.05.2022 07:15 Ответить
пуйло припустило помилку коли взагалі напало
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10.05.2022 07:15 Ответить
починаючи з Криму. Стало менше прихильників рузького міра і в ВР адептів 5 колони
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10.05.2022 07:26 Ответить
ага, типа не вони клована вибрали
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10.05.2022 08:11 Ответить
Помилкою було вже те, що він взагалі народився.

***** кацапам до́рог, - воля ваша,
А я бы подытожил, - все же зря,
Что как бы невзначай его мамаша
Не удавила в детстве упыря.
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10.05.2022 07:56 Ответить
в Европі бач вже по іншому заспівали...а до того часу вичікували коли Україна здастся і пропонували примиритись
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10.05.2022 07:28 Ответить
***** припустився помилки , коли народився.
А взагалі всі кацапи - це помилка.
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10.05.2022 07:34 Ответить
А ще помилився з вибором часу... Зараз не 1940-ві... Технології зовсім інакші...
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10.05.2022 07:42 Ответить
Какой бред. Европа как раз действовала по плану ху#ла, ждала падения Украины. А НАТО вообще язык в жопу засунуло. Две страны, которые пошли не по плану - это Украина и Британия. А США уже доганяло бритов, ибо вопрос престижа.
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10.05.2022 07:46 Ответить
АБСОЛЮТНО! Перемога України є справою і заслугою виключно і тільки України! (з невеликою допомогою від англосаксів)
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10.05.2022 08:57 Ответить
Ну хоч якісь адекватні думки
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10.05.2022 08:57 Ответить
Такий жарт долі важко уявити. Ху.ло, бажаючи знищити Україну та українців, розвалити ЄС та НАТО через проблеми у безпековому секторі, своїми діями по суті сприяв утворенню української нації, соборної національної держави, відродив майже із забуття НАТО та зробив безпековий сектор для ЄС наріжним каменем...
Це якась карма? За що би Ху.ло не бралося, усюди досягає протилежного результату! )
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10.05.2022 09:33 Ответить
Х@ло припустився єдиної помилки, що взагалі на когось напав. У 21 сторіччі вирішувати міжнародні питання таким варварським шляхом взагалі неприпустимо.
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10.05.2022 11:11 Ответить
 
 