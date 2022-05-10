Путин допустил четыре стратегических ошибки, напав на Украину, - глава МИД Франции Ле Дриан

Президент Российской Федерации Владимир Путин допустил четыре стратегических ошибки, напав на Украину. Министр иностранных дел Франция Жан-Ив Ле Дриан считает, что в Москве недооценили Киев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает BFM TV.

"Первая ошибка - это считать, что Украина скоро упадет. Напротив, нападение России укрепило украинское единство. Это сплотило нацию", - заявил французский дипломат.

При этом он отметил, что второй ошибкой Путина стали мнения, что Европа не поддержит Украину, но война заставила европейцев перейти к быстрым решениям.

По его словам, президент РФ также считал, что внутри НАТО нет единства мнений, а также переоценил силы и возможности российской армии.

Читайте: Кулеба и Ле Дриан обсудили санкции против РФ и поставки оружия: "Франция будет еще сильнее поддерживать Украину"