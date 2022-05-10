Путин допустил четыре стратегических ошибки, напав на Украину, - глава МИД Франции Ле Дриан
Президент Российской Федерации Владимир Путин допустил четыре стратегических ошибки, напав на Украину. Министр иностранных дел Франция Жан-Ив Ле Дриан считает, что в Москве недооценили Киев.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает BFM TV.
"Первая ошибка - это считать, что Украина скоро упадет. Напротив, нападение России укрепило украинское единство. Это сплотило нацию", - заявил французский дипломат.
При этом он отметил, что второй ошибкой Путина стали мнения, что Европа не поддержит Украину, но война заставила европейцев перейти к быстрым решениям.
По его словам, президент РФ также считал, что внутри НАТО нет единства мнений, а также переоценил силы и возможности российской армии.
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+45 Mordor must die
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+33 Kek Jager
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+25 Мистер Икс #492862
показать весь комментарий10.05.2022 06:43 Ответить Ссылка
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Сказати - я теж не втік.
Цілих доріг і аеропортів практично не залишилось, а гроші залишились. І нічого не докажете!
Шах і мат порохоботи і не тільки!
А план у кацапов был без учета буквально считанных десятков людей: бойцов спецназа в Гостомеле, арты рядом с ней, героев в Сумах буквально с лопатами остановивших колонну и Чернигове, который жестко встретил атаку. Это же считанные десятки людей, которые не получали никаких приказов из Киева, где все ничего не могли сделать. Это они остановили блицкриг, а кацапы по боевому духу оказались хуже афганцев, сразу стали тормозить, колонна застряла и дальше пошли по тысяче орков в день выбивать на тот свет в первые дни. Ну и конечно воины в АТО и оборона Харькова хорошо приняли кацапов, но это было проще сделать, чем такие героические поступки против легионов орков от наших героев.
По поводу армии кацапов - надо понимать, чем свободный народ отличается от угнетенного диктатурой. И это видно на примере Афганистана. Любой украинец, поляк, да и многие другие, кто жил под гнетом коммуняг из быдломатросов проклятых, прекрасно понимал, как Афганистан быстро перейдет в руки талибов. Зная о бача-бази, роскошных дворцах военных и всем те, от чего почти избавилась Украина, но пока еще не до конца, пока живы эти Бени и прочие предатели и воры.
Но, увы-увы, в реальности ему приходится принимать сердечное и антидепрессанты.
***** кацапам до́рог, - воля ваша,
А я бы подытожил, - все же зря,
Что как бы невзначай его мамаша
Не удавила в детстве упыря.
А взагалі всі кацапи - це помилка.
Це якась карма? За що би Ху.ло не бралося, усюди досягає протилежного результату! )