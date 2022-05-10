Оккупанты могут совершить диверсии на объектах химической промышленности Украины, чтобы обвинить ВСУ, - сводка Генштаба

Украинцев предупреждают о возможной провокации врага: есть возможность проведения диверсий на объектах химической промышленности. Также остается высокая вероятность нанесения оккупантами ракетных ударов по объектам гражданской и военной инфраструктуры.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке на 6:00 10 мая в фейсбуке.

"Начались семьдесят шестые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Продолжается полномасштабная вооруженная агрессия против Украины. Противник проводит наступательные действия на востоке нашего государства с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и удержание сухопутного коридора между указанными территориями и оккупированным Крымом", - говорится в сообщении.

Основные усилия авиационной группировки противник сосредоточивает на поддержке действий подразделений в восточной операционной зоне: на Слобожанском, Донецком направлениях и районе завода "Азовсталь".

Продолжается применение артиллерии практически вдоль всей линии соприкосновения.

Сохраняется высокая вероятность нанесения ракетных ударов по объектам гражданской и военной инфраструктуры на всей территории Украины.

Не исключается вероятность проведения диверсий на объектах химической промышленности Украины с последующим обвинением в этом подразделений Вооруженных Сил Украины.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи по прикрытию украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

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На Северском направлении противник продолжает обеспечивать усиленную охрану участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. Совершил обстрелы с применением реактивных систем залпового огня района приграничных населенных пунктов Большая Писаревка, Белополье, Краснополье и Юнаковка Сумской области.

"Ожидается продолжение проведения демонстрационных действий противником вдоль участка государственной границы Украины с целью сковывания действий подразделений Вооруженных Сил Украины и недопущения их перегруппировки по другим направлениям", - добавили в Генштабе.

В Слобожанском направлении враг поддерживает в полной готовности к применению определенные силы и средства противовоздушной обороны на территории Белгородской области. Продолжает сосредоточивать усилия на обороне занятых рубежей с целью предотвращения продвижения подразделений наших войск в направлении государственной границы Украины. Проводит воздушную разведку.

В Изюмском направлении противник осуществлял пополнение боеприпасов, горючего и материально-технических средств.

Противник продолжает подготовку к наступательным действиям по направлениям населенных пунктов Лиман и Северодонецк.

Продолжаются бои за населенные пункты Воеводовка, Тошковка и Нижнее Северодонецкий район Луганской области, а также Каменка Ясиноватского района Донецкой области.

В Мариуполе враг артиллерией и ударами авиации продолжает уничтожать инфраструктуру завода "Азовсталь". Продолжаются боевые действия.

В Южнобужском направлении противник активных боевых действий не проводил. Совершал обстрелы подразделений наших войск. Подготовка к восстановлению штурмовых действий с целью улучшения тактического положения.

Корабельные группировки врага продолжают выполнять задачи по изоляции районов боевых действий, ведению разведки, нанесению ракетных ударов по важным объектам гражданской и военной инфраструктуры нашего государства, поддержке подразделений на приморском направлении и блокированию гражданского судоходства.

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"За предыдущие сутки на территории Донецкой и Луганской областей защитниками и защитницами Украины успешно отбиты пятнадцать атак врага, уничтожен один зенитный ракетный комплекс, 9 танков, 3 артиллерийские системы, 25 единиц боевой бронированной техники, 3 единицы специальной инженерной техники и 3 автомобиля врага" – сообщили в Генштабе.