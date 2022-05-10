Генпрокурор Великобритании впервые посетила Украину в рамках работы по расследованию военных преступлений РФ

Генеральный прокурор Британии Суэлла Браверман впервые посетила Украину. Визит связан с расследованием военных преступлений России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт правительства Великобритании.

Отмечается, что Браверман возглавляла делегацию экспертов по военным преступлениям в Польше в рамках поддержки Великобритании украинских расследований.

"Генеральный прокурор Суэлла Браверман сегодня (в понедельник) посетила Украину и встретилась с генеральным прокурором Украины Ириной Венедиктовой", - говорится в заявлении.

В состав делегации вошел судья Говард Моррисон, прокурор назначил независимым советником генпрокуратуры Украины в марте. В рамках визита Моррисон встретился с Венедиктовой, чтобы обсудить действия Британии по поддержке работы по привлечению российских военных преступников к ответственности.

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