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Генпрокурор Великобритании впервые посетила Украину в рамках работы по расследованию военных преступлений РФ

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Генеральный прокурор Британии Суэлла Браверман впервые посетила Украину. Визит связан с расследованием военных преступлений России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт правительства Великобритании.

Отмечается, что Браверман возглавляла делегацию экспертов по военным преступлениям в Польше в рамках поддержки Великобритании украинских расследований.

"Генеральный прокурор Суэлла Браверман сегодня (в понедельник) посетила Украину и встретилась с генеральным прокурором Украины Ириной Венедиктовой", - говорится в заявлении.

В состав делегации вошел судья Говард Моррисон, прокурор назначил независимым советником генпрокуратуры Украины в марте. В рамках визита Моррисон встретился с Венедиктовой, чтобы обсудить действия Британии по поддержке работы по привлечению российских военных преступников к ответственности.

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Йшов третій місяць війни в Европі. ВПЕРШЕ, Молодець.
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10.05.2022 08:05 Ответить
Має бути створена міжнародна комісія з розслідувань всіх російських злочинів на території України з Бабиним Яром включно, бо ця війна є лише продовженням російсько української війни 1918 року.
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10.05.2022 08:28 Ответить
Війна точиться з першого дня появи на світ маасковії.
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10.05.2022 09:03 Ответить
Без окреслення часових рамок це про ніщо. Без цифр нема конкретики. Після передання своїх останнім Президентом УНР першому Президенту України, Україна стала правонаступником УНР, хоче вона того, чи ні. Щоб відкривали кримінальні справи за подіями тисячолітньої давності такого не чув. Хоча проти пєтра пєрвава та інших російських гопників, може б й не завадило.
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10.05.2022 09:58 Ответить
...своїх повноважень, звичайно...
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10.05.2022 10:04 Ответить
Здається кацапи будуть ссати "цицьку" в фуйла. Все йде до того.
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10.05.2022 08:34 Ответить
 
 