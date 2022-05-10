Российская армия готовится к наступлению в направлениях Лимана и Северодонецка, - Генштаб ВСУ

Противник продолжает подготовку к наступательным действиям по направлениям населенных пунктов Лиман и Северодонецк.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Противник продолжает подготовку к наступательным действиям в направлениях населенных пунктов Лиман и Северодонецк. Продолжаются бои за населенные пункты Воеводовка, Тошковка и Нижнее Северодонецкого района Луганской области, а также Каменка Ясиноватского района Донецкой области", - говорится в сообщении.

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