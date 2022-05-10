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Новости Агрессия России против Украины Война
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Российская армия готовится к наступлению в направлениях Лимана и Северодонецка, - Генштаб ВСУ

рф

Противник продолжает подготовку к наступательным действиям по направлениям населенных пунктов Лиман и Северодонецк.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Противник продолжает подготовку к наступательным действиям в направлениях населенных пунктов Лиман и Северодонецк. Продолжаются бои за населенные пункты Воеводовка, Тошковка и Нижнее Северодонецкого района Луганской области, а также Каменка Ясиноватского района Донецкой области", - говорится в сообщении.

Читайте: Враг артиллерией и авиаударами продолжает уничтожать "Азовсталь", - Генштаб ВСУ

армия РФ (19703) Генштаб ВС (6489)


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Топ комментарии
+36
Ми можемо воювати з росіянами. Тяжко, але відіб'ємося. Ми можемо витримати зраду у вищому керівництві. Тяжко, з втратами, але встоїмо. Але тільки по одинці, бо якщо ці два чинники об'єднаються...

Та хороша новина у тому, що їм не дадуть об'єднатися. У нас достатньо сильне і здорове суспільство всередині країни, і у нас розумні та впливові "родичі" за кордоном.

Ви зауважили, що ми давненько не чули про плани капітуляції? І як там наша переговорна група, чи ще жива?

У деяких політиків було коротке "вікно" для злиття України, і воно вже закрилося. Попереду іще багато дивовижного, і ми всі будемо бачили, як перекидатимуть відповідальність за Маріуполь і Херсон з хворої голови на здорову, і якими огидними будуть рейтингові перегони, відкриються нові горизонти цинізму.
Нам це все ще потріпає нерви.
Але вже не уб'є.
https://t.me/nuts_roses/892
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10.05.2022 07:55 Ответить
+14
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10.05.2022 08:07 Ответить
+14
московіти пишаються новим власним технологічним винаходом
автозак, який вперше у світі дозволяє пакувати людей з інвалідністю

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10.05.2022 08:20 Ответить
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Ми можемо воювати з росіянами. Тяжко, але відіб'ємося. Ми можемо витримати зраду у вищому керівництві. Тяжко, з втратами, але встоїмо. Але тільки по одинці, бо якщо ці два чинники об'єднаються...

Та хороша новина у тому, що їм не дадуть об'єднатися. У нас достатньо сильне і здорове суспільство всередині країни, і у нас розумні та впливові "родичі" за кордоном.

Ви зауважили, що ми давненько не чули про плани капітуляції? І як там наша переговорна група, чи ще жива?

У деяких політиків було коротке "вікно" для злиття України, і воно вже закрилося. Попереду іще багато дивовижного, і ми всі будемо бачили, як перекидатимуть відповідальність за Маріуполь і Херсон з хворої голови на здорову, і якими огидними будуть рейтингові перегони, відкриються нові горизонти цинізму.
Нам це все ще потріпає нерви.
Але вже не уб'є.
https://t.me/nuts_roses/892
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10.05.2022 07:55 Ответить
Це буде..але не скоро .як нам б цього хотілось
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10.05.2022 08:28 Ответить
Надто оптимистично: "вікно для злиття" ніколи не закривається у реальному житті, поки ті самі "зливальщикі" при владі. Може, тільки тактика і риторика трохи зміняться в них: від блискавичної зради переходять до зради поступової(по суті десятків мікро-зрад: там якусь умовну Попасну злили, там щось недовезли з західного озброєння, там коордінати складу з цією самою зброєю ******** скинули, там логістику з поставками палива "про#бали", там організацію мобілізації і ротації на фронті пох#ріли, перемовини з ворогом не увідкриту ведуть, а за нашими спинами тощо...). Може, таких великих зрад, як розмінування мостів на Херсонщині вони вже зробити не наважаться, але гадити, саботувати у дрібницях і "по всіх фронтах" - перестануть навряд чи.
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10.05.2022 11:44 Ответить
Тем более, что во власти возле Зеленского те же любители россии - Ермак, Татаров (Портнов со своими судьями-агентами РФ), Руслан Демченко все так же контролирует разведорганы и многие другие.
И они уже начали вести подковерную борьбу против ненавистных РФ главкома Залужного и генералов - хотят опять поставить продажное никчемное чмо по развалу Армии типа Тарана
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10.05.2022 12:39 Ответить
Это не любители россии. Это и есть россия. Её агенты.
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10.05.2022 13:46 Ответить
Переселенка, з Сєверодонецька каже, що військової адміністрації у місті немає, нічого немає, ніякої влади.....
Русня продовжує обстрілювати, 80% руйнувань
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10.05.2022 07:55 Ответить
віримо 20%. це перемога.
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10.05.2022 08:13 Ответить
Да что за хрень ты постоянно несешь, хитрожопый паренек , заканчиваешь нести хрень ,начинаешь бредить. Ты хрюсский?
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10.05.2022 09:29 Ответить
это не та переселеника что про мальчика в трусиках рассказывала ?
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10.05.2022 08:15 Ответить
Вона нарасєє і ображається що там її називають бандерівкою і чмирять її дітей.
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10.05.2022 08:54 Ответить
Это те переселенцы, которыми весь Днепр забит. А клубника поспела, Ваня?
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10.05.2022 08:56 Ответить
Юра,по чём сахар в "пятёрочке"?
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10.05.2022 09:12 Ответить
Поїдь у то місто подивись, потім розкажешь
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10.05.2022 09:03 Ответить
Кацабот-нах.
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10.05.2022 09:13 Ответить
Да, переселенка сказала - это надежный источник...
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10.05.2022 09:31 Ответить
Ей. Бурят? Памперс одел?
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10.05.2022 08:02 Ответить
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10.05.2022 08:07 Ответить
200 на детской коляске! Если это не фотошоп, то...
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10.05.2022 08:25 Ответить
Фотошоп, но вполне в тему.
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10.05.2022 08:51 Ответить
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10.05.2022 08:11 Ответить
московіти пишаються новим власним технологічним винаходом
автозак, який вперше у світі дозволяє пакувати людей з інвалідністю

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10.05.2022 08:20 Ответить
Так там же 85% инвалиды,которым требуется психиатрическое лечение.
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10.05.2022 08:24 Ответить
приємно чути від першої психіатричної больніци
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10.05.2022 08:30 Ответить
залишилось тільки об'єднати з мобільним крематорієм
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10.05.2022 09:11 Ответить
Готуються до бунтів інвалідів після спєцоперації ))
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10.05.2022 09:22 Ответить
Якби Рузвельт народився на московії, він би не мав шансів.
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10.05.2022 12:50 Ответить
Там будь хто , не схожий на Сраліна не мав би шанс ...

Йще певні жартівники в третєму Райху шуткували , що арійский стандар це :
1. Благитноокий велетень як Гітлер.
2. Атлетична конституція як в Гімбера .
3. Ідеальні пропорції римского вояки як в Герінга ...

Хіба коли 99% населення зомбі вони дивляться на відповідність форм з суттю того, що їм вливають в вуха ?!
Відвертий Гей Красовський анонсує ток шоу с його приятелєм Мілоновим .
Мацьковський іудеї Солов"йов й ізраїльтос Кедмі та вірменка Сімон"ян розповідають глядачам їх помийки , що увесь світ впав в нацизм , бо вони русофоби й взагалом вважють усіх слов"ян низшим сортом ...

Побачили б візочок - застогнали б , що ось наприкінець богоподібний перестав соромитися , що від імператор сесвіту й його трон найкрайщий .
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10.05.2022 14:19 Ответить
Даже если нашим там придется отступить, то это не поражение в войне. Война только началась. Отвоюем. Вспоминаем 2-ю мировую и не паникуем.
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10.05.2022 08:41 Ответить
якщо на Ізюмщині нічого не зміниться ,то так ,прийдеться відступити
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10.05.2022 08:45 Ответить
До чого тут друга світова, буряте? Якщо ти намагаєшся втюхкати нам своє захоплення окупаційною радянською армією, то ми, фактично, зараз з нею воюємо.
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10.05.2022 12:54 Ответить
Можно вспомнить и первую. Там немцы устроили "Весеннее Наступление" 1918 года, пополнив силы 50 дивизиями с восточного фронта, продвинувшись до ранее не занятых территорий и... фьсо. До Европы доплыли Американцы.

К ноябрю 1918 года, нога иноземного солдата не ступила на земли Рейха. И тем не менее, Рейх потерял и территории, занятые во время и этой войны, и многие другие, даже населённые порой на половину этническими немцами.
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10.05.2022 09:39 Ответить
А "Айдар" шо розформовано? хто знає?щось не чути про них
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10.05.2022 08:47 Ответить
Зню багатьох ..хто пішов в тероборону .
..

Москаль північний то наш ворог вічний.
Слава нації
Смерть москалям
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10.05.2022 09:04 Ответить
А я готуюся до Олімпіади. Зранку навіть не курив
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10.05.2022 09:22 Ответить
Так Олімпіада аж в 2024-му році
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10.05.2022 10:56 Ответить
Палити, носити бороду то кацапськi збочення.
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10.05.2022 12:06 Ответить
 
 