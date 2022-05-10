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Новости Война
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России из-за санкций трудно пополнять запасы высокоточных боеприпасов, - Пентагон

ракета,зброя,росія,російська

Санкции против России начинают наносить ущерб ее оборонно-промышленной базе. Да, российской армии трудно пополнять запас высокоточных управляемых боеприпасов.

Об этом заявил на брифинге высокопоставленный чиновник Министерства обороны США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

"Мы видели, что они использовали много высокоточного оружия. Они продолжают бить по Мариуполю кучей тупых (неуправляемых. – Ред.) бомб. Следовательно, у них возникают проблемы с пополнением высокоточных боеприпасов. Мы считаем, что санкции и экспортный контроль, особенно, когда речь идет об электронных компонентах, повлияли на возможности российской оборонно-промышленной базы и их способность пополнять запасы", - сказал он.

По словам американского чиновника из сферы обороны, за последние сутки в Украину поступило 13 поставок оружия из семи стран.

Читайте: Большинство обещанных США гаубиц уже в Украине, – CNN

Также он сообщил, что президент США Джо Байден попросил еще 5 миллиардов долларов на военную поддержку Украины.

"Мы хотели бы согласовать это до третьей недели мая, чтобы продолжать поддержку непрерывно", - сказал представитель Минобороны США.

По его словам, в Украину уже доставили 85 гаубиц из 90 обещанных, а также 110 тысяч снарядов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Путина нет возможности выйти из войны, - Байден

Украинские военные проходят учения по пользованию новым оружием.

Между тем, российские военные, по словам американского чиновника, не очень продвинулись в Украине за последние 24 часа.

Он также сказал, что в Пентагоне не видят признаков того, что Россия может мобилизовать больше сил, независимо от 9 мая.

оружие (10266) Пентагон (1469) россия (96216) санкции (11475) США (27166)


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Топ комментарии
+10
Була ракетна програма, але ЗЕ її зарубав.
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10.05.2022 09:10 Ответить
+8
А тепер - трішки аналітики:
1) Кацапи літали бомбить Житомирщину Київщину і Чернігівщину з аеродромів Білорусі
2) Бомбили (крім ракет) великою кількістю ФАБ-250 ФАБ-500 і ФАБ-1000
3) Такі бомби дуже незручні у транспортуванні (завантаження і розвантаження) і займають великий об"єм при перевезеннях
4) Судячи по непідготовленості кацапів до затяжної війни (маса факторів які видно лише спеціалісту) вони хотіли пройти Україну переможним маршем за кілька днів Тобто багато боєкомплекту вони з собою не везли
Тепер питання:
1) Звідки у кацапів така кількість фугасних бомб?
Зводимо "кінці з кінцями": на днях в Білорусь із Росії прибуло кілька ешелонів з військовою технікою (без особового складу) і бомбами
Висновок: бомби що летіли на північну Україну з Білорусі були БІЛОРУСЬКИМИ!!! І частина техніки була білоруською Лука віддав кацапам свої запаси а вони зараз повертають "борг" і розплачуються за допомогу!
Дзякуй сябры! Вы - справжние "браты"!!!
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10.05.2022 09:26 Ответить
+7
Того вони і б"ють по Одесі Х-22 А це гімно розроблене ще на початку 70-х Воно страшне самим кацапам бо там у якості пального - гептил а в якості окислювача - азотна кислота Ракети заправляють перед підвіскою у бетонному обвалуванні (бо як "гепне" то піваеродрому рознесе)
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10.05.2022 09:08 Ответить
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Пентагон? Звучить. А в Україні. Є?
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10.05.2022 09:04 Ответить
Я, не хочу до Нового Року. війни.
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10.05.2022 09:06 Ответить
Була ракетна програма, але ЗЕ її зарубав.
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10.05.2022 09:10 Ответить
Прямо так взяв як курку?
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10.05.2022 09:16 Ответить
всі рубали цю ракетну програму, всі теперішні можновладці...
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10.05.2022 09:20 Ответить
У маскалів є аналоговнєти і санкції їм тільки на користь.
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10.05.2022 09:07 Ответить
Лопата. Аналогов нет 100 лет. И больше.
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10.05.2022 09:14 Ответить
Того вони і б"ють по Одесі Х-22 А це гімно розроблене ще на початку 70-х Воно страшне самим кацапам бо там у якості пального - гептил а в якості окислювача - азотна кислота Ракети заправляють перед підвіскою у бетонному обвалуванні (бо як "гепне" то піваеродрому рознесе)
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10.05.2022 09:08 Ответить
Ці ракети крім того мають дуже низьку точність. Там кругове відхилення нормувалось до кілометра тому що вони розроблялись як носії виключно ядерних зарядів великої потужності. Для 100 кт заряду плюс мінус кілометр в часи холодної війни було не суттєво...
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10.05.2022 09:29 Ответить
Навіщо писати те, в чому не розбираєшься. Достатньо хвилини щоб подивитись Вікіпедію, щоб дізнатись що це протикорабельна ракета повітряного базування, але дуже велика - її вага 5,7 т, палива - 3 т, та БЧ - 960 кг (можлива БЧ з ЯЗ 0,35-1,0 Мт). Довжина 11,5 м.
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10.05.2022 10:15 Ответить
На Х-22 в якості ракетного палива - "самін" (керосін Т-2) та"меланж" (концентрована азотна кмслота А-20К). Оця муйня зберігалася у алюмінієвих резервуарах з дихальними клапанами (рожево рижий викид), на території 185 ВБАП (Полтава), 184 ВБАП (Прилуки), у Озерному (Житомирська обл.) у Джанкої там стояли літаки ВМФ.
Так, я наскількі пам"ятаю ті ******** контенери (дерев"яний сарай) для Х-22 то пипець (територія СІС). Для заправки оцього одеробла Т-1 та кислотойю, ще той треш. Про трпнспортні телеги (котрими потрібно було возити з РТБ (де ставили "СБ"), окрема історія. Кілі нижні чіплялись за роз"***** бетонку з ПАГів.
Приведення полку з підвіскою ракет.... десь 37-38 годин.
матюки мешканців сел поблизу льотовищів коли при +30 С, тре було чути.
До речі пуск Х-22 з центрального ПУ мені невідомий, пускали з пілонів. Центральний у напіввтопленому стані - тільки транспортування.
Отака муйня малята....
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10.05.2022 10:08 Ответить
Тепер я точно знаю що ти "носом землю рив" у Прилуках!!! Бо таке може знать тільки той що цією справою займався! Дай бог щоб у них пару раз "гупнуло" при заправці кислотою - може тоді порозумнішають! Тим більше що це буде в Енгельсі а не в Україні - в Джанкої побояться "**********" Уявляєш якщо туди під час заправки на техпозицію прилетить бомбочка з "Байрактара"?!!!
До речі - радий шо з тобою все в порядку Останні відповіді (перед блокадою) отримав від твоєї "половинки" Писала що ти у нас "топтався" Надіюся що вдало
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10.05.2022 12:04 Ответить
Новий Рік до нас прийшов. Вітання з Криму. Перемогли.
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10.05.2022 09:12 Ответить
Розміновуем послідовно Чорне море. Літом всі до нас.
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10.05.2022 09:13 Ответить
А ти будеш показувать приклад - "жартівник хрєнов"? Так давай! Хочеш - підкажу як? Бери моторку На ній чіпляй штангу (не спортивний снаряд а жердину метрів під двадцять Прив"язуй до неї трос щоб він дугою розтягувався за човном і звисав метрів на п"ять вниз І "ВПЕРЕД, ПАДЛО, У ЧОРНЕ МОРЕ!!! А ми подивимося, як ти "сплаваєш"!
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10.05.2022 11:52 Ответить
А тепер - трішки аналітики:
1) Кацапи літали бомбить Житомирщину Київщину і Чернігівщину з аеродромів Білорусі
2) Бомбили (крім ракет) великою кількістю ФАБ-250 ФАБ-500 і ФАБ-1000
3) Такі бомби дуже незручні у транспортуванні (завантаження і розвантаження) і займають великий об"єм при перевезеннях
4) Судячи по непідготовленості кацапів до затяжної війни (маса факторів які видно лише спеціалісту) вони хотіли пройти Україну переможним маршем за кілька днів Тобто багато боєкомплекту вони з собою не везли
Тепер питання:
1) Звідки у кацапів така кількість фугасних бомб?
Зводимо "кінці з кінцями": на днях в Білорусь із Росії прибуло кілька ешелонів з військовою технікою (без особового складу) і бомбами
Висновок: бомби що летіли на північну Україну з Білорусі були БІЛОРУСЬКИМИ!!! І частина техніки була білоруською Лука віддав кацапам свої запаси а вони зараз повертають "борг" і розплачуються за допомогу!
Дзякуй сябры! Вы - справжние "браты"!!!
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10.05.2022 09:26 Ответить
А ця зброя ніколи не була у фаворі у СРСР. Там ставка робилася на кількість живої сили та ядерне стримування. А для тактичного ядерного удару, похибка у 100-300 метрів, це ніщо. На більше радянський ВПК просто не був спроможний. РФія ж має або те, що залишив Совок, або те совкове, що вони модернізували. В останньому ж варіанті, якщо модернізація полягала у заміні елементної бази на "західну" щось трохи покращили, якщо ж це виключно власні розробки - то повний провал. По суті це країна failed state! Бліда та жалюгідна копія СРСР, який сам по собі був нежиттєздатним та довів до жебрачі власне населення.
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10.05.2022 09:40 Ответить
https://54de5g-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/54de5g.c97.org/ru/news/2022/5/10/467012/ Дідиворовали
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10.05.2022 09:47 Ответить
Та щоб їм і важко дихалось, свинособакам!
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10.05.2022 09:50 Ответить
Не пригадую щоби він подібне казав. Про ракети усі і завжди казали, що у Рашки їх тисячі і обстрілювати вони будуть до останнього дня війни. Інше питання, що окрім майнової шкоди, ніякої військової переваги їм це не дає.
Для військової переваги потрібні високоточні засоби враження здатні влучати у динамічну ціль, або вражаючи статичну, але із невеликим часом між її виявленням та враженням. Вони ж наносять удар через декілька годин, ато й днів, тому і влучають аби куди, бо можливо, сім годин назад там щось і було...
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10.05.2022 10:07 Ответить
Вони дійсно закінчуються. А як можна назвати той факт що донеччину обстрілюють з ОРДЛО зенітними ракетами С-300 з району Шахтарська - Чистякове. Кожна ПУ - 4 ракети
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10.05.2022 10:28 Ответить
Он в марте где-то говорил, что заканчиваются "Искандеры" и вообще высокоточные ракеты. А про то, что заканчиваются вообще все, никогда не говорил. Говорил, что стрелять будут до последнего дня войны.
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10.05.2022 11:43 Ответить
 
 