России из-за санкций трудно пополнять запасы высокоточных боеприпасов, - Пентагон

Санкции против России начинают наносить ущерб ее оборонно-промышленной базе. Да, российской армии трудно пополнять запас высокоточных управляемых боеприпасов.

Об этом заявил на брифинге высокопоставленный чиновник Министерства обороны США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

"Мы видели, что они использовали много высокоточного оружия. Они продолжают бить по Мариуполю кучей тупых (неуправляемых. – Ред.) бомб. Следовательно, у них возникают проблемы с пополнением высокоточных боеприпасов. Мы считаем, что санкции и экспортный контроль, особенно, когда речь идет об электронных компонентах, повлияли на возможности российской оборонно-промышленной базы и их способность пополнять запасы", - сказал он.

По словам американского чиновника из сферы обороны, за последние сутки в Украину поступило 13 поставок оружия из семи стран.

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Также он сообщил, что президент США Джо Байден попросил еще 5 миллиардов долларов на военную поддержку Украины.

"Мы хотели бы согласовать это до третьей недели мая, чтобы продолжать поддержку непрерывно", - сказал представитель Минобороны США.

По его словам, в Украину уже доставили 85 гаубиц из 90 обещанных, а также 110 тысяч снарядов.

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Украинские военные проходят учения по пользованию новым оружием.

Между тем, российские военные, по словам американского чиновника, не очень продвинулись в Украине за последние 24 часа.

Он также сказал, что в Пентагоне не видят признаков того, что Россия может мобилизовать больше сил, независимо от 9 мая.