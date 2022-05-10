России из-за санкций трудно пополнять запасы высокоточных боеприпасов, - Пентагон
Санкции против России начинают наносить ущерб ее оборонно-промышленной базе. Да, российской армии трудно пополнять запас высокоточных управляемых боеприпасов.
Об этом заявил на брифинге высокопоставленный чиновник Министерства обороны США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".
"Мы видели, что они использовали много высокоточного оружия. Они продолжают бить по Мариуполю кучей тупых (неуправляемых. – Ред.) бомб. Следовательно, у них возникают проблемы с пополнением высокоточных боеприпасов. Мы считаем, что санкции и экспортный контроль, особенно, когда речь идет об электронных компонентах, повлияли на возможности российской оборонно-промышленной базы и их способность пополнять запасы", - сказал он.
По словам американского чиновника из сферы обороны, за последние сутки в Украину поступило 13 поставок оружия из семи стран.
Также он сообщил, что президент США Джо Байден попросил еще 5 миллиардов долларов на военную поддержку Украины.
"Мы хотели бы согласовать это до третьей недели мая, чтобы продолжать поддержку непрерывно", - сказал представитель Минобороны США.
По его словам, в Украину уже доставили 85 гаубиц из 90 обещанных, а также 110 тысяч снарядов.
Украинские военные проходят учения по пользованию новым оружием.
Между тем, российские военные, по словам американского чиновника, не очень продвинулись в Украине за последние 24 часа.
Он также сказал, что в Пентагоне не видят признаков того, что Россия может мобилизовать больше сил, независимо от 9 мая.
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Так, я наскількі пам"ятаю ті ******** контенери (дерев"яний сарай) для Х-22 то пипець (територія СІС). Для заправки оцього одеробла Т-1 та кислотойю, ще той треш. Про трпнспортні телеги (котрими потрібно було возити з РТБ (де ставили "СБ"), окрема історія. Кілі нижні чіплялись за роз"***** бетонку з ПАГів.
Приведення полку з підвіскою ракет.... десь 37-38 годин.
матюки мешканців сел поблизу льотовищів коли при +30 С, тре було чути.
До речі пуск Х-22 з центрального ПУ мені невідомий, пускали з пілонів. Центральний у напіввтопленому стані - тільки транспортування.
Отака муйня малята....
До речі - радий шо з тобою все в порядку Останні відповіді (перед блокадою) отримав від твоєї "половинки" Писала що ти у нас "топтався" Надіюся що вдало
1) Кацапи літали бомбить Житомирщину Київщину і Чернігівщину з аеродромів Білорусі
2) Бомбили (крім ракет) великою кількістю ФАБ-250 ФАБ-500 і ФАБ-1000
3) Такі бомби дуже незручні у транспортуванні (завантаження і розвантаження) і займають великий об"єм при перевезеннях
4) Судячи по непідготовленості кацапів до затяжної війни (маса факторів які видно лише спеціалісту) вони хотіли пройти Україну переможним маршем за кілька днів Тобто багато боєкомплекту вони з собою не везли
Тепер питання:
1) Звідки у кацапів така кількість фугасних бомб?
Зводимо "кінці з кінцями": на днях в Білорусь із Росії прибуло кілька ешелонів з військовою технікою (без особового складу) і бомбами
Висновок: бомби що летіли на північну Україну з Білорусі були БІЛОРУСЬКИМИ!!! І частина техніки була білоруською Лука віддав кацапам свої запаси а вони зараз повертають "борг" і розплачуються за допомогу!
Дзякуй сябры! Вы - справжние "браты"!!!
Для військової переваги потрібні високоточні засоби враження здатні влучати у динамічну ціль, або вражаючи статичну, але із невеликим часом між її виявленням та враженням. Вони ж наносять удар через декілька годин, ато й днів, тому і влучають аби куди, бо можливо, сім годин назад там щось і було...