Общие боевые потери РФ с начала войны – около 26 тыс. человек, 199 самолетов, 158 вертолетов, 1 170 танков и 2 808 бронированных машины. ИНФОГРАФИКА
Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 10 мая потери личного состава противника составляют около 26 тысяч человек.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 09.05 ориентировочно составляют:
личного состава – около 26 000 (+350) человек ликвидировано,
танков - 1170 (+25) ед,
боевых бронированных машин - 2 808 (+44) ед,
артиллерийских систем - 519 (+6) ед,
РСЗО - 185 (+0) ед,
средства ПВО - 87(+0) ед,
самолетов - 199 (+0) ед,
вертолетов - 158 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 380 (+3),
крылатые ракеты – 94 (+0),
корабли /катера - 12 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 1980 (+10) ед,
специальная техника/special equipment – 41 (+0).
В Генштабе отметили, что наибольшие потери противника за прошедшие сутки были на Авдеевском направлении.
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