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Новости Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 26 тыс. человек, 199 самолетов, 158 вертолетов, 1 170 танков и 2 808 бронированных машины. ИНФОГРАФИКА

ворог,враг,русня

Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 10 мая потери личного состава противника составляют около 26 тысяч человек.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 09.05 ориентировочно составляют:

личного состава – около 26 000 (+350) человек ликвидировано,

танков - 1170 (+25) ед,

боевых бронированных машин - 2 808 (+44) ед,

артиллерийских систем - 519 (+6) ед,

РСЗО - 185 (+0) ед,

средства ПВО - 87(+0) ед,

самолетов - 199 (+0) ед,

вертолетов - 158 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 380 (+3),

крылатые ракеты – 94 (+0),

корабли /катера - 12 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 1980 (+10) ед,

специальная техника/special equipment – 41 (+0).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российская армия готовится к наступлению в направлениях Лимана и Северодонецка, - Генштаб ВСУ

В Генштабе отметили, что наибольшие потери противника за прошедшие сутки были на Авдеевском направлении.

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 26 тыс. человек, 199 самолетов, 158 вертолетов, 1 170 танков и 2 808 бронированных машины 01

Генштаб ВС (6482) потери (4434)


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Топ комментарии
+5
Дамой, на родіну.
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10.05.2022 10:01 Ответить
+5
Так ніхто з їхніх пілотів і не хоче стати 200 м. Як у прямому так і у переносному значенні. Але комусь таки доведеться отримати цей "почесний" статус.
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10.05.2022 10:10 Ответить
+4
Oh yea... чекаємо на ювілейний літачок
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10.05.2022 10:02 Ответить
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А когда уже станет 200-ый 200-ым?
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10.05.2022 09:59 Ответить
Oh yea... чекаємо на ювілейний літачок
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10.05.2022 10:02 Ответить
Вони бояться . В Україні нельотна погода.
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10.05.2022 10:09 Ответить
"З язика зняв"
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10.05.2022 14:06 Ответить
Дамой, на родіну.
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10.05.2022 10:01 Ответить
та шо ж таке, у роzzіян скінчилися літаки? котрий день немає двохсотого.
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10.05.2022 10:01 Ответить
тоже жду юбилейного
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10.05.2022 11:17 Ответить
Да похоже ссут летать. Все ждут юбилейного 200-го во всех смыслах.
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10.05.2022 13:56 Ответить
К концу мая санитарные потери 130-140к орков то есть почти вся группировка на 24.2.2022, но они гонят и гонят мясо и технику.
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10.05.2022 10:03 Ответить
На сьогодні ще є 120т.але проти 700т. Жаль,що фронт довгий,а так би....
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10.05.2022 10:15 Ответить
Якщо у ворога такі втрати о/с та танків - то це може означати, що наші наступають і звільняють окуповані території; небагато, але просуваються. Але у зведенні Генштабу про звільнені міста/села - ні слова...
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10.05.2022 10:03 Ответить
Було, а також інформація, що про просування і звільнення Не будуть писати поки не зачистять території. Багато писак завелось.
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10.05.2022 10:11 Ответить
На жаль навіть таких втрат не достатньо щоб наступати. Вони пруть не рахуючись навіть з такими втратами. Але думаю 1300 танків і 30 тисяч убитих таки повинно їх зупинити.
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10.05.2022 10:13 Ответить
путєн ще в березні казав герасимову, що прийнятні безповоротні втрати - це 30-50 к орків 200-ми.
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10.05.2022 14:12 Ответить
Думаю набили мобілізованих лугандонців з мосінками під Авдєєвкою переважно.
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10.05.2022 10:54 Ответить
Лєтят на родіну дрозди.
А ВСУ всьо до *****
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10.05.2022 10:05 Ответить
26 тисяч зажмуренних кацапів не поганий показник,для ЗСУ.
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10.05.2022 10:07 Ответить
там нема інформації про пару тисяч жмуриків, які перетворилися в двохсотих з трьохсотих вже в госпіталях - на відміну від білоруських лікарень, в кацапських польових госпіталях смертність дуже висока
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10.05.2022 12:38 Ответить
Так ніхто з їхніх пілотів і не хоче стати 200 м. Як у прямому так і у переносному значенні. Але комусь таки доведеться отримати цей "почесний" статус.
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10.05.2022 10:10 Ответить
Ну, ладно! Нехай присилають Су-34 - він двомістний, обох 201-ми запишемо.
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10.05.2022 10:25 Ответить
Кто станет 200тым того легат премии. Вот и не летают.
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10.05.2022 10:59 Ответить
Чето по сравнению с последними днями БПЛА мало. Надеюсь заканчиваются.
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10.05.2022 11:00 Ответить
Помню,Блохин никак не мог забить 200-й мяч,пока ему не дали пробить пеналь,а потом снова стал забивать.С этим самолетом тоже нужна какая-то хитрость,вплоть до украсть и сбить на земле,потом опять прорвет😀
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10.05.2022 11:22 Ответить
Да сбейте же уже, хоть мухобойкой, этот долгожданный двухсотый!
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10.05.2022 13:17 Ответить
Интересно , что будет первым - 200 космолет или 30 000 лаптеног?
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10.05.2022 13:18 Ответить
Лаптеногие. Их системе не жалко, а вот самолеты денех стоят, и с санкциями их не восстановишь.
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10.05.2022 13:58 Ответить
 
 