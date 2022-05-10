В результате агрессии РФ в Украине погибли 226 детей, 416 - ранены, - Офис Генпрокурора

По состоянию на 10 мая официальное количество погибших детей в результате агрессии РФ не изменилось – 226, возросло количество раненых – 416.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Офиса Генпрокурора, опубликованном в телеграм-канале.

"Более 642 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 10 мая 2022 года официальное количество детей-жертв не изменилось – 226. Возросло количество раненых – 416. Больше всего пострадавших детей в Донецкой области – 139, Киевской – 1 Харьковской – 99, Черниговской – 68, Херсонской – 46, Николаевской – 44, Луганской – 44, Запорожской – 28, Сумской – 17, в Киеве – 16, Житомир – 15", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Так, 8 мая в результате вражеских обстрелов крылатыми ракетами населенного пункта Новая Дофиновка Одесского района Одесской области получила ранения 17-летняя девушка.

В результате ежедневных бомбардировок и обстрелов ВС РФ украинских городов и сел повреждено 1657 учебных заведений. При этом 132 из них полностью разрушены.

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